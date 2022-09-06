Третий сезон шоу «Звёзды в Африке» стартует 11 сентября на канале ТНТ. В новых сериях сойдутся победители прошлых сезонов, главные интриганы и другие участники приключенческого шоу. У каждого из них остались старые счёты со своими обидчиками и в некоторых ситуациях дело дойдёт даже до мордобоя!

В битве сезонов примут участие Светлана Пермякова, Карина Кросс, Владимир Сычев, Каролина Севастьянова и Вячеслав Малафеев, а также Стас Ярушин, Олег Верещагин, Роза Сябитова, Вики Одинцова и Саша Стоун. Правила проекта останутся без изменений: участники будут жить в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо, у них нет еды и заработать её можно лишь на испытаниях, которые для них подготовили ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова. Каждое испытание — проверка на прочность и встреча со своими страхами в экстремальных условиях, но всегда можно остановить задание, крикнув: «Я звезда, заберите меня отсюда!».

Каролина Севастьянова:

«В первую поездку на шоу я не ставила никаких целей и задач. Мне было просто интересно! Хотелось побывать в Африке, но я не ко всему была готова. Например, есть тараканов было тяжело, я боялась змей и всяких жуков, не знала всех тонкостей съёмок. К новой поездке я была морально, физически и психологически готова. Во-первых, я ехала побеждать. Во мне проснулся спортивный дух. Даже думать не хотела о другом. Во-вторых, я проработала с мамой — она у меня психолог — все свои страхи. Поэтому поехала с настроем на победу!»

Еженедельно на голосовании определяются номинанты на вылет с проекта. Они проходят испытание, по результатам которого один из участников отправляется домой. В битве сезонов продюсеры сделали шоу ещё масштабнее и добавили больше абсурдных челленджей, которые ждут участников в лагере между основными испытаниями. Кроме того, по ходу сезона к уже знакомым участникам примкнут звёзды, дебютирующие в африканском шоу ТНТ. Их имена не раскрываются.

«Звёзды в Африке». Пресс-служба телеканала НТВ.

Продюсеры проекта решили пойти по пути публичных склок, чем ранее славился «ДОМ-2». Даже постер третьего сезона, на котором две змеи сцепились языками, намекает на то, что словесные перепалки будут занимать значительное место в эфире. Возможно, потребуется даже делать пояснения, кто с кем выяснял отношения раньше и в чём природа конфликта между участниками.

«Звёзды в Африке». Пресс-служба телеканала НТВ.

Например, в первом сезоне звезда «Универа» Стас Ярушин ссорился буквально с каждым на съёмочной площадке. Актёр колко высказывался в адрес коллег, а самую младшую участницу проекта, Юлию Гаврилину, даже доводил до слёз. «На пятый день съёмок понял, что здесь надо хитрить и гнилить в хорошем смысле этого слова. И я стал мутить и не стеснялся этого, потому что мне в жизни скрывать нечего, я за свою порядочность ручаюсь», — рассказывал он в интервью после проекта. Вряд ли на сей раз Стас превратиться в пай-мальчика и будет действовать в соответствии с библейскими заповедями. О него манере поведения будут знать и его коллеги, а значит выяснения отношений на камеру будут ещё ярче и эмоциональнее.

Новых искр из готорых разгорится пожар ждут и от противостояния Олега Верещагина и Саши Стоуна, начатое во втором сезоне. Продюсеры уже пообещали, что назревавший ранее конфликт в третьем сезоне наберёт обороты и, к радости устроителей и на потеху зрителей, закончится дракой.