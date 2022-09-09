Ученик Воланда и потомки царей

Ежегодно на кастинг проекта приходят сотни людей, называющих себя экстрасенсами. Они пытаются пройти все испытания, подготовленные продюсерами, а также произвести впечатление необычными и порой жуткими историями из своей жизни.

«Новая битва экстрасенсов». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Так, на кастинг нового сезона пришли сразу несколько самопровозглашённых потомков царских кровей; гипнотизёр, который, как Воланд, гипнотизирует своих конкурентов и вытягивает из них информацию; человек, который заморозил кровь своей покойной бабушки-ведьмы и рассчитывает с её помощью проходить испытания «Битвы», а также колдун, который взял обет молчания. Он загадал, что если за время проекта не проронит ни слова, то дойдёт до финала. Не обошлось и без блогеров, которые пробовали попасть в «Битву» не имея сверхспособностей, а используя лишь наблюдательность, логику и психологию.

«Не поверили своим глазам»

Каждый из участников прошёл трёхэтапный кастинг. Традиционными заданиями для претендентов на участие в шоу стали «Ширма», «Багажник» и «Мистер Икс». Экстрасенсы должны определить, что скрывается за ширмой, найти человека в багажнике машины, а также рассказать всё о человеке, надев не пропускающие свет очки.

«Новая битва экстрасенсов». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Но в этом сезоне участников ждали неожиданные изменения. Вместо чёрной ширмы был белый куб, к которому экстрасенсы могли подходить со всех четырёх сторон. Для «Багажника» иллюзионист Илья Ларионов задумал новую проверку, которой в истории «Битвы» ещё не было. А «Мистер Икс» и вовсе заставил участников буквально «не поверить своим глазам».

«Новая битва экстрасенсов». Пресс-служба телеканала ТНТ. «Новая битва экстрасенсов». Пресс-служба телеканала ТНТ. «Новая битва экстрасенсов». Пресс-служба телеканала ТНТ. «Новая битва экстрасенсов». Пресс-служба телеканала ТНТ. «Новая битва экстрасенсов». Пресс-служба телеканала ТНТ. «Новая битва экстрасенсов». Пресс-служба телеканала ТНТ. «Новая битва экстрасенсов». Пресс-служба телеканала ТНТ. «Новая битва экстрасенсов». Пресс-служба телеканала ТНТ. «Новая битва экстрасенсов». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Продюсеры обещают, что в новом сезоне испытания станут ещё сложнее, а задания для экстрасенсов расскажут новые истории реальных людей, в которые порой тяжело поверить.

Критики наводят порчу

«Битву экстрасенсов» всегда подвергали критике, а пять лет назад на вручении всероссийской премии «За верность науке», учреждённой Министерством образования РФ, программа «Битва экстрасенсов» получила антипремию за популяризацию лженауки. В 2019-м журналист Борис Соболев выпустил расследование «Идущие к чёрту» — о том, как обманывают зрителей «Битвы экстрасенсов». Во время съёмок нескольких участников просят пройти независимые тесты. Сверхспособностей ни у кого не находят.

Михаил Пореченков был первым ведущим реалити-шоу. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Не очень комплиментарно отзывается о программе и Михаил Пореченков, который был первым ведущим проекта. Он утверждает, что стоило только ему покинуть проект, как начались подставы. То тут, то там члены съёмочноой группы на условиях анонимности рассказывают о сливе информации фаворитам проекта. К участникам тоже много вопросов. Например, в победительнице 15-го сезона Джулии Ванг журналист Катя Гордон узнала своего бывшего личного парикмахера, не проявлявшего прежде никаких магических способностей.

Сергея Сафронов был главным скептиком реалити-шоу долгие годы. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Недавно из проекта уволили со скандалом Сергея Сафронова, работавшего в «Битве экстрасенсов» с первого сезона, — «в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях», как поясняло руководство ТНТ. Тогда медиум Алина Вердиш рассказала, что ведущий не стесняется предлагать помощь в продвижении в шоу и берёт взятки от участников. По словам Алины, за испытание «Ширма» Сафронов просил 600 тысяч рублей, за «Багажник» — 900 тысяч. Каждый последующий этап ведущий оценил в 200 тысяч рублей. Иллюзионист все обвинения отвергал, полагая, что Вердиш решила попиариться на его имени и намеренно втоптала его в грязь. Обратившись в суд, он доказал свою невиновность, но, как говорится, осадочек остался…

Короче, негатива набралось много — впору авторам «Битвы экстрасенсов» провести обряд снятия сглаза.