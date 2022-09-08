«Контейнер» от видеосервиса START по итогам 2021 года попал во многие списки «лучших из лучших», заслуженно получив добрые слова и от зрителей, и от критиков. С 8 сентября подписчики сервиса могут посмотреть продолжение драматической истории о суррогатном материнстве.

27-летняя Саша (Оксана Акиньшина) хочет подзаработать и уехать жить в другую страну. Героиня решает стать суррогатной матерью для пары очень богатых россиян. Одним из важных пунктов соглашения между суррогатной матерью и заказчиками является запрет на знакомство друг с другом, однако этим решила пренебречь мать будущего ребёнка Марина (Мария Фомина).

Кадр из сериала «Контейнер». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Она решает, что лучшим вариантом для Саши станет переезд в роскошный дом заказчиков. Желая избежать нежелательной встречи со своим бывшим парнем Игорем (Артём Быстров), который вышел из тюрьмы, Саша соглашается на переезд и очень скоро понимает, что в новом доме она не более чем игрушка…

Кадр из сериала «Контейнер». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Конечно, это было не первое в России кинопроизведение на тему суррогатного материнства. Были уже и кондовое мыло (вроде «Условий контракта»), и причудливый артхаус («Бедуин»). Но на их фоне сериал Максима Свешникова удивлял надрывным повествованием, умелым саспенсом и острым социальным подтекстом. Авторам удалось ярко изобразить столкновение жителей Рублёво-Успенского шоссе с обитателями хрущёвок, для которых условные бюджетники не более чем «контейнер» для вынашивания чужих эмбрионов. Богатые в сериале тоже плакали, зачастую кровавыми слезами…

Кадр из сериала «Контейнер». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

В новом сезоне Саша (Оксана Акиньшина) родила ребёнка, выполнила заказ и должна его оставить в клинике. Но за время жизни в доме заказчиков она хорошо изучила их нравы. Мало того, один из заказчиков оказывается в тюрьме, а другая — за границей. Саша волнуется за судьбу малыша, но ещё тревожнее ей за собственную дочь Аню (Маша Лобанова), которая оборвала все контакты, узнав, что та, кого она всю жизнь считала своей сестрой, на самом деле её мать…

Кадр из сериала «Контейнер». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

«Все герои „Контейнера“ так или иначе получат второй шанс. Кто — исправить прошлое, кто — забыть его и начать всё заново. На самом деле второй сезон — о ребёнке. Появляется полноценный персонаж. Новорожденный. Казалось бы, он ещё совсем мал и беспомощен, но сильно влияет на всех и всё происходящее вокруг», — рассказывает автор идеи Алексей Ляпичев.