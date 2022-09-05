6 сентября в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера документального сериала — «Земля больших возможностей». Его главным героем станет не отважный лётчик, спасший сотни жизней, и не проницательный сыщик, распутавший клубок хитроумных преступлений, а фермер — Джастас Уолкер, тот самый «весёлый молочник» из Алтайского края.

Джастас родился в Америке, но в детстве вместе с семьей переехал в Красноярский край. Став взрослым, он перебрался в Алтайский край вместе с женой и детьми. В 2016 году он начал обустраивать ферму в Солонешенском районе. За эти годы он стал не только успешным фермером и звездой интернета, но и героем интернет-мема. Однажды он попал в объектив камеры федерального телеканала и отличился от других спикеров новостного выпуска ироничным взглядом на жизнь и взрывным заразительным смехом.

«Земля больших возможностей». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Вот так и родился этот увлекательный документальный сериал, в основе которого уникальная жизнь Джастаса, в которой личные драмы переплетаются с трудностями адаптации в другой стране, а личные победы — с достижениями фермерского хозяйства региона, принципы и правила его жизни, в основе которых лежит любовь к земле, чьей бы она ни была.

«Весёлый молочник», воплощающий классическую американскую мечту на исконно русской земле — мимо такого шикарного образа не смогли пройти мимо онлайн-кинотеатр KION, Bazelevs и студия «СТАЯ. ДОК». Работа над историей человека из другой культуры, который не только смог адаптироваться в новых условиях, но и добился серьёзного успеха, продолжалась восемь лет!

«Земля больших возможностей». Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

«До сих пор существует некоторое предубеждение относительно документального кино: многие считают, что неигровые фильмы уступают игровым по уровню эмоционального накала. Но этот проект доказывает, что невыдуманные истории реальных людей могут с достоинством конкурировать за зрительское внимание, вызывать мощный эмоциональный отклик и иметь такое же интересное драматургическое наполнение, как художественные кинокартины», — уверяет Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION.