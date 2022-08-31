Традиционно начало сентября не только период, когда школьники возвращаются за парты, но и начало нового телесезона для большинства каналов. «Первый развлекательный» решил совместить эти события и представить на суд зрителей комедийный сериал «Классная Катя», в котором Даня Милохин сыграл свою первую роль в кино

После того, как некоторые соцсети попали в список запрещённых, а онлайн-площадки перестали монетизировать контент, многие раскрученные блогеры стали всё активнее обращать внимание на телевизор, который для их поколения вроде как давно умер. Аня Покров, например, мечтает вести «ДОМ-2″, а вот Даня Милохин, покорив TikTok и „Ледниковый период“, решил сделать податься в кино.

Кстати В новой истории канала СТС школьников 10-го класса играют современные кумиры молодёжи — Даня Милохин, Луиза Габриэла Бровина, Маргарита Дьяченкова. Как сообщила пресс-служба телеканала, совместная аудитория исполнителей главных ролей в Сети превышает 40 млн человек. Пресс-служба телеканала особенно педалирует на этом факте, полагая, что это привлечёт к сериалу повышенное внимание.

Даня играет самого популярного в школе старшеклассника по фамилии Петров, в которого влюбляются все девчонки школы. „Мой герой — пофигист, так я его вижу. У него есть девушка, но встречается он с ней только потому, что она самая красивая и крутая в школе. Есть „бро“ — ботан, которым он пользуется для своих целей. В общем, парень везде и во всём ищет выгоду для себя“, — рассказывает Милохин о своей роли.

кадр из сериала „Классная Катя“. Пресс-служба канала СТС.

Дебютант признаётся, что опыт TikTok ему очень помогал, поскольку нет страха перед камерой: „Помню, когда только начинал снимать для YouTube, дрожал, потому что не знал, что говорить, как себя вести. Сейчас, конечно, проще“. Я понимаю, что нужно быть собой. Тем более, что герою оставили мою внешность. Всё моё: серёжки, маникюр…»

кадр из сериала «Классная Катя». Пресс-служба канала СТС.

На съёмочной площадке «Классной Кати» он всех удивлял своей работоспособностью и юношеским драйвом. Вот, что о нём говорит его партнёрша Маргариты Дьяченкова: «Первое впечатление: обыкновенный парень без пафоса и „звезды“. Он совершенно нормально воспринимает критику, предлагает какие-то свои варианты трактовки реплик. На площадке Даня полностью погружён в процесс. И мне это сразу понравилось».

Плохая училка по-русски

Постер сериала «Классная Катя». more. tv

По сюжету безбашенная дочка (Валерия Астапова) мэра (Гоша Куценко) попадает в обыкновенную гимназию, где ради спасения карьеры отца становится учительницей географии. Ролики в соцсетях, вечеринки в клубах и театральные постановки вместо зубрёжки и внеклассной работы раздражают завуча старой закалки Нору Спартаковну (Алёна Бабенко). Зато ученикам и симпатичному учителю музыки (Антон Лаврентьев) новая училка и её прогрессивные педагогические методы приходятся по вкусу.

Кадр из сериала «Классная Катя». Пресс-служба канала СТС. Кадр из сериала «Классная Катя». Пресс-служба канала СТС. Кадр из сериала «Классная Катя». Пресс-служба канала СТС. Кадр из сериала «Классная Катя». Пресс-служба канала СТС. Кадр из сериала «Классная Катя». Пресс-служба канала СТС. Кадр из сериала «Классная Катя». Пресс-служба канала СТС.

За режиссуру и сценарий сериала отвечает Ольга Френкель, известная по триллеру «Инсомния». В ленте крепкий актёрский состав: Гоша Куценко, Валерию Астапова («Девушки с Макаровы»), Михаила Кремера («Перевал Дятлова»), Алёна Бабенко и Антон Лаврентьев.