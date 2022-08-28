Сериал «ЮЗЗЗ» (16+) режиссёра Стаса Иванова, снявшего «Немцев» и «Бег улиток», стал одним из открытий лета — криминальную драму о влюблённых из противоборствующих банд Ростова-на-Дону хвалили критики и коллеги, обсуждали зрители онлайн-кинотеатров. Теперь эту историю, которую даже назвали новой «Бригадой», покажет ТНТ — с 29 августа в отцензурированной версии фильм представят в вечернем эфире.

О чём сериал

Молодой и амбициозный Равиль выучился на программиста, а ещё здорово играет в баскетбол. Он мечтает получить грант от одного из американских вузов и переехать за океан, а пока живёт с мамой в бедном ростовском районе Юго-Запад и пытается расплатиться с накопившимися долгами. Равиль работает курьером — развозит пиццу и суши, но ищет более прибыльные варианты заработка. И такой ему подворачивается.

На рабочем «каблуке» он перевозит наркотики бандита по прозвищу Дым. Ростов поделён между ним и Кокой, другим криминальным авторитетом. Почти как у Шекспира: Равиль становится «шестёркой» одного, а влюбляется в племянницу другого. Чувства ростовских Ромео и Джульетты разгораются в максимально неподходящий момент — наркобароны объявляют друг другу войну до полного уничтожения…

Кадр из сериала «ЮЗЗЗ». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Кто играет

У «ЮЗЗЗ» очень интересный каст, который собрал в себе узнаваемых, но не приевшихся актёров: Гелу Месхи и Антона Кузнецова, Марию Машкову и Дмитрия Чеботарёва, Евгения Харитонова и дебютировавшегов кино певца Фарди Самедова, известного под псевдонимом Fardi. Их лица приковывают взгляд, а за их живыми и сложными героями хочется наблюдать.

Кадр из сериала «ЮЗЗЗ». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Особо стоит выделить игру Антона Кузнецова. Худой, загорелый, с выцветшими бровями и лысым черепом, в растянутых трениках и алкоголичке — он душа сериала и легко задвигает на задний план всех, даже главного героя. Его Дым похож на атамана, который, правда, оказался в городских джунглях.

Кадр из сериала «ЮЗЗЗ». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Вот он даёт урок жизни своему подопечному, проявляя почти отеческую заботу. Вот заботится о дочках и признаётся в любви жене, обещая скоро выйти из опасного бизнеса. Вот готов порвать врагов за своих пацанов, но уже в следующем кадре вкладывает в руку Равилю дозу и отправляет на место встречи, откуда можно и не вернуться… А то, какую манеру речи нашли герою Кузнецова — отдельный мастер-класс!

Где снимали

В реальности в Ростове-на-Дону нет района Юго-Запад. Такое название в сериале дали самой криминогенной части старого города, к тому же, вынесенное в название сокращение «ЮЗЗЗ» имеет и другое значение — от слова «юзать». Однако съёмки проходили в настоящих «фавелах» Ростова, которые прилегают к реке Дон.

Кадр из сериала «ЮЗЗЗ». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Режиссёр рассказывал, что Ростов-на-Дону был выбран в качестве места действия не из-за криминального флёра, а из-за красоты и южной романтики. И всё это на самом деле в кадре есть, но кровавых разборок между группировками с трёхэтажным матом гораздо больше. Здесь ругаются так сочно, как ненасытно дышат морским воздухом сибиряки, приехавшие на турецкий курорт. Правда, в эфире покажут телеверсию с рейтингом 16+.

пн-чт, ТНТ, 22.00