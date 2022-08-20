Сегодня, 20 августа, 85-летний юбилей отмечает один из самых талантливых режиссёров нашего времени — Андрей Сергеевич Кончаловский. Легендарная работоспособность и нестандартный взгляд на мир, позволили ему достичь потрясающих профессиональных высот. На его счету десятки блестящих театральных постановок и ярких киноработ, отмеченных престижными международными премиями.

Крепкие корни

Его прадедом по материнской линии был великий художник Василий Суриков, дедом — знаменитый русский советский художник Пётр Кончаловский. Мать Наталья Кончаловская — известная детская писательница и переводчица. Отец Сергей Михалков — поэт, автор стихов гимна СССР и России, блестящий детский писатель. Брат Никита Михалков — эпохальная фигура отечественного кино.

К Кончаловскому вряд ли применима поговорка «На детях гениев природа отдыхает». Мальчика отличал абсолютный слух и ярко выраженные музыкальные способности, что и определило направление его образования. Вот как пишет об этом сам Кончаловский: «Я не был избалованным ребёнком, какими нередко бывают дети элитарных родителей. Конечно, были и пайки, и разные блага, по чину отцу положенные. Но я учился музыке, а ею надо заниматься каждый день. Я эти занятия ненавидел, думал лишь о том, как от этой повинности слинять. Мама заставляла меня буквально силой. Потом начал втягиваться».

И втянулся. Андрей учился в Центральной музыкальной школе по классу фортепиано, в Музыкальном училище при Московской консерватории и в Московской государственной консерватории, которую он, однако, не закончил. Кончаловский бросил обучение, осознав своё настоящее призвание — писать сценарии и снимать кино.

Ученик Ромма

В 1960 году Андрей поступает во ВГИК, на режиссёрский факультет. И тут начинается череда счастливых случайностей (или скорее — закономерностей). Курс набирает один из основоположников советского кинематографа, великий Михаил Ромм. Во время учёбы Андрей снимает короткометражный фильм «Мальчик и голубь», получивший главный приз на конкурсе дебютов Венецианского кинофестиваля для детей и юношества в 1962 году. Судьба сводит Кончаловского с его легендарным тёзкой Тарковским, они совместно пишут сценарий к культовому фильму «Иваново детство».

Андрей Кончаловский. kinopoisk.ru

Через три года Кончаловский блестяще заканчивает ВГИК и создаёт под влиянием творчества великого Акиры Куросавы свой дебютный полнометражный фильм «Первый учитель». Затем режиссёр обращается к теме русской классики: выходят «Дворянское гнездо» и «Дядя Ваня» — картина, удостоенная приза «Серебряная раковина» кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Международное признание приходит к Кончаловскому с выходом фильма-мюзикла «Романс о влюблённых», получившего «Хрустальный глобус» — высшую награду кинофестиваля в Карловых Варах. А Гран-при Канн 1979 года (киноэпопея «Сибириада») упрочил международный авторитет режиссёра.

Мистер Голливуд

И вот, признанный в своём отечестве, в начале 80-х Кончаловский неожиданно принимает решение уехать в США. Интересно, что, уехав в Голливуд в «махровые» советские годы, режиссёр не открестился от родины. Наоборот. Первый же фильм, который он снял на «фабрике грёз» — «Возлюбленные Марии» с юной Настасьей Кински (1983) — был снят по мотивам повести Андрея Платонова «Река Потудань». Правда, сюжет пришлось адаптировать, перенеся действие в США.

Андрей Кончаловский. kinopoisk.ru

А вот уже в 1985-м вторым своим голливудским фильмом Кончаловский сумел встроиться в тренд. Боевик «Поезд-беглец» с очень звёздным составом получился очень американским. А оскароносный Джон Войт и брутальный Эрик Робертс довели результат до высокого градуса: картина быстро стала популярной в Америке и ещё более популярной в СССР, где зритель до отказа набивал видеосалоны. Вообще у русского режиссёра почитали за честь сниматься Макс фон Сюдов, Джон Войт, Джули Эндрюс, Сильвестр Сталлоне, Курт Расселл, Джеймс Белуши, Вупи Голдберг и другие именитые актёры.

Андрей Кончаловский. konchalovsky.ru

Ещё один западный фильм Кончаловского — мини-сериал «Одиссея», снятый 20 лет назад, стал метафорой взглядов создателя и его жизненного пути. Для воплощения на экране гомеровской мифологии режиссёр ввел в картину звёздную россыпь: Арманд Ассанте, Грета Скакки, Ирен Папас, не говоря уже о потомственных актрисах Изабелле Росселлини и Джеральдин Чаплин. «Одиссея» не только взяла престижные телевизионные премии «Эмми» за режиссуру и спецэффекты, но вызвала широкий зрительский интерес и стала на тот момент самым дорогим телефильмом!

В Россию за любовью

Достойно продемонстрировав Западу самобытность и загадочность славянской души, в начале 90-х Кончаловский возвращается в Россию, где встречает, по его собственному признанию, любовь всей жизни. Избранницей режиссёра становится молодая актриса Юлия Высоцкая, бракосочетание с которой состоялось в 1998 году. Любовь дала новый импульс творчеству мастера.

Андрей Кончаловский. konchalovsky.ru

В 2002 году выходит на экраны экстравагантный «Дом дураков» с Высоцкой в главной роли и при участии канадского рок-музыканта Брайана Адамса. Венецианский кинофестиваль отметил картину специальным призом жюри.

Любимец Венеции

Нельзя не отметить, что фильмы Кончаловского никогда не были обделены вниманием самых престижных международных кинофестивалей. Так, фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» в 2014 году получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на кинофестивале в Венеции. А в 2016-м Венеция рукоплескала ещё одному фильму Кончаловского — драме «Рай», посвящённой ужасам Холокоста. Широкий отклик у зрителей и критиков вызвали также «Грех» и «Дорогие товарищи!».

Андрей Кончаловский. konchalovsky.ru

Сейчас Кончаловский начал работу над сериал о событиях, которые происходили в России с 1904 по 1924 год, с особым акцентом на Октябрьской революции 1917-го. Андрей Сергеевич много лет шёл к реализации этого проекта и считает его невероятно важным — как попытку представить новый взгляд на ту непростую эпоху, повлиявшую на судьбу всего мира в XX столетии.