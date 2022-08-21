21 августа
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Сериал «Дом дракона»: что нужно знать о приквеле «Игры престолов» накануне премьеры

Масштабные проекты в жанре фэнтези выходят на экраны редко, несмотря на интерес публики. Такие истории считаются очень затратными в производстве и могут принести как большой успех, так провал. Но этой осенью нас ожидают сразу две крупные премьеры в жанре фэнтези: «Дом дракона» от HBO и «Властелин Колец: кольца власти» от Amazon Prime. Первая эпизод 8-серийного «Дома дракона» выходит в России 22 августа, а его конкурент стартует две недели спустя.

Кадр из сериала "Дом дракона".
Кадр из сериала "Дом дракона".
spoilertv.com

«Клан Сопрано в Средиземье»

Когда в 2011 году вышел первый сезон «Игры престолов», никто не предполагал, что он станет поворотной точкой в истории сериалов. Фэнтези тогда на телевидении особо не жаловали. Самыми популярными были реалистичные и исторически выверенные «Безумцы», «Во все тяжкие» и «Подпольная империя». Конечно, в НВО рисковали, запуская то, что называли «Клан Сопрано в Средиземье». Но не прогадали.

Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;.
Кадр из сериала «Игра престолов».
www.farfarawaysite.com/

Уже с первых серий стало ясно, что «Игра престолов» хоть и напоминает типовую историю «меча и магии», но её отличия от киноэпосов вроде «Властелина Колец» или «Хроник Нарнии» налицо! Главное потрясение зрителей было в том, что положительные персонажи могли погибнуть в любой момент.

Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;.
Кадр из сериала «Игра престолов».
www.farfarawaysite.com/

Не успела отрубленная голова Неда Старка скатиться со ступеней Королевской септы, как зрители начали догадываться, что в мире «Игры престолов» выживает не самый порядочный, а самый приспособленный. Может, это и обеспечило сериалу преданность фанатов, ведь ассоциировать себя с неидеальными героями гораздо проще, чем с наделенными всеми мыслимыми и немыслимыми добродетелями.

За 200 лет до «Игры престолов»

Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;.
Кадр из сериала «Игра престолов».
www.farfarawaysite.com/

«Игра престолов» стала настоящим культурным феноменом. Выхода каждого сезона зрители ждали с огромным нетерпением, обсуждения новых серий не утихали всю следующую неделю, а кадры и цитаты расходились на мемы.

Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;.
Кадр из сериала «Игра престолов».
www.farfarawaysite.com/
Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;.
Кадр из сериала «Игра престолов».
www.farfarawaysite.com/
Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;.
Кадр из сериала «Игра престолов».
www.farfarawaysite.com/
Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;.
Кадр из сериала «Игра престолов».
www.farfarawaysite.com/
Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;.
Кадр из сериала «Игра престолов».
www.farfarawaysite.com/
Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;.
Кадр из сериала «Игра престолов».
www.farfarawaysite.com/
Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;.
Кадр из сериала «Игра престолов».
www.farfarawaysite.com/
Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;.
Кадр из сериала «Игра престолов».
www.farfarawaysite.com/

Сериал по романам Джорджа Мартина стал самым масштабным и прибыльным проектом HBO за последнее время, поэтому неудивительно, что руководство канала решило снять приквел — «Дом Дракона».

В основе сериала — псевдоисторическая книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь» 2018 года, охватывающей все три века правления династии Таргариенов. По сути, это «История государства Вестеросского», написанная мейстером Гильдейном, сварливым стариком, жившим на заре правления Роберта Баратеона. В России произведение продаётся двумя отдельными томами — «Кровь драконов» и «Пляска смерти».

Кадр из сериала &quot;Дом дракона&quot;.
Кадр из сериала «Дом дракона».
spoilertv.com

События в «Доме дракона» перенесут нас на 200 лет до падения династии и начала событий в «Игре престолов». «Дом Таргариенов — единственная семья повелителей драконов, пережившая гибель Древней Валирии и сохранившая власть», — рассказывал Джорд Мартин.

