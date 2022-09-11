В составе телеведущих канала НТВ очередное прибывление. В новом телесезоне соведущим Леры Кудрявцевой в ток-шоу «Звёзды сошлись» станет музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, для которого подобный опыт будет первым. Первый эфир программы в новом составе состоится 18 сентября.

«Я просто не мог отказаться от такого интересного предложения, потому что это абсолютно новый опыт для меня. Я знаю о звёздах и шоу-бизнесе всё, так что мне будет, чем поделиться со зрителями, но в роли телеведущего ранее я никогда не был. Страшно ли мне? Да! Лера Кудрявцева — профессиональная ведущая, а мне ещё предстоит влиться в процесс и многому научиться. Я готов пробовать. А вдруг у меня действительно есть талант ведущего? Посмотрим. С Лерой мы знакомы очень-очень давно. Надеюсь, получится и отличный дуэт», — говорит Иосиф Пригожин.

Ток-шоу «Звёзды сошлись». Пресс-служба телеканала НТВ.

Шоу «Звёзды сошлисьё выходит на экраны с 2017 года. С самого начала проекта соведущим Леры был Оскар Кучера. Однако в августе 2020 года он со скандалом покинул программу, после чего на его место взяли Александра Колтового, который также является ведущим социального ток-шоу «ДНК». Кудрявцева и Колтовой быстро нашли общий язык и отлично сработались, но в ноябре того же года Александр трагически погиб в автокатастрофе. В январе 2021 года новым соведущим стал Антон Привольнов, который был известен по работе над программой «Контрольная закупка» на Первом канале.

Ток-шоу «Звёзды сошлись». Пресс-служба телеканала НТВ.

Сам Антон признался, что крайне взволнован новому вызову. «Надеюсь, что программа «Звёзды сошлись» станет ещё вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном. Я уже наговорился с докторской колбасой, эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живёт Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода, гораздо интереснее», — тогда говорил телеведущий.

О причинах расставания канала с Привольным пока ничего не известно.