Место встречи можно изменить
Ретропроекты по праву считаются одним из самых популярных форматов современных сериалов не только в России, но и во всём мире. Все любят загадки прошлого и путешествия по разным, самым неоднозначным эпохам.
Страсть к сериалам о разгуле преступности после войны у русского человека в крови. Далеко ходить не надо — прежде всего, вспоминается хрестоматийное творение Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», во время премьеры которого пустели улицы больших и малых городов, и статистика преступлений резко начинала ползти вниз. Ещё были успешные «Приступить к ликвидации», «Никто не хотел умирать», «Наградить посмертно»…
Современные наследники советских сериалов («Ликвидация», «Чёрные волки», «Ленинград 46», «Крик совы») тоже не падают в грязь лицом и держат марку. Новый проект Premiere, который позже покажут в эфире телеканала «Россия 1», тоже рассказывает о борьбе органов охраны правопорядка с бандитами в самом конце Великой Отечественной войны, но делают это по-новому, в соответствии с духом времени, свободно создавая атмосферу давно минувших дней.
Художник из «Мёртвой головы»
Действие остросюжетного ретродетектива «Художник» разворачивается в марте 1944 года. На фронте Красная Армия ведёт наступление, а в тылу опытный майор Ефимов (Андрей Смоляков) и капитан Сазонов (Александр Горбатов) расследуют серию дерзких и жестоких убийств.
Каждый раз на месте преступления остаются портреты убитых, за которые банду прозвали «Мёртвой головой», а её главаря — Художником. Когда к расследованию со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков (Виктор Добронравов), каждый из героев оказывается под подозрением…
Роли также исполнили Дарья Урсуляк, Александр Устюгов, Кирилл Зайцев, Сергей Газаров, Марина Александрова, Андрей Мерзликин.
«Художник» — антология человеческих судеб. Военное время безапелляционно расставило приоритеты и показало каждому, кто он есть на самом деле и на что способен. Суровый Ефимыч в исполнении Андрея Смолякова, например, готов подставить себя под пулю или первым броситься в погоню, лишь бы не пострадали его подчиненные.
А молодое поколение, которое представляют Александр Горбатов, Виктор Добронравов и Кирилл Зайцев, в обостренных обстоятельствах разбираются, что такое героизм, какую цену они готовы заплатить за победу и могут ли их личные ценности быть важнее долга.
Несмотря на детальное воссоздание эпохи, есть в «Художнике» и элементы современного кино — яркие и сильные женские персонажи. За любовь героини Дарьи Урсуляк борются несколько мужчин, а Марина Александрова предстанет на экране в неожиданном амплуа. «Я всегда играла девушек главного героя, хороших, положительных. А здесь я играю в банде», — делится Марина.