Информация о том, что Первый канал и НТВ параллельно готовят музыкальные шоу с использованием высоких технологий, стала известна ещё летом. Секретность и завеса тайны вокруг проектов лишь подогревали интерес зрителей. Первым свой проект на суд зрителей представит НТВ — 3 сентября мы увидим «Шоу Аватар».

Новый проект вдохновлён программой «Маска», которая получила три сезона и несколько специальных выпусков. Для создания аватаров участников в новой передаче будут использованы современные технологии: виртуальная реальность и захват движения (motion capture), которые активно применяются в кинопроизводстве. Например, Голлум из «Властелина Колец» создавался подобным образом.

Генеральный директор НТВ Тимур Вайнштейн на презентации проекта обещал, что зрители увидят в программе всеми любимых героев мультфильмов и кинематографа, а также фантастических пришельцев из других галактик. Звезды отечественного шоу-бизнеса дадут персонажам свои голоса, эмоции, мимику и движения.

Задача жюри — угадать, кто выступает под ликом аватара. В него, кстати, вошли блогер Ида Галич, певец Сергей Лазарев, певец Марк Тишман и комик Тимур Батрутдинов. Последние двое принимали участие в «Маске» — Тимур в образе Зайца, а Марк в образе Белого Орла.

Марк Тишман во время участия в шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ.

Имя пятого участника жюри хранилось в тайне, но стало известно, что кресло займёт всемирно известная оперная певица, заслуженная артистка России и Татарстана Аида Гарифуллина. Для неё это первый опыт участия в телешоу.

«Предложение стать членом жюри поступило ещё в июле, но для оперной певицы это фактически в последний момент, потому что график у нас расписан до 2025 года. Идея проекта так сильно мне понравилась, что сразу же захотелось подвинуть все свои планы, чтобы принять в нём участие. Пришлось даже перенести проекты в Лондоне. И несмотря на то что мне предстоит время от времени отлучаться, ведь скоро у меня сольные концерты в Калининграде, Казани и Самаре, я рада, что смогла выкроить время и стать членом жюри «Шоу Аватар», — говорит Аида.

Финал третьего сезона шоу «Маска». Пресс-служба телеканала НТВ.

Видимо, продюсеры шоу посчитали успешным опыт приглашения в свои развлекательные проекты оперных певцов. Во втором сезоне «Маски» всех поразил Лама — Юсиф Эйвазов, а когда в финале третьего сезона разоблачался Дракон, жюри и зрители замерли — из ростовой куклы появился Ильдар Абразаков — звезда оперной сцены и обладатель двух «Грэмми»!

Вячеслав Макаров. Пресс-служба телеканала НТВ.

По аналогии с шоу «Маска» в проекте будут соблюдать полную конфиденциальность: участники не будут знать имён друг друга и пересекаться ни во время репетиций, ни во время съёмок. В конце каждого выпуска один из восьми засекреченных героев будет уходить, а на его место приходить новый. Ведущим «Шоу Аватар» станет Вячеслав Макаров, который уже записал саундтрек для программы.

сб, НТВ, 20.10