В онлайн-кинотеатре OKKO 8 сентября состоится премьера восьмисерийной лирической комедии «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного», основанной на одноимённом рассказе Александра Цыпкина. Проект привлекает звёздным актёрским составом: главные роли исполнили Елена Лядова, Гоша Куценко, Антон Филипенко, Агриппина Стеклова и Александр Робак.

Кадр из сериала "Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного".

Зрителей ожидает комедия положений об излишне рациональной, успешной москвичке, которая относится к мужчинам как к функции, но постепенно переходит в тёплую лирическую историю о том, почему и как наши сердце и ум выбирают нам спутников жизни.

Кадр из сериала «Что делать женщине , если у неё два любовника , а выбрать нужно одного». Пресс-служба онлайн-кинотеатра OKKO.

По сюжету успешный адвокат Анна (Лядова), не стесняясь, говорит своей давней подруге Ларисе (Стеклова), что хочет выбрать мужа на три месяца, так как у неё сложный проект и нужен громоотвод и постоянный секс. В финал её отбора вышли два идеальных варианта: молодой технократ-педант (Филипенко) и возрастной бизнесмен-гуляка (Куценко). Оба успешны, оба интересны, и оба ею увлечены.

Кадр из сериала «Что делать женщине , если у неё два любовника , а выбрать нужно одного». Пресс-служба онлайн-кинотеатра OKKO.

Однако неожиданно Анна узнаёт, что скоро её жизнь заиграет новыми и не факт, что яркими, красками. Она станет бабушкой. Сын-оболтус (Макар Хлебников) возвращается из Англии с невесткой-пакистанкой. А значит, теперь Анна выбирает не мужа на три месяца, а дедушку своей внучке.

Кадр из сериала «Что делать женщине , если у неё два любовника , а выбрать нужно одного». Пресс-служба онлайн-кинотеатра OKKO.

Создатели сериала уверены, что зрителям так же, как и героине, будет неимоверно сложно сделать окончательный выбор в пользу того или иного претендента в этом необычном кастинге.

«Несмотря на комедийное начало и то, что в первых сериях практически всё строится на очень смешных ситуациях, постепенно раскрывается личность каждого героя и история становится лирической, в чём-то светлой, в чём-то чуть грустной, но очень доброй. Надеюсь, зрители это оценят. Мы очень хотели, чтобы фильм сделал людей добрее», — напутствует зрителей Александр Цыпкин.