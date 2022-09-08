С 8 сенября в онлайн-кинотеатре Premiere начинается показ криминального сериала «Художник». Шоу трудно не рассматривать как очень вольный ремейк «Место встречи изменить нельзя». Здесь тоже будет и столкновение характеров, и внедрение в банду, и злые бандиты с добрым сердцем. Но чёрно-белых героев в современном кино давно не существует, а потому зрителей ждёт лихой детектив с перестрелками и двигающимся по непредсказуемой сюжетной траектории сюжетом.

Место встречи можно изменить

Ретропроекты по праву считаются одним из самых популярных форматов современных сериалов не только в России, но и во всём мире. Все любят загадки прошлого и путешествия по разным, самым неоднозначным эпохам.

Страсть к сериалам о разгуле преступности после войны у русского человека в крови. Далеко ходить не надо — прежде всего, вспоминается хрестоматийное творение Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», во время премьеры которого пустели улицы больших и малых городов, и статистика преступлений резко начинала ползти вниз. Ещё были успешные «Приступить к ликвидации», «Никто не хотел умирать», «Наградить посмертно»…

Сериал «Место встречи изменить нельзя». Скриншот фильма.

Современные наследники советских сериалов («Ликвидация», «Чёрные волки», «Ленинград 46», «Крик совы») тоже не падают в грязь лицом и держат марку. Новый проект Premiere, который позже покажут в эфире телеканала «Россия 1», тоже рассказывает о борьбе органов охраны правопорядка с бандитами в самом конце Великой Отечественной войны, но делают это по-новому, в соответствии с духом времени, свободно создавая атмосферу давно минувших дней.

Художник из «Мёртвой головы»

Действие остросюжетного ретродетектива «Художник» разворачивается в марте 1944 года. На фронте Красная Армия ведёт наступление, а в тылу опытный майор Ефимов (Андрей Смоляков) и капитан Сазонов (Александр Горбатов) расследуют серию дерзких и жестоких убийств.

Сериал «Художник». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Каждый раз на месте преступления остаются портреты убитых, за которые банду прозвали «Мёртвой головой», а её главаря — Художником. Когда к расследованию со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков (Виктор Добронравов), каждый из героев оказывается под подозрением…

Сериал «Художник». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Художник». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Художник». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Художник». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Художник». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Художник». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Художник». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Художник». Пресс-служба телеканала «Россия 1». Сериал «Художник». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Роли также исполнили Дарья Урсуляк, Александр Устюгов, Кирилл Зайцев, Сергей Газаров, Марина Александрова, Андрей Мерзликин.

«Художник» — антология человеческих судеб. Военное время безапелляционно расставило приоритеты и показало каждому, кто он есть на самом деле и на что способен. Суровый Ефимыч в исполнении Андрея Смолякова, например, готов подставить себя под пулю или первым броситься в погоню, лишь бы не пострадали его подчиненные.

Сериал «Художник». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

А молодое поколение, которое представляют Александр Горбатов, Виктор Добронравов и Кирилл Зайцев, в обостренных обстоятельствах разбираются, что такое героизм, какую цену они готовы заплатить за победу и могут ли их личные ценности быть важнее долга.

Сериал «Художник». Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Несмотря на детальное воссоздание эпохи, есть в «Художнике» и элементы современного кино — яркие и сильные женские персонажи. За любовь героини Дарьи Урсуляк борются несколько мужчин, а Марина Александрова предстанет на экране в неожиданном амплуа. «Я всегда играла девушек главного героя, хороших, положительных. А здесь я играю в банде», — делится Марина.