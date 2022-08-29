В Сочи стартовали съёмки 16-серийного детектива «Кушнир». Это продолжение проекта «Ищейка», шесть сезонов которого с большим успехом прошли на Первом канале. В сериале знакомая зрителям следователь Александра Кушнир в исполнении Анны Банщиковой столкнётся с новыми вызовами, а каст пополнился новыми известными актёрами, сообщает пресс-служба канала.

Александра Ивановна начинает новую жизнь в отделе расследований города Сочи. Семейная жизнь осталась в прошлом, поэтому она твёрдо намерена сосредочиться на работе. Но спустя время к Кушнир приезжает начальник — Аркадий Ольховский и все ее планы снова рушатся…

«Сериал „Ищейка“ выходил на экраны шесть сезонов. В новом — он получит новое название „Кушнир“ — по фамилии главной героини фильма, это логичное продолжение истории, ведь в седьмом сезоне Александра Ивановна попытается полностью поменять свою жизнь: переедет в Сочи и начнёт всё с нуля. Больше подробностей раскрывать не могу, но зрителей ждёт много сюрпризов. Поклонников проекта могу сразу успокоить — Кушнир и ее команда останутся в деле и к ним добавятся новые герои. В общем, нас ждёт полная перезагрузка!», — рассказала исполнительница главной роли Анна Банщикова.

Кадр из сериала «Ищейка». Пресс-служба Первого канала.

Почему потребовалось изменять название успешного сериала не сообщается, но, возможно, всё дело в санкциях. «Ищейка» — это адаптация американского телехита The Closer с Кирой Сэвидж. В США сериал выдержал семь сезонов и был закрыт по настоянию актрисы, которая взмолилась отпустить её из-за усталости. Сериал выходил на кабельном канале TNT, который входит в систему Warner Bros.

Медиа-гигант прекратил сотрудничество с российскими телеканалами, поэтому они потеряли право называть свой проект «Ищейка», но чтобы не терять успешный проект, решили его переформатировать. Поэтому сериал и стал называться по фамилии своей главной героини, как многие детективные проекты, в центре которых харизматичный следователь.

Кадр из сериала «Ищейка». Пресс-служба Первого канала.

Что важно, американская «Ищейка» не получила широкой известности в России, так что в процессе адаптации получился вроде бы совершенно оригинальный отечественный проект, а не ремейк. Российская версия была не только тепло встречена и критиками, и обычными зрителями, отмечавшими иронию, юмор и лёгкость, которыми наполнен детектив, но и стала одной из самых успешных в мире.

Кадр из сериала «Ищейка». Пресс-служба Первого канала. Кадр из сериала «Ищейка». Пресс-служба Первого канала. Кадр из сериала «Ищейка». Пресс-служба Первого канала. Кадр из сериала «Ищейка». Пресс-служба Первого канала.

Одной из самых больших удач ремейка стала Анна Банщикова, создавшая многослойный образ матёрого сыщика — не только уверенного в себе профессионала с нестандартным мышлением и авторитетного начальника, но и легко ранимой и совершенно не приспособленной в быту женщины, которой вне работы показано могучее мужское плечо.

Кадр из сериала «Ищейка». Пресс-служба Первого канала.

Премьера в эфире Первого канала планируется осенью 2023 года.