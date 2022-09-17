17 сентября на канале МУЗ-ТВ стартует оригинальный шоу-проект «Битва поколений». — от создателей нашумевшего в Сети «Музыкалити». По словам авторов, задача проекта — сломать стереотипы о том, что представители старшего поколения больше не в тренде, а молодёжь никогда не достигнет их уровня.

Каждую неделю некий заслуженный исполнитель встретится в одной студии с дерзким покорителем чартов из молодого поколения. Оба исполнят живьём по четыре композиции: свой абсолютный хит, лирический трек, новинку и кавер на песню оппонента. Их рассудит звёздное жюри, которое тоже разделено: трое судей из числа молодых артистов и блогеров, а вторая тройка — настоящие легенды отечественного шоу-бизнеса. Постоянными членами этой шестёрки стали Лариса Долина и Виктор Дробыш, а также Давид Манукян и Mia Boyka (она же Мария Бойко).

«Битва поколений». Пресс-служба телеканала МУЗ-ТВ.

«На съёмках я виделась со своими друзьями-коллегами и знакомилась с новой порослью! Мне любопытно, что они делают, как творят и по какому пути идут, — говорит Лариса Долина. — Время доказывает, как важна сегодня связь поколений. Посмотрите, сколько совместных коллабораций, как это здорово выстреливает. А главное, нравится и той публике, и этой».

«Битва поколений». Пресс-служба телеканала МУЗ-ТВ.

«Связь поколений очень важна, и кому-то её удаётся отлично удерживать, например Сергею Жукову, Николаю Баскову или Филиппу Киркорову. Они делают совместные треки с молодыми и тем самым прокладывают мостик к нашему поколению. Мы видим, что они готовы делиться с нами своим опытом, а мы в свою очередь готовы делиться с ними своим хайпом!» — добавила Mia Boyka.

«Битва поколений». ПРесс-служба канала МУЗ-ТВ. «Битва поколений». ПРесс-служба канала МУЗ-ТВ. «Битва поколений». Пресс-служба телеканала МУЗ-ТВ. «Битва поколений». Пресс-служба телеканала МУЗ-ТВ. «Битва поколений». ПРесс-служба канала МУЗ-ТВ.

Ведущим нового проекта стал Константин Анисимов — соавтор «Вечернего Урганта», известный также своими оригинальными проектами «Студия 69. Поменялись хитами» и «Синг Сонг Шоу».

Константин Анисимов:

«Не буду скромничать, но я идеально подхожу на роль ведущего этого шоу. Ведь с одной стороны, я до сих пор помню тевремена, в которые шоу-бизнес называли эстрадой, а с другой — могуперевести для вас такие слова, как: кринж, краш и вайб!»