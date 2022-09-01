«Священный Грааль» Толкина
Роман уважаемого профессора Джона Р. Р. Толкина, впервые опубликованный в 1954 году, стал родоначальником жанра эпического фэнтези. Сложный, ярко и детально описанный мир с необычными героями, новыми расами, несуществующими местами и загадочными артефактами привлекал внимание. А мотивы персонажей были знакомы всем без исключения читателям — власть и долг, дружба и вражда, любовь и бессмертие.
На протяжении полувека считалось, эпопея слишком сложное литературное произведением, поэтому его невозможно достойно адаптировать для экрана. Ситуацию усугубляло и то, что сын профессора Кристофер Толкин, распоряжавшийся литературным наследием отца, многократно выступал против экранизаций и прочих адаптаций его произведений, считая эти тексты святыней.
К счастью, нашёлся талантливый постановщик Питер Джексон, который поверил в невозможное. Он создал трилогию, которая обрела культовый статус почти сразу после выхода на экраны 20 лет назад. Нет никаках сомнений, что Amazon планирует превзойти успех и творение Джексона, и теперь уже эталонную «Игру престолов» с последовавшим приквелом.
Догнать и перегнать драконов
Всё началось пять лет назад — в ноябре 2017-го Amazon объявила о приобретении за 250 млн долларов (!) литературных прав на создание сериала. Всего на создание первого сезона потратили 715 млн долларов! Такое количество нулей означает лишь одно: владелец Amazon Джефф Безос делает огромную ставку на успех сериала и не собирается экономить на производстве действительно высококачественного контента.
Основой шоу стали не сами книги, а приложения Джона Толкина к ним. После публикации «Властелина Колец» писатель столкнулся с огромным давлением со стороны поклонников, которые требовали конкретизировать созданный им мир с помощью справочной информации о его истории, культуре и языках. В ответ он написал 150 страниц приложений, которые и стали основой для нового сериала. Они охватывают так называемую Вторую Эпоху Средиземья, начавшуюся за 3000 лет до Третьей Эпохи, в рамках которой разворачивались события «Хоббита» и «Властелина Колец».
Кинофакт
Средиземье — мир, создававшийся Джоном Р. Р. Толкином в книгах «Хоббит» и «Властелин Колец» с 1937 года по самый 1973 год, когда писатель умер. Они вышли при жизни Толкина. Масштабный и сложный «Сильмариллион», объясняющий этот самый мир, его историю и устройство, вышел уже после смерти Толкина в 1977 году. История Средиземья насчитывает девять Эпох, но в работах Профессора более-менее подробно описаны лишь шесть из них.
Эхо прошедшей войны
Создатели сериала не имели права менять основные сюжетные линии, установленные каноном Толкина, но были вольны добавлять новых персонажей, а также заполнять белые пятна в сюжете. Как отметили авторы сериала, самая большая вольность, которую они позволили себе по отношению к оригинальному тексту — это «ужать» события, разворачивавшиеся на протяжении столетий.
Проще говоря, шоураннеры заявляют следующее: «Кольца власти» — проект по мотивам произведений Толкина, а не их дословная экранизация. Создатели используют знакомый сеттинг и культовых персонажей вроде Элронда, Галадриэль, Келебримбора или Гил-Галада. Однако они же вводят новых героев и иногда самостоятельно придумают сюжетные ходы, отходя от толкиновского первоисточника. Как к этому относиться, каждый решает сам.
История перенесёт зрителей в эпоху, когда создавались великие державы, королевства восходили к славе и падали в руинах, герои подвергались испытаниям, надежда висела на тончайших нитях, а величайший злодей, когда-либо вышедший из-под пера Толкина, стремился погрузить весь мир во тьму.
В сериале будет сразу 22 центральных персонажа и несколько сюжетных линий, которые будут переплетаться и пересекаться. Среди них:
* история об эльфийке Галадриэль, которая пытается выследить убивших её брата приспешников Моргота;
* романтические отношения лесного эльфа Арондира и целительницы Бронвен из небольшой человеческой деревушки;
* создание Колец власти эльфийским кузнецом Келебримбором;
* история о гномьем городе Кхазад-дум (Мории) во времена его расцвета;
* похождения моряка Исильдура задолго до того, как он станет нуменорским военачальником;
* странствия человека-изгоя по имени Халбранд, который «бежит от своего прошлого» и сталкивается с Галадриэль;
* юность эльфийского архитектора и политика Элронда в королевстве Линдон.
По словам авторов, одной из основных тем, которые поднимут в «Кольцах власти», станут последствия прошедшей войны. Незримое присутствие побеждённого в бою Саурона будет влиять на разных персонажей, некоторые из которых чувствуют, что надвигается беда.
Толкинисты — против
Несмотря на масштабность проекта, которую можно оценить уже по трейлеру, не все поклонники обрадовались увиденному. Некоторые фанаты творчества Толкина отметили, что сюжет разнится с тем, что написано в книгах. Другие защищали сериал, аргументируя тем, что это всего лишь адаптация.
Неоднозначную реакцию вызвал также подбор актёров — некоторых персонажей играют темнокожие актёры. Опубликованные кадры ругали и за чрезмерное использование компьютерной графики — якобы фильмы Джексона выглядели «старыми и грязными», а новый сериал получился «слишком цифровым».
Критики в восторге
Несмотря на критический настрой толкинистов, критики из крупных изданий уже посмотрели первые два эпизода. Если кратко, то журналисты остались в неописуемом восторге от сериала.
«Первые два эпизода „Колец власти“ — захватывающее зрелище. По масштабам, размаху, амбициям и грандиозности сериалу нет равных на телевидении», — пишет Брэндон Кац из The Wrap. «Это грандиозно, смело, амбициозно. Мне очень понравилось. Кадры Средиземья были ошеломляющими. И я бы хотела, чтобы сериал показывали на больших экранах», — восторгается Кэт Мун (TV Guide).
Кстати
Релиз первых двух серий шоу состоится 2 сентября. Остальные шесть эпизодов будут выходить по пятницам. В Amazon приняли решение выпустить два первых эпизода сериала в один день, чтобы разделить финальные серии «Кольца власти» и «Дома дракона». Если бы все серии «Властелина Колец» выходили раз в неделю, то финал шоу состоялся бы 21 октября, тогда как релиз последней серии «Дома дракона» запланирован на 23 октября. Судя по всему, в Amazon решили избежать того, чтобы оба сериала завершились на одной неделе. Согласно опубликованному расписанию, финальная серия первого сезона «Кольца власти» выйдет 14 октября.