Он отлично знает, что такое американская мечта. Ведь сначала он превратил себя из хлипкого юноши в самого знаменитого культуриста прошлого века. Затем из бодибилдера без особых актёрских способностей — в популярнейшего киноактёра. И наконец, стал политиком. Сегодня, 30 июля, Шварценеггер отмечает 75-летний юбилей.

Последнее превращение, скорее всего, далось Арнольду легче других. Куда сложнее было европейцу с непроизносимой фамилией стать своим среди американцев, войти в почти королевский клан Кеннеди, а низкооплачиваемому «типажу» пробить брешь в несправедливой системе оплаты актёрского труда и несметно озолотиться.

Качай железо

Родился Арнольд Шварценеггер в небольшой австрийской деревне Таль 30 июля 1947 года в семье Густава и Аурелии. Отец Арни когда-то служил в рядах нацистов, возглавлял полицейский отдел. Мужчина обладал строгим нравом и воспитывал сыновей в жёстких условиях. Именно тогда младший сын Арни решил доказать своему отцу, что сможет добиться в этой жизни многого.

Арни рос худощавым и слабым здоровьем подростком, но в возрасте 14 лет он решил заняться культуризмом. Серьёзное влияние на его выбор оказал просмотр легендарной киноленты «Тарзан». Герой поразил Арнольда своим потрясающим телом. Но это было в кино. А вот в 15 лет парень попал на выступления советских тяжелоатлетов в Вене, увидел нашего штангиста Юрия Власова и окончательно понял, чем будет заниматься в жизни. Советский тяжелоатлет стал его кумиром! Потом в каждом интервью он не забывал говорить, кто его вдохновил на занятия бодибилдингом. Когда он приезжал в Москву сниматься в «Красной жаре», то лично встретился с Власовым и долго признался ему в своей любви.

Арнольд Шварценеггер. kinopoisk. tu

В спортзале он проводил всё время. Правда, его родители боялись, что у него нетрадиционная ориентация. Дело в том, что он развесил по комнате плакаты бодибилдеров и мать даже звонила врачу, чтобы убедиться, насколько серьёзным признаком могут быть изображения натёртых маслом мужчин в спальне сына.

Австрийский дуб

Тренируясь по шесть часов в день, он добился огромных результатов — мог поднять двухтонный валун из положения сидя и семь раз кряду завоевывал титул «Мистер Олимпия». В 1966 году, впервые получив звание «Мистера Вселенной», дальновидный Арни открыто заявил: «Это мой билет в Америку, страну величайших возможностей. Я знаю, что благодаря этому „Мистеру“ стану богат и знаменит». Повторив свой успех через год, он решил, что станет «величайшим актёром своего времени».

За десять лет Шварценеггер пять раз добился на соревнованиях звания «Мистер Вселенная» и семь раз — ещё более престижного титула «Мистер Олимпия». Это рекорды , никем не побитые до сих пор. К концу 1970-х он стал знаковой фигурой для культуристов всего мира. kinopoisk. tu

Шварценеггер пересёк океан в сентябре 1968 года: «Мой английский язык был невозможен. Австрийский акцент лез из всех щелей, что служило определённым препятствием в актёрской карьере». Но, как и раньше, трудоспособность и дальновидность сослужили ему прекрасную службу.

Дамский угодник

Молодой Арни — а ему в момент переезда в Америку было едва за двадцать — пользовался оглушительным успехом у женщин. О его сексуальном аппетите и умении покорять слабый пол ходили легенды. Он мог обратиться к незнакомой девушке с предложением переспать, и девушка шла за ним, отбросив предрассудки. Однако мало кто задерживался рядом с ним дольше, чем на одну ночь.

Покорение Америки

Первый киноопыт Железного Арни трудно назвать успешным — когда фильм «Геракл едет в Нью-Йорк» показывают по телевизору, у его поклонников начинается истерический хохот. Но тогда ему было наплевать на реакцию зрителей — надо было зарабатывать. Да и первые соревнования в Америке он с треском проиграл. Но надо знать Шварценеггера — тренировки ужесточились, белую кожу сменил калифорнийский загар, а улыбка стала на порядок шире.

