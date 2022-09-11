«Я просто не мог отказаться от такого интересного предложения, потому что это абсолютно новый опыт для меня. Я знаю о звёздах и шоу-бизнесе всё, так что мне будет, чем поделиться со зрителями, но в роли телеведущего ранее я никогда не был. Страшно ли мне? Да! Лера Кудрявцева — профессиональная ведущая, а мне ещё предстоит влиться в процесс и многому научиться. Я готов пробовать. А вдруг у меня действительно есть талант ведущего? Посмотрим. С Лерой мы знакомы очень-очень давно. Надеюсь, получится и отличный дуэт», — говорит Иосиф Пригожин.
Шоу «Звёзды сошлисьё выходит на экраны с 2017 года. С самого начала проекта соведущим Леры был Оскар Кучера. Однако в августе 2020 года он со скандалом покинул программу, после чего на его место взяли Александра Колтового, который также является ведущим социального ток-шоу «ДНК». Кудрявцева и Колтовой быстро нашли общий язык и отлично сработались, но в ноябре того же года Александр трагически погиб в автокатастрофе. В январе 2021 года новым соведущим стал Антон Привольнов, который был известен по работе над программой «Контрольная закупка» на Первом канале.
Сам Антон признался, что крайне взволнован новому вызову. «Надеюсь, что программа «Звёзды сошлись» станет ещё вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном. Я уже наговорился с докторской колбасой, эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живёт Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода, гораздо интереснее», — тогда говорил телеведущий.
О причинах расставания канала с Привольным пока ничего не известно.