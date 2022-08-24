Культовый сериал «Реальные пацаны» (16+) осенью отметит своё 12-летие, а уже 29 августа вернётся в эфир ТНТ с девятым сезоном, в котором зрителям расскажут новую главу из жизни героев и с головой погрузят в ностальгию по самым ярким событиям минувших лет, которые Колян вспомнит в своей книге под названием «Последний реальный пацан».

«Наша история была актуальна во времена первого сезона, остаётся она актуальной и сейчас. Мы с вами выросли и поменялись, а жизнь осталась прежней. То, что обсуждалось в первых сезонах, до сих пор важно и злободневно. Человеческие отношения — это бесконечная история», — говорит Зоя Бербер.

После боя за наследство Колян угодил в тюрьму. Выйдя из-за решётки, главный герой начинает переосмыслять свою жизнь на страницах автобиографии. Для этого он заезжает в ту самую квартиру, где ещё 12 лет назад начинал записывать видео о своей жизни. Каждая новая глава открывает в Коляне что-то новое, причём как для себя, так и для окружающих.

Кадр из сериала «Реальные пацаны». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Других героев тоже ждут большие открытия: Лера переоценит свои отношения с Колей и посмотрит на них со стороны, Вован столкнётся с постродовой депрессией и родительским кризисом, Валя будет утопать в работе главы района, Иваныч запустит политическую карьеру и включится в губернаторскую гонку, а Машка уйдёт от Эдика, который в этот раз попытается освоить мастерство онлайн-трейдера.

Кадр из сериала «Реальные пацаны». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Реальные пацаны». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Реальные пацаны». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Реальные пацаны». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Реальные пацаны». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Зрители получат возможность снова увидеть на экране золотой состав «Реальных пацанов»: Николая Наумова, Зою Бербер, Марину Федункив, Владимира Селиванова, Валентину Мазунину, Марию Скорницкую, Игоря Ознобихина, Алексея Базанова, Сергея Ершова и другие. Вместе с ними на экран вернутся и знаковые места — часть съёмок прошла в Перми во дворе Дома грузчиков, где расположена старая квартира Коляна.

пн-чт, ТНТ, 20.00