Королевская битва в «Доме драконов»

В Вестеросе — на земле и в небе — властвуют Таргариены, могущественный дом, который умеет приручать драконов. Повествование начинается со времен начала правления короля Визериса I. В то время у него не было сыновей, поэтому он объявил наследницей единственную дочь — Рейниру Таргариен. Спустя время Визерис женился на подруге дочери — Алисенте Хайтауэр.

Кадр из сериала &quot;Дом дракона&quot;.
Кадр из сериала «Дом дракона».
spoilertv.com

По сюжету книги, молодая королева рожает наследника — сына Эйгона. Между Рейнирой и Алисентой появляется неприязнь: одна из них — объявленная наследница, а другая — мать принца, который по закону о престолонаследии является истинным наследником.

Кадр из сериала &quot;Дом дракона&quot;.
Кадр из сериала «Дом дракона».
spoilertv.com

После смерти Визериса I представители великих домов Вестероса делятся на «зелёных» (за Эйгона) и «чёрных» (за Рейниру). Нас ждут кровопролитие, битвы между драконами, предательства, трагические и неожиданные события… Начинается гражданская война, которую назовут «Танец драконов».

Интересный факт

Названиями фракции были обязаны цвету платьев, в которые соперницы нарядились во время большого турнира, посвящённого пятой годовщине второго брака короля. Алисента предпочла зелёное платье, а Рейенира гордо носила родовые цвета Таргариенов — красный и чёрный.

А в чём интрига

В отличие от главной истории («Песнь Льда и Пламени»), которая была в основе «Игры престолов», мы заранее знаем, чем всё закончится в «Доме Дракона». Также подсказки можно обнаружить в 5-м сезоне «Игры», где каждый из персонажей по-частям рассказывает, что произошло в войне между Рейнирой и её сводным братом. Так что неожиданных сюжетных поворотов ждать не придётся — надежда на масштаб и зрелищность.

Сколько в сериале будет драконов

«Танец драконов» — единственная война в мире Джорджа Мартина, где у каждой стороны были драконы. Поэтому в «Доме Дракона» будет больше, чем три «ребёнка» Дейенерис Таргариен в «Игре престолов».

Кадр из сериала &quot;Дом дракона&quot;.
Кадр из сериала «Дом дракона».
spoilertv.com

Как рассказал в интервью режиссёр Мигель Сапочник, работавший над самыми захватывающими эпизодами «Игры престолов"(«Долгая ночь» и «Битва бастардов»), и ставший шоураннером этого проекта, в сериале будет 17 драконов, но в первом сезоне мы увидим только девять. У каждого дракона будет своя индивидуальность. По словам Сапочника, у одного будет кривая нога, другая дракониха чем-то похожа на орла из-за невротичности, третья напоминает сварливую старушку.

Повторит ли «Дом дракона» успех «Игры престолов»

«Дом дракона» обещает раскрыть фанатам сериала историю дома Таргариенов, а для тех, кто впервые познакомится со вселенной Вестероса — как минимум множество впечатляющих сражений. Это подтверждают и трейлеры. «Боги, короли, огонь и кровь… Мечты не делают нас королями. Это делают драконы>, — вот так звучит девиз самого ожидаемого сериала года.

Кадр из сериала &quot;Дом дракона&quot;.
Кадр из сериала «Дом дракона».
spoilertv.com
Кадр из сериала &quot;Дом дракона&quot;.
Кадр из сериала «Дом дракона».
spoilertv.com
Кадр из сериала &quot;Дом дракона&quot;.
Кадр из сериала «Дом дракона».
spoilertv.com
Кадр из сериала &quot;Дом дракона&quot;.
Кадр из сериала «Дом дракона».
spoilertv.com
Кадр из сериала &quot;Дом дракона&quot;.
Кадр из сериала «Дом дракона».
spoilertv.com
Кадр из сериала &quot;Дом дракона&quot;.
Кадр из сериала «Дом дракона».
spoilertv.com

P.S. Главным конкурентом «Дома дракона» считают «Кольца власти» — приквел «Властелина Колец». «Дом дракона» хвалят за музыку, каст и атмосферу «Игры престолов», а вот «Кольца власти» — за масштаб, но ругают за чересчур вольный выбор актёров и разрушение канона. Многие считают, что «Дома дракона» больше шансов на «победу» в этом противостоянии.

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