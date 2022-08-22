«В человеке всё должно быть прекрасно» — словно сказано про Скобцеву, ведь её достоинства не останавливались лишь на актёрском даре. Ирина Константиновна прожила долгую, насыщенную жизнь, но она из тех женщин, которые никогда не становятся бабушками. Она — просто женщина. Красивая, умная, излучающая обаяние. Так бывает, когда рядом с женщиной идёт по жизни любящий мужчина. Ирине Константиновне посчастливилось с таким человеком пройти рука об руку 35 лет. А когда Сергея Бондарчука не стало, сумела сохранить к нему удивительную любовь. 22 августа почитатели её таланта отмечают 95-летие актрисы.

Девушка из хорошей семьи

Вне всякого сомнения, судьба её вела по жизни. Она родилась в семье, внешне далекой от искусства: папа служил в метеослужбе, мама работала в архиве. Тем не менее родители были натурами творческими и тонко чувствующими искусство.

В семье решили, что Ирина должна получить классическое образование, и она с успехом отучилась на искусствоведческом отделении истфака МГУ, однако к концу обучения окончательно поняла, что её призвание — быть актрисой, и поступила в Школу-студию МХАТ. Когда она, ещё студентка, впервые вышла на сцену, то чётко осознала — вот то, что ей нужно в жизни.

От судьбы не уйти

А дальше её ждали две самые главные встречи в жизни — с кино и любовью. Есть несколько версий их первой встречи с Бондарчуком. Самая романтичная — на вернисаже художника Василия Ефанова, где Скобцева увидела возле своего портрета знаменитого народного артиста. Она была невероятно красива, стройна, молода, вроде бы Бондарчук и влюбился-то сначала в её изображение, а лишь потом в оригинал.

Ирина Скобцева. www.kinopoisk.ru

По другой версии, они ехали вместе в автобусе, и Бондарчук деликатно поддерживал Скобцеву на поворотах и остановках. Его женой в ту пору была Инна Макарова, а Скобцева уже пережила развод с первым мужем — журналистом Алексеем Аджубеем, будущим зятем Никиты Хрущёва.

Сначала задушил , а потом женился

Она выделялась на фоне других: утончённая красота и благородная внешность сочетались в ней с эмоциональностью, и ей не пришлось долго ждать ролей. Режиссёр Сергей Юткевич из сотни красавиц-студенток выбрал именно Ирину и пригласил на роль Дездемоны. Скобцeва была счастлива, а когда узнала, что Отелло будет играть сам Бондарчук, поняла, что решается её судьба…

Ирина Скобцева. www.kinopoisk.ru

Они смотрелись потрясающе: утончённая Скобцева и мужественный, страстный Бондарчук. На экране царила любовь — яркая, всепоглощающая. Неудивительно, что на Каннском кинофестивале актриса обзавелась званием «Мисс Шарм», обойдя в устроенном журналистами конкурсе красоты саму Ким Новак. О новой звезде с восторгом писали в журнале Paris Match, и местная пресса называла Скобцеву русской Мэрилин Монро. А венчание в фильме стало для этой актёрской пары преддверием похода в советский загс, именно после сцены у алтаря Бондарчук скажет Ирине, что теперь они вместе: «Мы теперь никогда не расстанемся».

Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук. www. kino-teatr.ru

Они поженились в 1959 году, через четыре года после съёмок в «Отелло». Вспоминая про эту работу, Бондарчук часто шутил: «Сначала задушил, а потом женился». Через три года родилась дочь Алёна, а ещё через четыре года — сын Фёдор. Неудивительно, что дети пошли по стопам родителей: имея такие образцы перед глазами, трудно выбрать иную судьбу.

Не типичная советская кинозвезда

Роль Сергея Бондарчука в советском кинематографе трудно переоценить, и женщине, оказавшейся с ним рядом, было бы естественно раствориться в нём, стать заботливой тенью, как это часто происходило с женами великих мужей, но Скобцевой удалось стать не только любимой, подругой и единомышленницей Сергея Фёдоровича, но и пройти собственный яркий актёрский путь, а кроме того, создать тёплую и талантливую семью. Хотя, конечно, ей пришлось отказаться от множества ролей, чтобы всегда быть рядом с мужем.

