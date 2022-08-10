В середине «нулевых» лицо Андрея Краско не сходило с киноафиш и экранов. Современному российскому кино пришлись как нельзя кстати его мужская харизма, обаяние и абсолютная достоверность в ролях простаков всех мастей — милиционеров, военных, жуликов, обычных работяг… Пережив страшные годы без любимой работы и, наконец-то, став востребованным, он уже не мог остановиться и надорвал своё сердце… 10 августа ему исполнилось бы лишь 65 лет…

«Ты должен сам пробиться в профессию»

Впервые Андрей вышел на сцену в четыре года. Увидев отца в спектакле, он спрыгнул у мамы с колен в зале, побежал вперёд с криком: «Это мой папа!» и… сорвал аплодисменты зрителей. Уже в детстве Андрей знал многие спектакли наизусть, и вопроса о выборе жизненного пути у него не возникало. Казалось бы, какие проблемы — папа поможет, но не тут-то было. Зная, какая это сложная работа, Иван Краско сказал сыну: «Ты должен сам пробиться в профессию, а иначе там тебе делать нечего».

С первого раза в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии Андрей поступить не смог. Однако он не унывал — устроился монтажником декораций в театр имени Комиссаржевской, а через год всё-таки прошёл в заветный вуз и даже стал одним из лучших студентов.

Никому не нужен

После окончания по распределению попал в Томский театр юного зрителя, потом перешёл в театр Ленинского комсомола. Но тут удача отвернулась от актёра. На спектакль, где Краско играл милиционера, заявилось большое начальство и осталось недовольно тем, как вольно он представил образ советского служителя закона. В итоге парня отправили в армию на два года под Архангельск — учиться дисциплине.

Талант не пропьёшь — увы , в биографии Краско эта печальная истина звучит в самом прямом своём значении. Заключая контракты на съёмки , режиссёры вносили в документы отдельным пунктом требование являться на площадку в трезвом виде. Скриншот фильма «Блокпост».

Возвращение в никуда

Когда он вернулся, его уже никто не ждал. Наступило перестроечное время, и даже лучшие актёры сидели без работы. У Андрея к тому же начались проблемы с алкоголем. Дружба с приятелями-монтажниками и бурная студенческая молодость не прошли даром. «Пили так, что рогами в землю упирались, — вспоминал актёр. — В итоге я стал запойным».

Любой забулдыга и ханурик в исполнении артиста становился озорным , весёлым , забавным. Скриншот сериала «Заколдованный участок».

Понятно, что режиссёры не горели желанием брать его на работу. В итоге Краско на долгие годы попросту «выпал» из профессии. Подался в автослесари, шоферил, шил штаны и куртки, продавал книги, ставил оградки на кладбищах… Изредка снимался в эпизодах и сильно тосковал по настоящей актёрской работе.

В личной жизни сплошные разочарования

…В каком-то смысле судьба его была на редкость последовательна — много обещала, принося затем разочарования. Во всём. И в личной жизни тоже. Официально актёр был женат дважды и оба раза неудачно. Первый брак, студенческий, длился полгода. Когда жена-однокурсница ушла, Андрей загремел в психоневрологическую клинику, где ухитрялся лечиться без отрыва от репетиций и учёбы. Вторая жена, польская актриса Мириам Александрович, тоже училась в Питере. Родила Краско сына Ваню и уехала с ним на родину. Все остальные браки Краско были гражданскими, от одного из родился сын Кирилл…

Гений эпизода

Его жизнь изменилась, когда Краско устроился шофёром на «Ленфильм». В то время там как раз начинали снимать «Операцию «С Новым годом», а потом и «Улицы разбитых фонарей». В обоих проектах ему дали эпизодические роли. Кто же главную шофёру доверит!

Удача улыбнулась Андрею, когда его друг, режиссёр Дмитрий Светозаров запустил сериал «Агент национальной безопасности» и вместе со сценаристом придумал роль Краснова — специально для Краско.

Андрей Краско. Кадр из сериала «Агент национальной безопасности».

Однажды в небольшом ресторанчике к Краско подошёл седовласый мужчина в штатском. Начальственным голосом представился генералом спецслужб и принялся со знанием дела хвалить работу Андрея в «Агенте»: «Прямо в точку попали. Ваш герой — ну просто вылитые наши сотрудники!» — «И много у вас в спецслужбах таких обормотов?» — вежливо поинтересовался Краско. «Да 90 процентов!» — с гордостью ответствовал генерал.

Для Краско эти съёмки обернулись бесконечными эпизодами — два съёмочных дня, три, один. Но короткие появления Краско на экране запоминались больше, чем длительные — главных героев.

Образ Тогда и сложился этот образ. Неторопливый, спокойный человек без возраста: голова седая, на губах вечная ухмылка, глаза озорные, да ещё и эта серьга в ухе. С середины 90-х стало ясно — Краско гений эпизода, самый колоритный комический актёр России.

Народный артист

После этой роли предложения сниматься посыпались на Краско, как из рога изобилия. Чуть ли не все знаковые картины начала 2000-х годов выходили с его участием: «Жмурки», «9-я рота», «Турецкий гамбит», «Бандитский Петербург», «Гибель империи», «Блокпост»…

Кадр из сериала «Гибель империи». Скриншот фильма.

Так к нему пришла всенародная известность. И, право, он это заслужил. Радовался как ребёнок, с трогательной внимательностью раздавал автографы. Последние несколько лет работал так, что казалось, он хочет отыграть всё сразу, за годы простоя. Только в 2005-м Краско успел сняться в 15 (!) фильмах и сериалах.

На последнем дыхании

Он очень уставал, в последние годы всё чаще напоминало о себе больное сердце. Однажды друзья сумели уговорить Андрея пойти к врачу. Врач провёл обследование и сказал ему, что нужно себя поберечь, а когда Андрей вышел из кабинета, шепнул родным: «Он, ребята, не жилец»… Все подумали, что хотя бы ещё несколько лет пройдёт, но смерть застигла всех врасплох.

Андрей Краско. Скриншот фильма «Ночной продавец».

Последней ролью Краско стал доктор Виктор Тырса в фильме «Я остаюсь», который после клинической смерти попадает в загробный мир. Целый месяц Андрей изображал перед камерами умирающего. А через пять дней после окончания съёмок умер по-настоящему.

Произошло на съёмочной площадке сериала «Ликвидация». Сердце 48-летнего актёра просто не выдержало нагрузки. Врачи, добиравшиеся в украинскую глушь полтора часа, не успели его спасти.

Наш человек!

Так и слышалось, как при известии о внезапной смерти Краско с горечью и досадой охнула вся Россия: «Да как же это так!» — и дальше непечатное. Краско полюбили не за роли, а как-то всего целиком — с его светлыми умными глазами, насмешливой и притом мягкой речью, феноменальной естественностью, повадкой простого-непростого мужичка.

Краско-феномен. Не герой-любовник, не мачо, не уморительный комик… Так почему же его неизменный образ добродушного пропойцы так нравился зрителям? Да потому что — наш человек!