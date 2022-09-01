2 сентября состоится премьера сериала «Властелин Колец. Кольца власти», снятого по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина. На пять сезонов амбициозного проекта Amazon, на который хотят потратить 1 миллиард долларов, что сразу же делает его самым дорогим телешоу в истории. В отличие от недавнего «Дома драконов» (приквела «Игры престолов») канала HBO, который поклонники оригинальной саги Джорджа Мартина ждали с трепетом, многие почитатели творчества Толкина ополчились на сериал задолго до его выхода. Чего же от него ждать?

«Священный Грааль» Толкина

Роман уважаемого профессора Джона Р. Р. Толкина, впервые опубликованный в 1954 году, стал родоначальником жанра эпического фэнтези. Сложный, ярко и детально описанный мир с необычными героями, новыми расами, несуществующими местами и загадочными артефактами привлекал внимание. А мотивы персонажей были знакомы всем без исключения читателям — власть и долг, дружба и вражда, любовь и бессмертие.

Кадр из фильма «Властелин Колец. Братство Кольца». kinopoisk.ru

На протяжении полувека считалось, эпопея слишком сложное литературное произведением, поэтому его невозможно достойно адаптировать для экрана. Ситуацию усугубляло и то, что сын профессора Кристофер Толкин, распоряжавшийся литературным наследием отца, многократно выступал против экранизаций и прочих адаптаций его произведений, считая эти тексты святыней.

Кадр из фильма «Властелин Колец. Братство Кольца». kinopoisk.ru

К счастью, нашёлся талантливый постановщик Питер Джексон, который поверил в невозможное. Он создал трилогию, которая обрела культовый статус почти сразу после выхода на экраны 20 лет назад. Нет никаках сомнений, что Amazon планирует превзойти успех и творение Джексона, и теперь уже эталонную «Игру престолов» с последовавшим приквелом.

Догнать и перегнать драконов

Всё началось пять лет назад — в ноябре 2017-го Amazon объявила о приобретении за 250 млн долларов (!) литературных прав на создание сериала. Всего на создание первого сезона потратили 715 млн долларов! Такое количество нулей означает лишь одно: владелец Amazon Джефф Безос делает огромную ставку на успех сериала и не собирается экономить на производстве действительно высококачественного контента.

Промо сериала «Властелин Колец. Кольца власти». kinopoisk.ru

Основой шоу стали не сами книги, а приложения Джона Толкина к ним. После публикации «Властелина Колец» писатель столкнулся с огромным давлением со стороны поклонников, которые требовали конкретизировать созданный им мир с помощью справочной информации о его истории, культуре и языках. В ответ он написал 150 страниц приложений, которые и стали основой для нового сериала. Они охватывают так называемую Вторую Эпоху Средиземья, начавшуюся за 3000 лет до Третьей Эпохи, в рамках которой разворачивались события «Хоббита» и «Властелина Колец».

Кинофакт



Средиземье — мир, создававшийся Джоном Р. Р. Толкином в книгах «Хоббит» и «Властелин Колец» с 1937 года по самый 1973 год, когда писатель умер. Они вышли при жизни Толкина. Масштабный и сложный «Сильмариллион», объясняющий этот самый мир, его историю и устройство, вышел уже после смерти Толкина в 1977 году. История Средиземья насчитывает девять Эпох, но в работах Профессора более-менее подробно описаны лишь шесть из них.

Эхо прошедшей войны

Создатели сериала не имели права менять основные сюжетные линии, установленные каноном Толкина, но были вольны добавлять новых персонажей, а также заполнять белые пятна в сюжете. Как отметили авторы сериала, самая большая вольность, которую они позволили себе по отношению к оригинальному тексту — это «ужать» события, разворачивавшиеся на протяжении столетий.

Кадр из сериала «Властелин Колец. Кольца власти». kinorium.com

Проще говоря, шоураннеры заявляют следующее: «Кольца власти» — проект по мотивам произведений Толкина, а не их дословная экранизация. Создатели используют знакомый сеттинг и культовых персонажей вроде Элронда, Галадриэль, Келебримбора или Гил-Галада. Однако они же вводят новых героев и иногда самостоятельно придумают сюжетные ходы, отходя от толкиновского первоисточника. Как к этому относиться, каждый решает сам.

Кадр из сериала «Властелин Колец. Кольца власти». kinorium.com Кадр из сериала «Властелин Колец. Кольца власти». kinorium.com Кадр из сериала «Властелин Колец. Кольца власти». kinorium.com Кадр из сериала «Властелин Колец. Кольца власти». kinorium.com Кадр из сериала «Властелин Колец. Кольца власти». kinorium.com Промо сериала «Властелин Колец. Кольца власти». kinopoisk.ru Промо сериала «Властелин Колец. Кольца власти». kinopoisk.ru Промо сериала «Властелин Колец. Кольца власти». kinopoisk.ru

История перенесёт зрителей в эпоху, когда создавались великие державы, королевства восходили к славе и падали в руинах, герои подвергались испытаниям, надежда висела на тончайших нитях, а величайший злодей, когда-либо вышедший из-под пера Толкина, стремился погрузить весь мир во тьму.

Кадр из сериала «Властелин Колец. Кольца власти». kinorium.com

В сериале будет сразу 22 центральных персонажа и несколько сюжетных линий, которые будут переплетаться и пересекаться. Среди них:



* история об эльфийке Галадриэль, которая пытается выследить убивших её брата приспешников Моргота;



* романтические отношения лесного эльфа Арондира и целительницы Бронвен из небольшой человеческой деревушки;



* создание Колец власти эльфийским кузнецом Келебримбором;



* история о гномьем городе Кхазад-дум (Мории) во времена его расцвета;



* похождения моряка Исильдура задолго до того, как он станет нуменорским военачальником;



* странствия человека-изгоя по имени Халбранд, который «бежит от своего прошлого» и сталкивается с Галадриэль;



* юность эльфийского архитектора и политика Элронда в королевстве Линдон.



По словам авторов, одной из основных тем, которые поднимут в «Кольцах власти», станут последствия прошедшей войны. Незримое присутствие побеждённого в бою Саурона будет влиять на разных персонажей, некоторые из которых чувствуют, что надвигается беда.

Толкинисты — против

Несмотря на масштабность проекта, которую можно оценить уже по трейлеру, не все поклонники обрадовались увиденному. Некоторые фанаты творчества Толкина отметили, что сюжет разнится с тем, что написано в книгах. Другие защищали сериал, аргументируя тем, что это всего лишь адаптация.

Кадр из сериала «Властелин Колец. Кольца власти». kinorium.com

Неоднозначную реакцию вызвал также подбор актёров — некоторых персонажей играют темнокожие актёры. Опубликованные кадры ругали и за чрезмерное использование компьютерной графики — якобы фильмы Джексона выглядели «старыми и грязными», а новый сериал получился «слишком цифровым».

Критики в восторге

Несмотря на критический настрой толкинистов, критики из крупных изданий уже посмотрели первые два эпизода. Если кратко, то журналисты остались в неописуемом восторге от сериала.

Кадр из сериала «Властелин Колец. Кольца власти». kinorium.com

«Первые два эпизода „Колец власти“ — захватывающее зрелище. По масштабам, размаху, амбициям и грандиозности сериалу нет равных на телевидении», — пишет Брэндон Кац из The Wrap. «Это грандиозно, смело, амбициозно. Мне очень понравилось. Кадры Средиземья были ошеломляющими. И я бы хотела, чтобы сериал показывали на больших экранах», — восторгается Кэт Мун (TV Guide).