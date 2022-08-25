25 августа Маргарита Борисовна Терехова отмечает 80-летний юбилей. К сожалению, актриса уже более десяти лет прикована к кровати из-за болезни Альцгеймера. Говорят, от былой красоты Миледи уже не осталось и следа. Пожилая женщина не узнает близких. Судьба жестока. Судьба такой необыкновенной, совершенно волшебной красавицы, как Маргарита Терехова, кажется жестокой вдвойне, потому что время уносит всё.

В своё время актриса Маргарита Терехова по праву считалась одной из самых привлекательных женщин страны. Она стала настоящим символом своей эпохи, женщиной, которой увлекались, актрисой, на которую равнялись. В СССР в моде были чуть уставшие женщины с умными глазами, в которых видна была тонкая, глубокая, ранимая душа. Терехова идеально соответствовала времени.

Маргарита Терехова. kinopoisk.ru

Терехова — актриса магического обаяния, красоты и редкого таланта, с абсолютно уникальной манерой существования в кадре. Ей не нужно было притворяться, что-то изображать. Самодостаточная, глубокая, умная. Она — притягивала, завораживала, но не пускала до конца в свою тайну.

Папа ещё пожалеет

Родилась будущая звезда советского кино в актёрской семье в Свердловской области в 1942 году. Её мать была ведущей актрисой драмтеатра. Отец — актёр и режиссёр. Красавец мужчина, любимец женщин. Вскоре после рождения дочери отца забрали на войну, и в семью он больше не вернулся… Как иногда бывает, на фронте встретил другую.

Кадр из фильма «Зеркало». Скриншот фильма.

Для маленькой девочки это был удар. Окончив школу с золотой медалью, она поступила на физмат Ташкентского государственного университета. (После войны мама, спасая дочку от холода и голода, переехала к сестре в «хлебный город».) Но спустя год студентка бросила вуз и уехала в Москву — поступать в театральный.

Две роли — два брака

Рита подала документы в студию при театре им. Моссовета. Там таланты девушки оценили, и она осталась верна этому театру до старости. Первую свою роль в кино Терехова сыграла в 1965 году. В фильме «Здравствуй, это я!» она так воплотила образ девушки Тани, что даже суровые критики поняли — родилась новая звезда.

Маргарита Терехова. kinopoisk.ru

И, как водится, в красавицу с аристократической внешностью тут же влюбился сокурсник Слава Бутенко. Бурный и страстный роман закончился свадьбой. Однако через полгода молодые поняли — «любовь до гроба» оказалась ошибкой. Многие связывают разрыв как раз с дипломной работой: молодые люди играли разводящихся мужа и жену.

Следующую роль Рита получила в картине «Бегущая по волнам». Съёмки проходили в солнечной Болгарии. Главную роль играл известный болгарский актёр Савва Хашимов. Несмотря на то что он был связан узами Гименея, между ним и Ритой прошла любовная искра. У них случился головокружительный роман, болгарин, узнав, что станет отцом, приехал в Москву и умолял Риту стать его женой. Она согласилась.

Маргарита Терехова. kinopoisk.ru

Жили в театральной общаге и питались в дешёвых столовых — готовить Маргарита никогда не любила. Недаром сострил о ней Валентин Гафт: «Терехова Рита — дитя общепита». И несмотря на актёрскую невостребованность в Москве, Савва был бы счастлив и дальше делить с обожаемой женой все бытовые тяготы, если бы та была хоть немного приспособлена к семейной жизни! А она ничего не могла с собой поделать: трогательная и беззащитная на сцене и в кино, Маргарита Борисовна в жизни оказалась неистовой и норовистой. Словом, интернациональный союз распался меньше чем за год, и даже рождение дочери Анны не смогло его спасти.

Звезда и муза

Оставшись одна с ребёнком на руках, Маргарита не унывает. Она играет в театре, снимается в кино. И наконец знакомится с Андреем Тарковским. В его фильме «Зеркало», который считается шедевром кинематографии, Терехова исполняет сразу две роли — матери и жены героя. Режиссёр утверждал, что у Маргариты боттичеллиевская красота: особый поворот головы, шея, опущенные веки. Но если «Зеркало» сделало её известной, то вышедший в прокат в 1979 году телефильм «Д'Артаньян и три мушкетёра» превратил её в кинозвезду первой величины!

Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра». Скриншот фильма.

И вдруг — Терехова сбегает от столичных поклонников отдыхать в южную республику. Она всегда поступала, как хотела! После этой поездки она оказалась в интересном положении — забеременела от директора местной трикотажной фабрики Сайфиддина Тураева. Сенсация! В родном театре Моссовета отцовство приписывали кому угодно, но только не далёкому экзотическому незнакомцу. Но, даже находясь в положении, Рита одна не осталась. В её жизни появился начинающий режиссёр — Георгий Гаврилов. А потом родился сын — Саша. Вместе они проживут всего полтора года и расстанутся. Но Сашу Гера всегда будет считать своим родным сыном.

Кадр из фильма «Белорусский вокзал». Скриншот фильма.

А сколько было мужчин-«однодневок», которые, подобно мотылькам, обжигали крылышки о пламя страсти харизматичной актрисы и… исчезали в небытие. Ещё больше было тех, кто, сражённый её красотой, клялся в любви и получал жёсткий отказ. Среди них — и весьма высокопоставленные лица. Говорят, всесильный глава Госкино Филипп Ермаш, забравшись ночью к ней в номер, получил по физиономии, после чего карьера Тереховой надолго застопорилась. Сначала Терехову перестали выпускать из страны, потом «зарубили» участие в советско-американском фильме. Потом — «ушли» из театра. Положение было катастрофическим!

Талант не разменяла

После перестройки Терехова почти не появлялась на экранах. В те времена, чтобы выжить и не протянуть ноги, некоторые актёры пускались на эксперименты. Например, Людмила Гурченко снялась в «СекСказке». Но Терехова участием в сомнительных проектах себя не замарала. Как итог — на съёмки в кино её приглашали всё реже. В 1996 году Терехова появилась в небольшой роли в сериале «Короли российского сыска» и исчезла с экранов.

Держала себя в форме, но вот беда, в поведении актрисы появились странности: постепенно стала не узнавать знакомых, забывала тексты. Сразу же пошла молва, что бывшая красавица всея СССР пристрастилась к алкоголю.

Как гаснут звезды

Как правило, «верной подругой» старости становится нищета. Не избежала сей печальной участи и блистательная актриса. Выбывшая из театральной тусовки женщина вынуждена была довольствоваться мизерной пенсией. И если бы не дети, то пришлось бы ей стоять с протянутой рукой. Может, от этого Маргарита стала глушить свою тоску вином? Постепенно блистательная красавица опускалась всё ниже. Спутанные волосы, какой-то мешковатый костюм, потухший взгляд, странная улыбка…

Маргарита Терехова. kino-teatr.ru

Пожилые актёры делятся на две категории: востребованных, обеспеченных и забытых всеми, нуждающихся. Терехова, увы, оказалась во второй группе. За всю свою блистательную карьеру она, как говорится, «капиталов не скопила», была очень сложным человеком, так и не смогла обзавестись настоящими друзьями. А в старости и вовсе начала жить в добровольном одиночестве, не пуская посторонних в душу. Она не искала общения с людьми, что позволило о ней забыть всевозможным гильдиям, союзам и благотворительным фондам. Тем более что сама актриса за помощью никуда не обращалась. Не то гордость не позволяла, не то чувство опустошенности…

Всё забыть…

В 2011 году в одну из столичных клиник поступила пациентка Маргарита Терехова. Болезнь Альцгеймера — такой диагноз был поставлен актрисе после обследования. Увы, заболевание прогрессирует, и на данный момент современная медицина не может предложить лекарство, способное обратить вспять патологические процессы и остановить разрушение мозга.

Кадр из фильма «Собака на сене». Скриншот фильма.

Сейчас рядом с великой актрисой на постоянной основе её сиделка, которая уже долгие годы ухаживает за ней. Накануне юбилея дочь Маргариты Анна разместила в блоге снимок больной матери. На фотографии артистка уже в возрасте, лицо в морщинах, но очаровательная улыбка такая же, как и в молодости. И только на экране да в памяти старшего поколения она навсегда осталась в образе красавицы Миледи, сеньоры Дианы или благочестивой Марты.