Долгие годы российская и украинская сериальные индустрии жили душа в душу. Многие проекты было очень удобно снимать в Киеве: подготовленные кадры, разумные цены, удобные локации… Даже после событий 2014 года студии соседнего государства активно снимали проекты для наших телеканалов, а актёры охотно принимали приглашение участвовать в российских сериалах. Видимо, всё это в прошлом. Наверное, какие-то контакты останутся, но о прежних масштабах можно забыть надолго.

Специальная военная операция вынудила многих украинских актёров сделать выбор — порвать все связи с Россией или переехать в нашу страну и продолжить работать на отечественные студии. По этой причине в популярном детективном сериале «Я знаю твои секреты» (канал ТВЦ) произошли экстренные изменения — на замену исполнителя главного героя и экранного супруга Агаты Муцениеце — Михаила Пшеничного, пришёл актёр Антон Хабаров.

Кадр из сериала «Я знаю твои секреты». Пресс-служба телеканала ТВЦ.

Сериал выходит на канале ТВЦ с 2015 года. Эти семь лет зрители наблюдали за тем, как начиналась любовь героев Михаила и Агаты — Нины и Евгения. Как они создали семью, завели ребёнка, и, конечно, раскрыли вместе множество хитроумных преступлений. Однако в новых сезонах телезрителей и поклонников картины ждут глобальные перемены — Евгений Скворцов больше не появится в сериале из-за невозможности сотрудничества с киевским актёром. Место главного героя займёт новый персонаж — бывший спецназовец Буров в исполнении Антона Хабарова. Он возглавит опергруппу, которой командовал Евгений.

Рабочий момент съёмок сериала «Я знаю твои секреты». Пресс-служба телеканала ТВЦ.

По словам режиссёра Ашота Кещяна, согласно сюжету, герой Скворцова погиб на спецоперации. И поэтому срочно было принято решение вводить нового персонажа. Был придуман образ, и дело осталось за малым — найти актера. Хабаровым режиссер очень доволен, и надеется, что актер останется с ними на много сезонов. Героиня Агаты Муцениеце по-прежнему будет помогать расследованиям. Но возникнут ли отношения между ней и новым главой отдела, пока неизвестно.

На данный момент идет работа над двумя новыми сезонами — «Белый рыцарь» и «Галатея» Они будут показаны осенью на ТВЦ.