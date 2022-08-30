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50 лет Кэмерон Диас: ради кого лучезарная блондинка оставила Голливуд на пике карьеры

Кажется, ещё совсем недавно все были без ума от Кэм, но сейчас уже трудно вспомнить, когда эта блондинка с лучезарной улыбкой в последний раз появлялась на экранах. 30 августа она отметит 50-летие (мама-мия!) в семейном кругу, ради которого и оставила успешную карьеру в Голливуде. Предлагаем 7 интересных фактов о юбилярше.

Кэмерон Диас.
Кэмерон Диас.
kinopoisk.ru

1. Девчонка-сорвиголова

Кэмерон Диас родилась в городе Сан-Диего и провела детство в Калифорнии. Её отец — кубинец, чьи родители перебрались в США, а мать — американка с англо-немецкими корнями. От отца девчушка унаследовала горячий характер и прекрасное чувство юмора, от матери — внешность, из-за которой кубинцы не признавали в ней свою. Диас и старшая сестра были взбалмошными девчонками, росли среди парней, играли в футбол и слушали тяжёлую музыку. Короче были, сорвиголовами.

2. Мечтала стать зоологом, а стала моделью

Кэмерон Диас.
Кэмерон Диас.
kinopoisk.ru

Кэмерон любила возиться с домашними животными и мечтала стать зоологом. Но этому не суждено было сбыться. Длинноногую (рост 175 см) голубоглазую 16-летнюю блондинку заметил на одной из вечеринок фотограф и предложил работать в модельном агентстве Elite. Карьера быстро пошла в гору — она много путешествовала, побывала в Европе, Северной Африке, Австралии, Мексике. Её фотографии попали на обложки журналов и рекламу мировых брендов.

3. Хлопай ресничками и взлетай

Кадр из фильма &quot;Маска&quot;.
Кадр из фильма «Маска».
kinopoisk.ru

Кинокарьера Диас началась неожиданно. Легенда гласит, что она увидела сценарий фильма «Маска» на столе у своего агента и тот уговорил продюсеров попробовать её на роль певицы ночного клуба Тины Карлайл. У Кэмерон не было никакого актёрского опыта, она даже не умела толком петь и танцевать. Но блондинка покорила режиссёра своим обаянием и обворожительной улыбкой, и после 12 прослушиваний её всё-таки утвердили на роль. Фильм с Джимом Керри в главной роли вышел в прокат в 1994 году и сразу стал хитом, на Диас обратили внимание и назвали самой многообещающей актрисой года. Она получает множество приглашений, но выбирает только серьёзные роли, пытаясь избавиться от ярлыка «бывшая модель».

4. Все буз ума от Кэм

Кадр из фильма &quot;Ангелы Чарли&quot;.
Кадр из фильма «Ангелы Чарли».
kinopoisk.ru

Настоящий успех приходит к ней после выхода романтической комедии «Свадьба лучшего друга» (1997). И хотя это всё ещё роль второго плана, но именно эта лента стала поворотной в карьере: её актёрский талант наконец-то признали, она начала получать главные роли. Фильм «Ангелы Чарли» стал настоящим хитом — за него актриса получила $12 млн, и все последующие гонорары Диас взлетели до небес. Затем она озвучила главную героиню «Шрека» — принцессу Фиону. Дальше хит следовал за хитом — «Ванильное небо», «Банды Нью-Йорка», «Отпуск по обмену», «Однажды в Вегасе», «Рыцарь дня». В 2008 году журнал Forbes называет её самой высокооплачиваемой актрисой. И наконец в 2009-м у Диас появляется звезда на Аллее Славы: она всё всем доказала.

5. Не так проста, как кажется

Кадр из фильма &quot;Банды Нью-Йорка&quot;.
Кадр из фильма «Банды Нью-Йорка».
kinopoisk.ru

Злые языки утверждали, что актриса Кэмерон весьма средняя и успехом обязана исключительно внешним данным. Конечно, комедийное амплуа и сексапильная внешность настраивают критиков на несерьёзный лад. Однако стоит только посмотреть фильмографию актрисы, чтобы всерьёз задуматься. «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Терри Гиллиама, «Быть Джоном Малковичем» Спайка Джонса, «Ванильное небо» Кэмерона Кроу, «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе, «Советник» Ридли Скотта — всё это серьёзные, вдумчивые работы настоящих мастеров своего дела. Да и четырьмя номинациями на «Золотой глобус» может похвастаться далеко не каждый большой артист. Так что недооценивать драматический дар Кэмерон не стоит.

6. Пришла пора, она влюбилась

Кадр из фильма &quot;Советник&quot;.
Кадр из фильма «Советник».
kinopoisk.ru

Последний фильм с участием актрисы вышел в 2014 году, и с тех пор Диас исчезла с экрана. Её брак со скромным по голливудским меркам музыкантом Бенджи Мэдденом удивил многих. Слишком уж не подходящим для одной из первых голливудских красоток выглядел этот парень с пивным животиком, едва достающий до плеча своей звёздной жёнушке. Сколько бы актриса ни уверяла, что нашла наконец-то свою вторую половину, пресса давала им от силы год. После всех многочисленных романов Диас, помолвок и расставаний с красавцами из мира шоу-бизнеса прогноз вряд ли мог быть другим. Но скептики ошиблись. В 42 года холостячка впервые вышла замуж!

7. Нашла своё счастье в семье и материнстве

Гвинет Пэлтроу и Дрю Бэрримор - лучшие подруги Диас.
Гвинет Пэлтроу и Дрю Бэрримор — лучшие подруги Диас.
kinopoisk.ru

Все были уверены — Кэмерон насладится прелестями семейной жизни и снова вернётся в кино, в профессию. Но, как говорится, шли годы. Ни съёмок, ни красных дорожек, ни заявлений… Лишь в 2017 году Диас ответила на мучивший её поклонников вопрос об уходе из Голливуда. «За 20 лет я слишком устала мотаться между съёмочными площадками и домом. Почувствовала необходимость возместить себе нанесённый ущерб». В 2018 году последовал окончательный и бесповоротный ответ: «Да, я ушла на пенсию, нисколько не скучаю по работе и не планирую к ней возвращаться». А в самом начале 2020-го 47-летняя Кэмерон впервые стала матерью. И кажется, этот декрет будет длиться вечно!

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