Ирина Скобцева в роли Элен в фильме «Война и мир». www.kinopoisk.ru

Талантливая, ослепительно красивая и совсем не типичная для советского кинематографа, скорее, по-голливудски яркая. Скобцева сыграет почти 70 ролей в кино. Её образы в фильмах очень разные — это и лирические героини, и характерные роли: холодная, расчётливая Элен («Война и мир»), трогательная Лидия Сергеевна («Зигзаг удачи»), Кира («Обыкновенный человек»), случайная прохожая («Я шагаю по Москве»)…



Снимать её и сниматься рядом с ней для режиссёров и актёров всегда будет большим удовольствием. Потому что она умная, выдержанная, талантливая, аристократичная, но и демократичная одновременно. Потому что никаких истерик и фанаберии, никаких требований отдельной гримёрки, номера люкс в гостинице.

Всё на алтарь любви

Бондарчук станет едва ли не самым известным, значимым и обласканным властью режиссёром, у которого будет море поклонниц, у которого будут сниматься красавицы-актрисы — в общем, соблазнов и не перечесть.

Ирина Скобцева. www.kinopoisk.ru

Скобцева сделает всё, чтобы её любимый мужчина мог полностью посвятить себя своему делу. Он сказал: «Я буду работать, ты — всё остальное». И так было. Она всю жизнь делала «это остальное» виртуозно: поддерживала, вдохновляла и любила. И при этом всегда оставалась красивой, желанной, не похожей ни на кого. Единственной.

Их любовь перетерпела многое: Бондарчука и Скобцеву осуждали и обсуждали , пытались поссорить и ставили в пример , им завидовали и ими восхищались. Найти человека , который становится смыслом жизни навсегда , безусловно , большое счастье.

Всё — на алтарь любви. Даже по мелочам. Когда Ирина получила гигантскую по тогдашним масштабам премию за «Зигзаг удачи», не купила себе шубу или бриллианты, а отправилась в магазин за люстрой для кабинета Бондарчука.



В периоды славы своего великого мужа она искренне разделит с ним успех, нисколько не афишируя собственной роли его жизни. Она сумеет пережить клиническую смерть Бондарчука, более того, ухитрится понять, как ни дико звучит, что Сергею Фёдоровичу это было необходимо. Да, именно за те несколько минут своей малой смерти он поймёт, — расскажет она впоследствии, как нужно снимать уход Андрея Болконского в «Войне и мире».

Ирина Скобцева. www.kinopoisk.ru

Она поддержит мужа, когда в разгар перестройки и ниспровержения авторитетов Бондарчука будут травить, лишат званий и чинов на кинематографическом съезде, лишат возможности работать. И вместе с ним разрыдается от счастья, узнав, что он может снова вернутья к любимому делу, когда итальянцы предложат снять «Тихий Дон».

Мы долгое эхо друг друга

Когда уйдёт из жизни Сергей Фёдорович, Скобцева останется собой. Стойкой, верной, достойной. Внешне смиренно примет безвременный уход из жизни дочери Алёны, а ведь той будет всего 46 лет. Продолжит жить. Ради сына и внуков. Она до последних дней снималась в кино, отмечая, что «жадность до работы» ей привил муж. Она берегла и передавала наследие мужа и даже ушла из жизни в день его смерти — 20 октября.

Ирина Константиновна и Сергей Фёдорович делили жизнь в полном смысле этого слова. Они вместе снимались в кино , вместе преподавали во ВГИКе. Даже спустя десятилетия , прожитые вместе , они всегда ходили за руку , не расставаясь , если только было возможно быть рядом. www. kino-teatr.ru

Кому-то даётся красота, кому-то — ум, кому-то — талант, кому-то — способность любить. Ирине Константиновне жизнь дала всё сразу. Режиссёр Игорь Таланкин говорил, что в Скобцевой удивительно сочетаются женственность, ум и высокая образованность. Но она словно бы и не осознавала своих достоинств — возможно, поэтому жизнь и была к ней щедра. Будучи очень красивой женщиной, она никогда не делала культа из своей внешности. Играя Элен Безухову, Ирина удивлялась, как можно часами прихорашиваться у зеркала. «Нельзя всю энергию обращать на собственное тело», — сказала как-то Скобцева, размышляя об образе своей героини. И жизнь актрисы — лучший пример того: её энергия, обращённая на любовь и творчество, обернулась счастьем и красотой на долгие годы.