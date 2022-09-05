Чтобы продлить зрителям лето, канал ТНТ начал показ нового курортного детектива «На страже пляжа» с Антоном Филипенко в главной роли («Проект «Анна Николаевна»). Сериал расскажет историю бывшего эксперта-криминалиста, который попал в программу защиты свидетелей, но вынужден снова помогать полиции.

Герой Антона Филипенко занимался необычной работой — чистил места преступлений, после того как там поработали сотрудники уголовного розыска. Отмывать стены от крови он умеет лучше всех, ни один закоулок не останется у него без внимания. Поэтому он прекрасно знает, как найти самые мелкие улики, а в сообразительности готов соперничать с теми у кого большие звёзды на погонах. Но он на это не претендует, его больше интересуют женщины. Например, горячая жёнушка высокого полицейского чина…

Однажды зачищая очередную квартиру, Дубов понимает, что стал участником мутной схемы: его руками пытаются (в прямом смысле) замести чьи-то следы серьёзного преступления. Осознав, что живым из этой игры выйти сложно, Денис ставит условие руководству следствию: он даст показания против злодеев в обмен на участие в программе защиты свидетелей.

«На страже пляжа». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Чтобы залечь на дно, герой, который появляется на экране исключительно в растёгнутых гавайских рубашках, выбирает солнечный приморский город, где клеит куротниц и… становится подозреваемым в убийстве. Чтобы не быть раскрытым, а главное — не попасть в тюрьму, герой решает провести самостоятельное расследование вместе с капитаном полиции Дианой Нечаевой. Конечно же, он не может не пофлиртовать со строгой дамочкой, которыя начинает подозревать, что он не тот за кого себя выдаёт…

Антон Филипенко:

«Мой герой только выглядит беззаботным, циничным, эгоистичным и самовлюбленным. Эта маска к нему здорово прилипла. Но он очень азартный человек в плане профессии: легко загорается, когда что-то делает. Во время этих шерлокхолмсовских дел маска на отпадает, и вот тут он может быть настоящим. Когда человек делает что-то, что является его призванием, он раскрывается по-настоящему — так происходит в любой профессии».

Новый сериал пусть и не задаёт новые стандарты для ироничных детективных историй, но способен выполнить терапевтическую функцию. Если вам не удалось выбраться на море и осталось чувство незавершённости от летнего сезона, «На страже пляжа» перенесёт вас в южные широты и даже принесёт удовольствие. Зрителей ждут южные пейзажи, курортный пленэр и море солнца, которые создадут ощущение отпуска. Ведь даже раскрывая преступления, Денис улыбается и радуется жизни…

«На страже пляжа». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Вместе с ним в ироничном детективе играют Катерина Ковальчук («Гусар», «Наследие»), Артём Гайдуков («Аванпост», «Афера») и Сергей Дьяков («Игра на выживание»). Также в сериале снялись Михаил Горевой, Кирилл Козаков, Алёна Ицкова, Гарик Айвазов и другие.