Цена глянцевой жизни
Ещё недавво листая соцсети мы видели красивых девушек, продуманно позирующих на фоне европейских достопримечательностей или пляжей Дубая. Кто-то ставил лайки и в душе немножечко завидовал их прекрасной беззаботной жзни. Яхты, частные самолёты, дорогое шампанское и мини-бикини стали неизменными атрибутами успеха в Сети. Но в 90% случаев за всей этой роскошью стоят мужчины, платящие за секс.
В основе сериала «Жизнь по вызову» — истории девушек, о которых писал известный Telegram-канал «Рынок шкур», разоблачавший глянцевых моделей в оказании эскорт-услуг. Администраторы канала публиковали информацию о конкретных персонах и приводили документальные доказательства их связей с эскорт-услугами, выкладывая скриншоты переписок, фото и видео, записи переговоров. Сценарий сериала написал Алексей Гравицкий, работавший с Андреасянами над «Чикатило» и «Непрощённым».
Просто я работаю Мэджиком
В центре истории — Александр Шмидт (Прилучный), хозяин элитного эскорт-агентства. Его называют Мэджик: он и его команда способны выполнить практически любое желание заказчика. Но это тайная жизнь. Официально Александр работает топ-менеджером фирмы, оказывающей услуги консалтинга. Именно такая легенда существует для близких. Главный страх Мэджика — о его настоящем бизнесе узнает дочь, которую он воспитывает один.
Агентство Мэджика на вершине успеха. Среди клиентов уважаемые люди: бизнесмены, политики, силовики, общественные деятели. Команда — в лице бывшего бандита по прозвищу Рыбак (Олег Каменщиков) и секретаря Галины Михайловны (Виктория Богатырева) — исполняет любые капризы клиентов. Но внезапно сказка заканчивается: на Мэджика и его бизнес объявлена охота…
В проекте сыграли Павел Прилучный, Наталья Рудова, Лиза Моряк, Полина Максимова, Владимир Сычев и Янина Студилина, сообщает пресс-служба платформы.