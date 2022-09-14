Сегодня о Грейс Келли вспоминают исключительно как о княгине Монако, матери князя Альберта. А между тем она была любимой актрисой Альфреда Хичкока, который называл её «огненным вулканом под снегом». 14 сентября исполняется 40 лет, как актриса трагически погибла в автокатастрофе.

Девочка из высшего общества

Грейс росла в знаменитой, строгой и богатой семье. Её отец был призёром Олимпийских игр по гребле, self-made милли онером и директором Национальной программы физической подготовки. В 1947 году 18-летняя Грейс поступила в нью-йоркскую Академию драматического искусства. Роскошные внешние данные помогли ей быстро найти работу манекенщицы.

Грейс Келли. kinopoisk.ru

Снимаясь для обложек журналов, Грейс не только содержала себя, но и отправляла домой изрядные суммы. «Если история моей реальной жизни будет когда-нибудь рассказана, люди поймут, что я была живым существом, а не сказочным персонажем», — напишет она много позже. И ошибётся.

Голливуд у её ног

Модель с утончёнными чертами лица и дивной фигуркой сразу заметили в Голливуде. Первую небольшую роль актриса получила в полицейской драме «Четырнадцать часов» (1951). Дебют в главной роли наступил уже год спустя — она сыграла жену самого Гэри Купера в вестерне «Ровно в полдень». А в 1953-м режиссёр Джон Форд предложил ей роль в фильме «Могамбо», где её партнерами стали Кларк Гейбл и Ава Гарднер. Ещё через год она уже получала свой первый «Оскар» за картину «Деревенская девушка».

Грейс Келли. kinopoisk.ru

Апофеозом краткой, но яркой карьеры Грейс в кино стало приглашение на съёмки к Альфреду Хичкоку. Мастер интеллектуальных триллеров снял актрису в трёх своих фильмах всего за два года: «В случае убийства набирайте «М», «Окно во двор» и «Поймать вора». Он же громче всех сокрушался, когда Келли решила оставить кино.

Грейс Келли. kinopoisk.ru

В поисках принца

Конечно, как и многие девушки, Грейс мечтала встретить однажды благородного принца, но даже представить себе не могла, что в её случае мечта сбудется буквально! В 1955 году Грейс Келли возглавляла голливудскую делегацию на Каннском фестивале.

В программе визита была запланирована и встреча с князем Монако Ренье III в его личной резиденции. «Небесное создание» вмиг очаровало 32-летнего князя. Уже на Рождество он приехал в Филадельфию к родителям Келли с предложение руки и сердца.

Грейс Келли. CCO

Церемония бракосочетания состоялась 18 апреля 1956 года и была названа «Свадьбой века» и до сих пор считается одной из самых красивых свадеб за всю историю. Появление в Монако в качестве княгини голливудской кинозвезды повлияло на финансовое положение княжества самым положительным образом: внимание к княжеству многократно выросло, экономика расцвела. Грейс родила принцу троих детей и оказалась идеальной супругой.

Чем кончаются сказки?

Увы, это только в книжках добрые принцы и прекрасные принцессы живут дружно и весело, не зная слёз и печали. Очень скоро Грейс Келли поняла, что её муж неидеален. Ренье оказался вспыльчивым, нелюдимым затворником, ревновавшим жену к её популярности.

Грейс Келли. CCO

Дети выросли и тоже редко радовали мать. Семья, ради которой Грейс пожертвовала кино, не была её надёжным тылом. Так что княгиня скоро стала мечтать о свободе, о возвращении к актёрской профессии. Грейс думала, что сможет создать в Монако свой драматический театр, где играли бы лучшие зарубежные актёры, но этим планам осуществиться было не суждено.

Роковой маршрут

13 сентября 1982 года Грейс вместе с младшей дочерью ехала по извилистой горной дороге Монте-Карло. Там же в 1955-м Альфред Хичкок снимал одну из ключевых сцен фильма «Поймать вора». Грейс тогда была за рулём, а сидевший рядом Кэри Грант был бледен от ужаса — он знал, что его партнёрша ужасно близорука и без очков почти ничего не видит, к тому же машину она водила ужасно. Но Хичкок возбужденно кричал: «Быстрее! Быстрее!» и Келли послушно жала на газ.

Грейс Келли. kinopoisk.ru

В тот раз всё обошлось благополучно. Но теперь за рулем сидела взбалмошная Стефания, и на крутом повороте машина на огромной скорости вылетел с трассы и рухнул в пропасть. Принцесса Стефания отделалась лёгким испугом, а княгиню Монако доставили в больницу без сознания с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Шансов выжить у неё не

было…