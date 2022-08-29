Для посадки садовой земляники (клубника) рекомендованы два срока: апрель — начало мая и конец августа — сентябрь. Оба эти варианта одинаково эффективны, поэтому каждый вправе выбрать то время, которое удобно именно ему. Но у посадки ягоды сейчас есть одно очевидное преимущество — урожай вы получите уже в следующем году!

Ухода — меньше , полива — больше

Да, при осенней посадке на большой урожай ягод рассчитывать вряд ли стоит. Поэтому весной лучше большую часть цветоносов оборвать, чтобы через год получить гарантированно хороший урожай. При весенней посадке цветение в этот же год тоже не стоит поощрять: появившиеся цветки лучше удалить.

Есть и другие плюсы. Для укоренения важно, чтобы растения не испытывали дефицита влаги. Весной с этим проще: почва напитана талыми водами. Однако при весенней посадке ухаживать за плантацией придётся по полной программе — рыхлить, поливать, подкармливать, полоть. При осенней ухода меньше, но придётся тщательно следить за поливом, особенно в засуху.

Но если не уложиться в сроки посадки, есть вероятность, что кусты не успеют укорениться и зимой вымерзнут. Хотя и здесь с потеплением климата сроки посадки сильно сдвинулись, но лучше провести все работы до середины сентября.

Какой ус лучший?

Есть мнение, что при размножении так называемыми усами закладывать плантацию нужно только розетками первого и второго порядка — теми, что ближе к материнскому растению. Действительно, они самые мощные и крепкие, но для посадки годятся все розетки. Смело все пускайте в ход — это полноценный посадочный материал. Главное, в дальнейшем правильно ухаживать.

Совет Для получения хорошей, здоровой рассады лучше всего иметь специальный маточник, высаженный по схеме 80×50 см. На этих кустах весной удаляйте все цветоносы, регулярно подкармливайте растения и равномерно раскладывайте во все стороны вокруг куста усы, новые розетки присыпайте землёй и поливайте.

Рожок не подведёт

Если надо размножить сорт, который практически не даёт усов, поделите куст на 3−4 части, в каждой из которых должен быть рожок (надземная часть куста земляники состоит из однолетних рожков с верхушечными и пазушными почками). Именно в рожках формируется запас питательных веществ и закладываются цветковые почки, от которых зависит урожай будущего года. Рожок саженца должен быть толщиной 1 см, сердцевина куста крепкая, упругая, на кустиках должно быть не менее трёх листьев насыщенного зелёного цвета.

Новая грядка на месте старой

Клубничные грядки стоит обновлять каждые 3−4 года. Конечно, в идеале при этом менять участки. Но это не всегда получается из-за дефицита площади. Тогда стоит поступить так: старую плантацию после плодоношения выкорчевать, землю перекопать, выбрать все сорняки и полить раствором кальцинированной соды (200 г на 10 л воды). А через 2−3 дня обеззаразить раствором марганцовки (2−3 г на 10 л воды).

За две недели до посадки саженцев под перекопку на 1 кв. м внесите 40 г двойного суперфосфата и до 20 г сернокислого калия (можно его заменить на древесную золу). И обязательно щедро удобрите органикой — 8−10 кг перепревшего навоза или компоста.

Выбирайте спанбонд

Не засыпайте почвой сердечко ( точка роста), иначе клубника не даст урожай! Оно должно быть на уровне почвы. Если посадили растение слишком высоко — подсыпьте к корням почву: если заглубили — освободите точку роста от земли. freepik.com

Многие садоводы используют при посадке спанбонд. Да, придётся потратиться на укрывной материал, приложить больше усилий и времени на посадку. Но результат того стоит: спанбонд не даёт перегреваться почве и лучше удерживает тепло, уменьшает перепады между ночной и дневной температурами, а это существенный плюс в свете приближающейся осени с её ночными заморозками. Да и в следующем году этот материал спасает в жару, поскольку не даёт перегреваться корням, но при этом пропускает воздух. И вода (дождевая или при поливе) свободно проходит сквозь ячейки полотна, а вот испаряется не так быстро. А что особенно радует, нвы забудите о бесконечных прополках.