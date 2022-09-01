Леонардо Ди Каприо расстался с моделью Камилой Морроне. Вроде бы и новость, но сколько раз мы такое читали за последние 25 лет? Разбитыми сердцами завидного холостяка вполне можно вымостить альтернативную аллею Славы в Голливуде. Но в этот раз звезда «Титаника» не просто попрощался с очередной красоткой, а ещё и нанёс обиду самому Аль Пачино, звезде «Крёстного отца» и «Адвоката дьявола»!

Все знают, что обладатель «Оскара» обожает длинноногих блондинок, в основном моделей и актрис, но к большому разочарованию последних, эти романы не длятся дольше пары-тройки лет.

К своим почти 48 годам (день рождения у Лео в ноябре) ветреный Леонардо сменил с десяток девушек. Среди пассий актёра числились израильская модель Бар Рафаэли, голливудская актриса Блейк Лайвли, немецкая манекенщица Тони Гарн и многие-многие другие. Дольше всех продержалась бразильянка Жизель Бундхен — с ней Лео встречался три года. Но в одном актёр остаёся неизменным: все его пассии гораздо младше, блондинки и непременно модели.

Постер фильма «Великий Гэтсби». kinopoisk.ru

Камила Морроне идеально вписывалась в эти параметры: на 23 года младше, на момент начала романа делала первые шаги в модельном бизнесе. Впрочем, кое в чём красотка всё-таки отличалась от предыдущих девушек Ди Каприо: она выросла в известной семье. Её отчим — знаменитый Аль Пачино: актёр воспитывал её с десятилетнего возраста.

Камила Морроне. Соцсети. Камила Морроне. Соцсети.

Камила родилась в Аргентине, но её родители довольно быстро перебрались в США. Её мать и отец были моделями и благодаря эффектной внешности не сидели без работы — родители девочки снимались в рекламе и в сериалах. Супруги развелись, а спустя год мать Камилы Люсия познакомилась с Аль Пачино. Ей тогда было 30, голливудскому небожителю — 66, но любви, как известно, все возрасты покорны.

Актёр ни разу не был официально женат, поэтому скреплять отношения узами брака не торопился, но вполне счастлив со своей Люсией. Камила выросла в доме голливудской звезды, и он всегда относился к ней как к родной дочери. А она с детства проводила много времени на съёмочной площадке.

Аль Пачино. kinopoisk.ru

Говорят, что когда Аль Пачино узнал о романе его падчерицы, насторожился. Но предупредить решил не её, что с влюблённой глупышки возьмёшь, а самого знаменитогго ловеласа Голливуда. И, как рассказывал один из приближённых к актёру источников, он сделал Лео строгое предупреждение на этот счёт. Мол, Леонардо, я за с тобой слежу. Судя по всему, заезда «Крёстного отца» чувствовал ответственность за то, что Ди Каприо впервые увидел Камилу именно в его доме. Поэтому объяснений перед ветераном Лео не избежать. О том, какой Аль Пачино страшный в гневе многие знаю не понаслышке…