«Клан Сопрано в Средиземье»
Когда в 2011 году вышел первый сезон «Игры престолов», никто не предполагал, что он станет поворотной точкой в истории сериалов. Фэнтези тогда на телевидении особо не жаловали. Самыми популярными были реалистичные и исторически выверенные «Безумцы», «Во все тяжкие» и «Подпольная империя». Конечно, в НВО рисковали, запуская то, что называли «Клан Сопрано в Средиземье». Но не прогадали.
Уже с первых серий стало ясно, что «Игра престолов» хоть и напоминает типовую историю «меча и магии», но её отличия от киноэпосов вроде «Властелина Колец» или «Хроник Нарнии» налицо! Главное потрясение зрителей было в том, что положительные персонажи могли погибнуть в любой момент.
Не успела отрубленная голова Неда Старка скатиться со ступеней Королевской септы, как зрители начали догадываться, что в мире «Игры престолов» выживает не самый порядочный, а самый приспособленный. Может, это и обеспечило сериалу преданность фанатов, ведь ассоциировать себя с неидеальными героями гораздо проще, чем с наделенными всеми мыслимыми и немыслимыми добродетелями.
За 200 лет до «Игры престолов»
«Игра престолов» стала настоящим культурным феноменом. Выхода каждого сезона зрители ждали с огромным нетерпением, обсуждения новых серий не утихали всю следующую неделю, а кадры и цитаты расходились на мемы.
Сериал по романам Джорджа Мартина стал самым масштабным и прибыльным проектом HBO за последнее время, поэтому неудивительно, что руководство канала решило снять приквел — «Дом Дракона».
В основе сериала — псевдоисторическая книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь» 2018 года, охватывающей все три века правления династии Таргариенов. По сути, это «История государства Вестеросского», написанная мейстером Гильдейном, сварливым стариком, жившим на заре правления Роберта Баратеона. В России произведение продаётся двумя отдельными томами — «Кровь драконов» и «Пляска смерти».
События в «Доме дракона» перенесут нас на 200 лет до падения династии и начала событий в «Игре престолов». «Дом Таргариенов — единственная семья повелителей драконов, пережившая гибель Древней Валирии и сохранившая власть», — рассказывал Джорд Мартин.
Королевская битва в «Доме драконов»
В Вестеросе — на земле и в небе — властвуют Таргариены, могущественный дом, который умеет приручать драконов. Повествование начинается со времен начала правления короля Визериса I. В то время у него не было сыновей, поэтому он объявил наследницей единственную дочь — Рейниру Таргариен. Спустя время Визерис женился на подруге дочери — Алисенте Хайтауэр.
По сюжету книги, молодая королева рожает наследника — сына Эйгона. Между Рейнирой и Алисентой появляется неприязнь: одна из них — объявленная наследница, а другая — мать принца, который по закону о престолонаследии является истинным наследником.
После смерти Визериса I представители великих домов Вестероса делятся на «зелёных» (за Эйгона) и «чёрных» (за Рейниру). Нас ждут кровопролитие, битвы между драконами, предательства, трагические и неожиданные события… Начинается гражданская война, которую назовут «Танец драконов».
Интересный факт
Названиями фракции были обязаны цвету платьев, в которые соперницы нарядились во время большого турнира, посвящённого пятой годовщине второго брака короля. Алисента предпочла зелёное платье, а Рейенира гордо носила родовые цвета Таргариенов — красный и чёрный.
А в чём интрига
В отличие от главной истории («Песнь Льда и Пламени»), которая была в основе «Игры престолов», мы заранее знаем, чем всё закончится в «Доме Дракона». Также подсказки можно обнаружить в 5-м сезоне «Игры», где каждый из персонажей по-частям рассказывает, что произошло в войне между Рейнирой и её сводным братом. Так что неожиданных сюжетных поворотов ждать не придётся — надежда на масштаб и зрелищность.
Сколько в сериале будет драконов
«Танец драконов» — единственная война в мире Джорджа Мартина, где у каждой стороны были драконы. Поэтому в «Доме Дракона» будет больше, чем три «ребёнка» Дейенерис Таргариен в «Игре престолов».
Как рассказал в интервью режиссёр Мигель Сапочник, работавший над самыми захватывающими эпизодами «Игры престолов"(«Долгая ночь» и «Битва бастардов»), и ставший шоураннером этого проекта, в сериале будет 17 драконов, но в первом сезоне мы увидим только девять. У каждого дракона будет своя индивидуальность. По словам Сапочника, у одного будет кривая нога, другая дракониха чем-то похожа на орла из-за невротичности, третья напоминает сварливую старушку.
Повторит ли «Дом дракона» успех «Игры престолов»
«Дом дракона» обещает раскрыть фанатам сериала историю дома Таргариенов, а для тех, кто впервые познакомится со вселенной Вестероса — как минимум множество впечатляющих сражений. Это подтверждают и трейлеры. «Боги, короли, огонь и кровь… Мечты не делают нас королями. Это делают драконы>, — вот так звучит девиз самого ожидаемого сериала года.
P.S. Главным конкурентом «Дома дракона» считают «Кольца власти» — приквел «Властелина Колец». «Дом дракона» хвалят за музыку, каст и атмосферу «Игры престолов», а вот «Кольца власти» — за масштаб, но ругают за чересчур вольный выбор актёров и разрушение канона. Многие считают, что «Дома дракона» больше шансов на «победу» в этом противостоянии.