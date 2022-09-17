Каждую неделю некий заслуженный исполнитель встретится в одной студии с дерзким покорителем чартов из молодого поколения. Оба исполнят живьём по четыре композиции: свой абсолютный хит, лирический трек, новинку и кавер на песню оппонента. Их рассудит звёздное жюри, которое тоже разделено: трое судей из числа молодых артистов и блогеров, а вторая тройка — настоящие легенды отечественного шоу-бизнеса. Постоянными членами этой шестёрки стали Лариса Долина и Виктор Дробыш, а также Давид Манукян и Mia Boyka (она же Мария Бойко).
«На съёмках я виделась со своими друзьями-коллегами и знакомилась с новой порослью! Мне любопытно, что они делают, как творят и по какому пути идут, — говорит Лариса Долина. — Время доказывает, как важна сегодня связь поколений. Посмотрите, сколько совместных коллабораций, как это здорово выстреливает. А главное, нравится и той публике, и этой».
«Связь поколений очень важна, и кому-то её удаётся отлично удерживать, например Сергею Жукову, Николаю Баскову или Филиппу Киркорову. Они делают совместные треки с молодыми и тем самым прокладывают мостик к нашему поколению. Мы видим, что они готовы делиться с нами своим опытом, а мы в свою очередь готовы делиться с ними своим хайпом!» — добавила Mia Boyka.
Ведущим нового проекта стал Константин Анисимов — соавтор «Вечернего Урганта», известный также своими оригинальными проектами «Студия 69. Поменялись хитами» и «Синг Сонг Шоу».
Константин Анисимов:
«Не буду скромничать, но я идеально подхожу на роль ведущего этого шоу. Ведь с одной стороны, я до сих пор помню тевремена, в которые шоу-бизнес называли эстрадой, а с другой — могуперевести для вас такие слова, как: кринж, краш и вайб!»
Главным символом и призом в конце программы станет уникальная микрофонная стойка, на одном конце которой расположен ретро-микрофон, а на другой — современный с россыпью кристаллов. Только один заберёт желанный трофей!