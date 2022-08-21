Масштабные проекты в жанре фэнтези выходят на экраны редко, несмотря на интерес публики. Такие истории считаются очень затратными в производстве и могут принести как большой успех, так провал. Но этой осенью нас ожидают сразу две крупные премьеры в жанре фэнтези: «Дом дракона» от HBO и «Властелин Колец: кольца власти» от Amazon Prime. Первая эпизод 8-серийного «Дома дракона» выходит в России 22 августа, а его конкурент стартует две недели спустя.

«Клан Сопрано в Средиземье»

Когда в 2011 году вышел первый сезон «Игры престолов», никто не предполагал, что он станет поворотной точкой в истории сериалов. Фэнтези тогда на телевидении особо не жаловали. Самыми популярными были реалистичные и исторически выверенные «Безумцы», «Во все тяжкие» и «Подпольная империя». Конечно, в НВО рисковали, запуская то, что называли «Клан Сопрано в Средиземье». Но не прогадали.

Кадр из сериала «Игра престолов». www.farfarawaysite.com/

Уже с первых серий стало ясно, что «Игра престолов» хоть и напоминает типовую историю «меча и магии», но её отличия от киноэпосов вроде «Властелина Колец» или «Хроник Нарнии» налицо! Главное потрясение зрителей было в том, что положительные персонажи могли погибнуть в любой момент.

Кадр из сериала «Игра престолов». www.farfarawaysite.com/

Не успела отрубленная голова Неда Старка скатиться со ступеней Королевской септы, как зрители начали догадываться, что в мире «Игры престолов» выживает не самый порядочный, а самый приспособленный. Может, это и обеспечило сериалу преданность фанатов, ведь ассоциировать себя с неидеальными героями гораздо проще, чем с наделенными всеми мыслимыми и немыслимыми добродетелями.

За 200 лет до «Игры престолов»

Кадр из сериала «Игра престолов». www.farfarawaysite.com/

«Игра престолов» стала настоящим культурным феноменом. Выхода каждого сезона зрители ждали с огромным нетерпением, обсуждения новых серий не утихали всю следующую неделю, а кадры и цитаты расходились на мемы.

Кадр из сериала «Игра престолов». www.farfarawaysite.com/ Кадр из сериала «Игра престолов». www.farfarawaysite.com/ Кадр из сериала «Игра престолов». www.farfarawaysite.com/ Кадр из сериала «Игра престолов». www.farfarawaysite.com/ Кадр из сериала «Игра престолов». www.farfarawaysite.com/ Кадр из сериала «Игра престолов». www.farfarawaysite.com/ Кадр из сериала «Игра престолов». www.farfarawaysite.com/ Кадр из сериала «Игра престолов». www.farfarawaysite.com/

Сериал по романам Джорджа Мартина стал самым масштабным и прибыльным проектом HBO за последнее время, поэтому неудивительно, что руководство канала решило снять приквел — «Дом Дракона».

В основе сериала — псевдоисторическая книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь» 2018 года, охватывающей все три века правления династии Таргариенов. По сути, это «История государства Вестеросского», написанная мейстером Гильдейном, сварливым стариком, жившим на заре правления Роберта Баратеона. В России произведение продаётся двумя отдельными томами — «Кровь драконов» и «Пляска смерти».

Кадр из сериала «Дом дракона». spoilertv.com

События в «Доме дракона» перенесут нас на 200 лет до падения династии и начала событий в «Игре престолов». «Дом Таргариенов — единственная семья повелителей драконов, пережившая гибель Древней Валирии и сохранившая власть», — рассказывал Джорд Мартин.

Королевская битва в «Доме драконов»

В Вестеросе — на земле и в небе — властвуют Таргариены, могущественный дом, который умеет приручать драконов. Повествование начинается со времен начала правления короля Визериса I. В то время у него не было сыновей, поэтому он объявил наследницей единственную дочь — Рейниру Таргариен. Спустя время Визерис женился на подруге дочери — Алисенте Хайтауэр.

Кадр из сериала «Дом дракона». spoilertv.com

По сюжету книги, молодая королева рожает наследника — сына Эйгона. Между Рейнирой и Алисентой появляется неприязнь: одна из них — объявленная наследница, а другая — мать принца, который по закону о престолонаследии является истинным наследником.

Кадр из сериала «Дом дракона». spoilertv.com

После смерти Визериса I представители великих домов Вестероса делятся на «зелёных» (за Эйгона) и «чёрных» (за Рейниру). Нас ждут кровопролитие, битвы между драконами, предательства, трагические и неожиданные события… Начинается гражданская война, которую назовут «Танец драконов».

Интересный факт Названиями фракции были обязаны цвету платьев, в которые соперницы нарядились во время большого турнира, посвящённого пятой годовщине второго брака короля. Алисента предпочла зелёное платье, а Рейенира гордо носила родовые цвета Таргариенов — красный и чёрный.

А в чём интрига

В отличие от главной истории («Песнь Льда и Пламени»), которая была в основе «Игры престолов», мы заранее знаем, чем всё закончится в «Доме Дракона». Также подсказки можно обнаружить в 5-м сезоне «Игры», где каждый из персонажей по-частям рассказывает, что произошло в войне между Рейнирой и её сводным братом. Так что неожиданных сюжетных поворотов ждать не придётся — надежда на масштаб и зрелищность.

Сколько в сериале будет драконов

«Танец драконов» — единственная война в мире Джорджа Мартина, где у каждой стороны были драконы. Поэтому в «Доме Дракона» будет больше, чем три «ребёнка» Дейенерис Таргариен в «Игре престолов».

Кадр из сериала «Дом дракона». spoilertv.com

Как рассказал в интервью режиссёр Мигель Сапочник, работавший над самыми захватывающими эпизодами «Игры престолов"(«Долгая ночь» и «Битва бастардов»), и ставший шоураннером этого проекта, в сериале будет 17 драконов, но в первом сезоне мы увидим только девять. У каждого дракона будет своя индивидуальность. По словам Сапочника, у одного будет кривая нога, другая дракониха чем-то похожа на орла из-за невротичности, третья напоминает сварливую старушку.

Повторит ли «Дом дракона» успех «Игры престолов»

«Дом дракона» обещает раскрыть фанатам сериала историю дома Таргариенов, а для тех, кто впервые познакомится со вселенной Вестероса — как минимум множество впечатляющих сражений. Это подтверждают и трейлеры. «Боги, короли, огонь и кровь… Мечты не делают нас королями. Это делают драконы>, — вот так звучит девиз самого ожидаемого сериала года.

Кадр из сериала «Дом дракона». spoilertv.com Кадр из сериала «Дом дракона». spoilertv.com Кадр из сериала «Дом дракона». spoilertv.com Кадр из сериала «Дом дракона». spoilertv.com Кадр из сериала «Дом дракона». spoilertv.com Кадр из сериала «Дом дракона». spoilertv.com

P.S. Главным конкурентом «Дома дракона» считают «Кольца власти» — приквел «Властелина Колец». «Дом дракона» хвалят за музыку, каст и атмосферу «Игры престолов», а вот «Кольца власти» — за масштаб, но ругают за чересчур вольный выбор актёров и разрушение канона. Многие считают, что «Дома дракона» больше шансов на «победу» в этом противостоянии.