Арнольд Шварценеггер. kinopoisk.ru

Слава первых побед совпала с любовью журналистов — выросший без телевизора Арнольд стал частым гостем популярных ток-шоу. Вся страна цитировала знаменитую фразу Шварценеггера о том, что культуризм — это путь к хорошему самочувствию и накачивать мышцы так же полезно, как заниматься сексом.

В центре внимания

В 1976-м он получает премию «Золотой глобус» за лучший кинодебют в фильме о культуристах «Оставайся голодным». Вслед за этой картиной выходит документальная лента «Качай железо», и Арни становится главной сенсацией Нью-Йорка.

Арнольд Шварценеггер. kinopoisk. tu

Кинокритик Александр Уокер писал: «Он повсюду — во всех газетах и журналах, во всех колонках светской хроники. Ни один ужин не считается удавшимся без новой пикантной детали из жизни Арнольда Шварценеггера. Если бы Роберт Рэдфорд вошёл в комнату, где находится Арнольд, ему, очевидно, пришлось бы годами подвергаться психоанализу, чтобы восстановить уверенность в себе».

Царь горы

В 1977 году, на теннисном турнире памяти Роберта Ф. Кеннеди Шварценеггер познакомился с Марией Шрайвер, племянницей Джона Кеннеди и будущей матерью своих четырёх детей.

К тому времени Шварценеггер прошёл долгий путь от деревенского парня-эмигранта до джентльмена: он преуспел в манерах, отлично одевался, коллекционировал предметы искусства и неплохо разбирался в политике. Вряд ли он чувствовал себя в своей тарелке, неожиданно оказавшись своим в семействе Кеннеди. Но и врасплох эта ситуация его не застала.

С бывшей супругой. kinopoisk. tu

Восемь лет понадобилось Арнольду, чтобы решиться сделать Марии Шрайвер предложение, — в итоге он женился в 38, как и его отец. Но даже гордой деве из клана Кеннеди пришлось пройти через испытание неверностью мужа — после съёмок в «Рыжей Соне» Арнольд чуть не порвал с ней из-за интрижки с Бриджит Нильсон, одновременно наставив рога Сильвеству Сталлоне — своему главному конкуренту в Голливуде.

Кинокарьера Шварценеггера тем временем набирала обороты — после триумфального выхода на экраны планеты фэнтези «Конан-варвар» и последующего успеха «Конана-разрушителя» (1984) агенты гонялись за ним десятками. А роль киборга в фильме Джеймса Кэмерона «Терминатор» в 1984 году катапультировала его на самую макушку голливудского пантеона. После «Терминатора» Шварценеггер мог сниматься в любой роли — зрители внимали его окрашенной акцентом речи, как бандерлоги удаву Каа. Комедии с Дэнни Де Вито, роль в «Бэтмене», гениальная игра у Верхувена во «Вспомнить всё» — Шварценеггер с лёгкостью топал по кинополям, как по родным Альпам.

Кадр из фильма «Терминатор 2: судный день». kinopoisk. tu

Терминаторы не ржавеют!

Кроме положительных отзывов картины с участием Шварценеггера часто подвергались жёсткой критике. Чашу терпения переполнила строгая цензура на фильмы «Шестой день» и «Конец света». На рубеже веков он становиться ярым сторонником республиканской партии и уже в 2003 году Железный Арни побеждает на выборах губернатора Калифорнии

Во времена губернаторства упёртый республиканец выступал категорически против однополых браков. Его усилиями во всех школах штата в меню столовых появились обязательные овощные салаты , вегетарианские блюда. А ещё он отказался от губернаторской зарплаты в 175 тысяч долларов в год. kinopoisk. tu

В 2011 году Арнольд покинул пост губернатора, а также… объявил о разводе с супругой. Как оказалось, у Арнольда есть внебрачный ребёнок, матерью которого стала домработница семейства. Актёр долго время сожалел о своём проступке и делал всё, чтобы вернуть жену. Но попытки оказались безрезультатными.

Утешение он нашёл в кино — старину Арни Голливуд принял с распростёртыми руками. С тех пор он сыграл почти в десяти фильмах и не собирается останавливаться. Арнольд всегда идёт до конца!