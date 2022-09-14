Первый сезон продюсерского проекта Валерия Тодоровского вышел 4 года назад на НТВ и заслужил хвалебные отзывы. Любителям мрачных детективных историй понравилась попытка продюсерской компании Валерия Тодоровского повторить стилистику скандинавского нуара — с холодными пейзажами Санкт-Петербурга и строгой следовательницей Анной Воронцовой в исполнении Елизаветы Боярской.
Анна родилась в интеллигентной семье и вопреки воле родных стала «ментом», да и на работе её воспринимают в штыки из-за тяжёлого характера, за что она и получила прозвище «Ворона». Дело, которое она расследует, берёт начало в 1994 году, когда в Кондопоге находят тело убитой девушки с надписью «Шлюха». Уже в наше время в северной столице с такой же надписью труп — на этот раз мужчины, фотографа Бориса Краснова — как раз и обнаруживает Воронцова. Расследовать загадочные преступления ей помогает следователь Центрального СК Санкт-Петербурга Сергей Кабанов (Анатолий Белый).
В первом сезоне Анне не удалось привлечь виновных к ответственности. Она разочарована: правосудие не работает, высокопоставленные преступники неуязвимы. Но не в её характере опускать руки — она решает не просто раскрыть преступление, но восстановить справедливость на уровне отдельных, частных судеб. Но, простое, на первый взгляд, преступление о домашнем насилии, становиться для неё профессиональным вызовом. Однажды, она получает от преступника «подарок» — кисть мужской руки…
Елизавета Боярская, исполнительница главной роли в сериале «Ворона. Тень справедливости»:
«Я горячо полюбила Воронцову ещё когда мы снимали первый сезон. Мне очень нравится ее противоречивый характер. Мы похожи и в то же время очень разные. Резкая, упрямая, прямолинейная, с обостренным чувством справедливости, временами неприятная особа. С шипами снаружи, но уязвимая внутри. Такая героиня не могла не привлечь. Второй сезон так же насыщен острой драматургией, захватывающий, наполненный саспенсом и тревожным предвкушением. Но у второго сезона будет иной почерк, оттенки и атмосфера благодаря авторскому взгляду на историю и героиню режиссёра этого сезона, Алёны Михайловой. Надеюсь, что зрителям будет интересно следить за развитием моей героини и и за всей историей нового сезона».