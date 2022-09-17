В ближайшее воскресенье на Первом канале стартует новое кулинарное тревел-шоу «Повара на колёсах». Звёздные шефы из Москвы отправляются в невероятное гастрономическое путешествие по России.

В каждом городе они знакомятся с местной историей и кухней, чтобы приготовить блюда, достойные всеобщего восхищения, а затем устраивают настоящую кулинарную битву, в которой побеждает тот, за кого проголосуют жители города.

Кулинарное тревел-шоу «Повара на колёсах». Пресс-служба Первого канала.

Шеф-повара в ярком фургоне выезжают в города Центральной России: Рязань, Тулу, Воронеж, Липецк, Суздаль, Кострому, Ростов Великий, Ярославль, Сергиев Посад, Нижний Новгород. Всего — десять городов, в которых они приготовят свои фирменные блюда по местным рецептам и угостят всех желающих.

Кулинарное тревел-шоу «Повара на колёсах». Пресс-служба Первого канала.

Например, рыба и овощи — кулинарный козырь Ростова Великого. Даже окрошку здесь делают на рыбе, а главные деликатесы — фаршированная рыбой кулебяка и щучья котлета. А в Костроме повара посетили музей сыра, где узнали историю и технологию производства знаменитого местного сыра, а на пасеке — тонкости пчеловодства. В осетровом хозяйстве попробовали сразу несколько видов чёрной икры, а на самой большой в мире лосиной ферме продегустировали свежее лосиное молоко. Костромичей угощали кашей-катанкой с грибами и сэндвичем с патриотичным названием «Кострома».

Кулинарное тревел-шоу «Повара на колёсах». Пресс-служба Первого канала.

Одним из участников проекта стал шеф-повар Мирко Дзаго, которого мы хорошо помним ещё со времён незабвенного «Кулинарного поединка» на НТВ. Он родился в маленьком итальянском городке Аоста, но уже 20 лет живёт и работает в столице нашей страны, поэтому не только хорошо научился говорить по-русски, но и познал загадочную русскую душу.

Кулинарное тревел-шоу «Повара на колёсах». Пресс-служба Первого канала. Кулинарное тревел-шоу «Повара на колёсах». Пресс-служба Первого канала. Кулинарное тревел-шоу «Повара на колёсах». Пресс-служба Первого канала. Кулинарное тревел-шоу «Повара на колёсах». Пресс-служба Первого канала. Кулинарное тревел-шоу «Повара на колёсах». Пресс-служба Первого канала.

«Шоу „Повара на колёсах“ получилось очень интересным и ни на что не похожим, потому что оно не только про еду, но и про историю и культуру городов, про приключения и путешествия. Мне и самому было любопытно не просто приехать и поработать на кухне, а увидеть своими глазами красоты Центральной России и получить совершенно новый опыт. А кулинарная битва в конце была особенно увлекательной!», — Мирко пресс-служба Первого канала.

вс, Первый, 10.15