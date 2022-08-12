Перец — на удивление популярный продукт. Остряки добавляют его в анекдоты, начальники готовы задать его подчинённым, а иной раз сам Господь сдабривает им характер того или иного человека. И всё же, несмотря на столь широкое применение, мы расскажем о перце с точки зрения кулинарии и медицины.

Два растения — одно название

Оказывается, во времена Колумба великая неразбериха произошла не только с материками: первооткрыватели умудрились перепутать и плоды двух разных семейств — известного с древности перца-пряности родом из Индии и только что открытого перца — жителя Центральной и Южной Америки. В результате разные растения, ничего общего между собой не имеющие, оказались объединены одним общим названием.

Три цвета пряности

Перец и специи. freepik.com

Между прочим, чёрный, белый и красный перец — это всё плоды одного и того же растения, просто по-разному обработанные. Горошины чёрного цвета — плоды, собранные в незрелом виде и высушенные при умеренной температуре. Белый перец, с более тонким и сильным ароматом, — очищенные от оболочки почти зрелые горошины. А красный перец — зрелые плоды, высушенные при высокой температуре и засоленные. Чёрный перец, конечно, самый популярный продукт. Однако вкус белого более ароматный и изысканный, а красного — нежный и сладковатый.

Перец как овощ

Стручковый перец выглядит очень нарядно: его плоды окрашены в зелёный, жёлтый, оранжевый, красный цвет. Вкус мякоти варьируется от сладкого до острожгучего (вот почему стручковый перец в своё время спутали с перцем-специей). Уроженец тропиков, перец показал себя весьма неприхотливым созданием В результате длительной селекции появилось около 50 видов стручкового перца. Однако поклонники вкусной и здоровой пищи различают только два — сладкий и горький (жгучий), который во многих странах называют паприкой.

Разноцветный Айболит

Сладкий перец. Великолепный поливитаминный препарат создан самой природой. Его более или менее регулярное употребление в пищу способствует укреплению корней волос и ногтей, лечению угревой сыпи у подростков, помогает он и как профилактическое средство от простуды.

Перцы. freepik.com/KamranAydinov

Сладкий перец содержит огромное количество аскорбиновой кислоты (в 1−2 перцах — вся суточная норма). Причём львиная доля витамина С находится в непосредственной близости от плодоножки (удаляя хвостик и семена, ни в коем случае не отрезайте слишком много!). Сладкий перец богат и витамином Р, который в паре с аскорбиновой кислотой укрепляет капилляры и повышает эластичность стенок сосудов. Но самое поразительное, что перец повышает выработку организмом эндорфинов, веществ, вызывающих у человека ощущение счастья.



Перец богат каротином (причём в красных плодах его в три раза больше, чем в зелёных). В нём также есть глюкоза, фруктоза и сахароза, белки и жиры, витамины группы В, калий, кальций, натрий, железо, фосфор и другие полезные вещества. Словом, перец совершенно незаменим при упадке сил, хронической усталости и нехватке витаминов.

Горький перец. Содержит всё те же витамины, что и сладкий перец, а также капсаицин — вещество, придающее перцу жгучесть. Горький перец очень широко применяется не только в народной, но и в официальной медицине. При употреблении в умеренном количестве он оказывает укрепляющее действие, улучшает пищеварение, повышает аппетит, помогает при упадке сил, спасает от тошноты при морской болезни.

Перцы. freepik.com/KamranAydinov

Перцовая настойка и мази на ее основе применяются как разогревающее и обезболивающее средство при радикулите, ревматизме, артрите, миозите (воспаление мышц), простуде и даже обморожении, а как противовоспалительное — при неврите.

Отвар на основе горького перца используют для полоскания горла при ангине, для укрепления зубов и лечения десен. Однако людям, страдающим заболеваниями желудка и кишечника, от горького перца нужно держаться подальше. Да и всем остальным с препаратами, приготовленными на его основе, следует держать ухо востро: они могут вызывать побочные действия — аллергию и контактный дерматит.