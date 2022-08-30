Кажется, ещё совсем недавно все были без ума от Кэм, но сейчас уже трудно вспомнить, когда эта блондинка с лучезарной улыбкой в последний раз появлялась на экранах. 30 августа она отметит 50-летие (мама-мия!) в семейном кругу, ради которого и оставила успешную карьеру в Голливуде. Предлагаем 7 интересных фактов о юбилярше.

1. Девчонка-сорвиголова

Кэмерон Диас родилась в городе Сан-Диего и провела детство в Калифорнии. Её отец — кубинец, чьи родители перебрались в США, а мать — американка с англо-немецкими корнями. От отца девчушка унаследовала горячий характер и прекрасное чувство юмора, от матери — внешность, из-за которой кубинцы не признавали в ней свою. Диас и старшая сестра были взбалмошными девчонками, росли среди парней, играли в футбол и слушали тяжёлую музыку. Короче были, сорвиголовами.

2. Мечтала стать зоологом , а стала моделью

Кэмерон Диас. kinopoisk.ru

Кэмерон любила возиться с домашними животными и мечтала стать зоологом. Но этому не суждено было сбыться. Длинноногую (рост 175 см) голубоглазую 16-летнюю блондинку заметил на одной из вечеринок фотограф и предложил работать в модельном агентстве Elite. Карьера быстро пошла в гору — она много путешествовала, побывала в Европе, Северной Африке, Австралии, Мексике. Её фотографии попали на обложки журналов и рекламу мировых брендов.

3. Хлопай ресничками и взлетай

Кадр из фильма «Маска». kinopoisk.ru

Кинокарьера Диас началась неожиданно. Легенда гласит, что она увидела сценарий фильма «Маска» на столе у своего агента и тот уговорил продюсеров попробовать её на роль певицы ночного клуба Тины Карлайл. У Кэмерон не было никакого актёрского опыта, она даже не умела толком петь и танцевать. Но блондинка покорила режиссёра своим обаянием и обворожительной улыбкой, и после 12 прослушиваний её всё-таки утвердили на роль. Фильм с Джимом Керри в главной роли вышел в прокат в 1994 году и сразу стал хитом, на Диас обратили внимание и назвали самой многообещающей актрисой года. Она получает множество приглашений, но выбирает только серьёзные роли, пытаясь избавиться от ярлыка «бывшая модель».

4. Все буз ума от Кэм

Кадр из фильма «Ангелы Чарли». kinopoisk.ru

Настоящий успех приходит к ней после выхода романтической комедии «Свадьба лучшего друга» (1997). И хотя это всё ещё роль второго плана, но именно эта лента стала поворотной в карьере: её актёрский талант наконец-то признали, она начала получать главные роли. Фильм «Ангелы Чарли» стал настоящим хитом — за него актриса получила $12 млн, и все последующие гонорары Диас взлетели до небес. Затем она озвучила главную героиню «Шрека» — принцессу Фиону. Дальше хит следовал за хитом — «Ванильное небо», «Банды Нью-Йорка», «Отпуск по обмену», «Однажды в Вегасе», «Рыцарь дня». В 2008 году журнал Forbes называет её самой высокооплачиваемой актрисой. И наконец в 2009-м у Диас появляется звезда на Аллее Славы: она всё всем доказала.

5. Не так проста , как кажется

Кадр из фильма «Банды Нью-Йорка». kinopoisk.ru

Злые языки утверждали, что актриса Кэмерон весьма средняя и успехом обязана исключительно внешним данным. Конечно, комедийное амплуа и сексапильная внешность настраивают критиков на несерьёзный лад. Однако стоит только посмотреть фильмографию актрисы, чтобы всерьёз задуматься. «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Терри Гиллиама, «Быть Джоном Малковичем» Спайка Джонса, «Ванильное небо» Кэмерона Кроу, «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе, «Советник» Ридли Скотта — всё это серьёзные, вдумчивые работы настоящих мастеров своего дела. Да и четырьмя номинациями на «Золотой глобус» может похвастаться далеко не каждый большой артист. Так что недооценивать драматический дар Кэмерон не стоит.

6. Пришла пора , она влюбилась

Кадр из фильма «Советник». kinopoisk.ru

Последний фильм с участием актрисы вышел в 2014 году, и с тех пор Диас исчезла с экрана. Её брак со скромным по голливудским меркам музыкантом Бенджи Мэдденом удивил многих. Слишком уж не подходящим для одной из первых голливудских красоток выглядел этот парень с пивным животиком, едва достающий до плеча своей звёздной жёнушке. Сколько бы актриса ни уверяла, что нашла наконец-то свою вторую половину, пресса давала им от силы год. После всех многочисленных романов Диас, помолвок и расставаний с красавцами из мира шоу-бизнеса прогноз вряд ли мог быть другим. Но скептики ошиблись. В 42 года холостячка впервые вышла замуж!

7. Нашла своё счастье в семье и материнстве

Гвинет Пэлтроу и Дрю Бэрримор — лучшие подруги Диас. kinopoisk.ru

Все были уверены — Кэмерон насладится прелестями семейной жизни и снова вернётся в кино, в профессию. Но, как говорится, шли годы. Ни съёмок, ни красных дорожек, ни заявлений… Лишь в 2017 году Диас ответила на мучивший её поклонников вопрос об уходе из Голливуда. «За 20 лет я слишком устала мотаться между съёмочными площадками и домом. Почувствовала необходимость возместить себе нанесённый ущерб». В 2018 году последовал окончательный и бесповоротный ответ: «Да, я ушла на пенсию, нисколько не скучаю по работе и не планирую к ней возвращаться». А в самом начале 2020-го 47-летняя Кэмерон впервые стала матерью. И кажется, этот декрет будет длиться вечно!