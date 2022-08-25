Официально продажная любовь в большинстве стран под запретом, в том числе и в России. Однако она существует и её масштаб этого распутства достиг таких объёмов, что его уже принято называть бизнесом. Так как проституткой быть постыдно, то придумали новый термин — эскортницы. Андрей Малахов часто в своей в своей программе «Прямой эфир» рассказывал о девушках низкой социальной ответственности. Тепепрь о их нелёгкой доле решил рассказать и Сарик Андреасян — эротическая драма «Жизнь по вызову» (18+) выходит в онлайн-кинотеатре KION.

Цена глянцевой жизни

Ещё недавво листая соцсети мы видели красивых девушек, продуманно позирующих на фоне европейских достопримечательностей или пляжей Дубая. Кто-то ставил лайки и в душе немножечко завидовал их прекрасной беззаботной жзни. Яхты, частные самолёты, дорогое шампанское и мини-бикини стали неизменными атрибутами успеха в Сети. Но в 90% случаев за всей этой роскошью стоят мужчины, платящие за секс.

Кадр из сериала «Жизнь по вызову». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

В основе сериала «Жизнь по вызову» — истории девушек, о которых писал известный Telegram-канал «Рынок шкур», разоблачавший глянцевых моделей в оказании эскорт-услуг. Администраторы канала публиковали информацию о конкретных персонах и приводили документальные доказательства их связей с эскорт-услугами, выкладывая скриншоты переписок, фото и видео, записи переговоров. Сценарий сериала написал Алексей Гравицкий, работавший с Андреасянами над «Чикатило» и «Непрощённым».

Просто я работаю Мэджиком

Кадр из сериала «Жизнь по вызову». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

В центре истории — Александр Шмидт (Прилучный), хозяин элитного эскорт-агентства. Его называют Мэджик: он и его команда способны выполнить практически любое желание заказчика. Но это тайная жизнь. Официально Александр работает топ-менеджером фирмы, оказывающей услуги консалтинга. Именно такая легенда существует для близких. Главный страх Мэджика — о его настоящем бизнесе узнает дочь, которую он воспитывает один.

Кадр из сериала «Жизнь по вызову». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Агентство Мэджика на вершине успеха. Среди клиентов уважаемые люди: бизнесмены, политики, силовики, общественные деятели. Команда — в лице бывшего бандита по прозвищу Рыбак (Олег Каменщиков) и секретаря Галины Михайловны (Виктория Богатырева) — исполняет любые капризы клиентов. Но внезапно сказка заканчивается: на Мэджика и его бизнес объявлена охота…

Кадр из сериала «Жизнь по вызову». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Кадр из сериала «Жизнь по вызову». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Кадр из сериала «Жизнь по вызову». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Кадр из сериала «Жизнь по вызову». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Кадр из сериала «Жизнь по вызову». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Кадр из сериала «Жизнь по вызову». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Кадр из сериала «Жизнь по вызову». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. Кадр из сериала «Жизнь по вызову». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

В проекте сыграли Павел Прилучный, Наталья Рудова, Лиза Моряк, Полина Максимова, Владимир Сычев и Янина Студилина, сообщает пресс-служба платформы.