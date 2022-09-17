В воскресенье, 18 сентября, на канале ТВ-3 состоися премьера шоу «Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской» Его авторы обещают новый уникальный формат. в котором популярный блогер и жизненный коуч в течение всего дня будет помогать зрительницам менять себя и свою жизнь к лучшему. Для гуру марафонов Блиновской -это выход на совершенно новый уровень презентации себя. Раньше она попадала на экраны лишь по поводам, которые имели скандальный флёр.

Ещё весной основательница тренинга личностного роста «Марафон желаний» Елена Блиновская стала лицом телеканала ТВ-3. Она снялась в серии мини-фильмов, которые через образ Алисы из Зазеркалья отражали главные жизненные перемены самой знаменитости.

Елена Блиновская. пресс-служба телеканала ТВ-3.

«Елена — настоящая крёстная фея для многих женщин, готовых поверить в себя и пойти за своей мечтой», — объяснила выбор в сотрудничестве директор канала Лили Шерозия. Так, например, в одном из роликов представлена биографическая история о том, как стремление к новым знаниям и желание изменить жизнь могут перенести «из обычной квартиры небольшого города в новую реальность, где сбываются самые невероятные мечты». Это отсылка к тому, что воплощать желания в жизнь, Блиновская учила на своих онлайн-марафонах.

Тогда многие отметили, что это достаточно смелый шаг со стороны ТВ-3. В обществе личность психолога вызывает неоднозначную реакцию. Одни её буквально боготворят, другие же — осуждают и критикуют. Особенно волна хейта нахлынула на блогера после выхода её интервью с Ксенией Собчак. Тогда журналистка выставила Блиновскую с совсем неприглядной стороны, разоблачив её марафоны. По словам Ксении, это наглое «инфоцыганство», когда наживаются на глупости и доверчивости людей, продавая им воздух. Дискуссия тогда была очень жаркая, к обсуждению подключились многие звёзды шоу-бизнеса.

Елена Блиновская. пресс-служба телеканала ТВ-3.

Но даже после такой волны хейта Елена не собиралась уходить в глухую оборону, а теперь представляет авторский суперпроект — «Дом исполнения желаний». В ходе передачи Блиновская будет помогать зрительницам менять жизнь к лучшему. «Дом…» разбит на несколько тематических блоков: это кулинарно-трансформационное шоу, трэвел-шоу, «марафон отношений» и короткие мотивационные выпуски продолжительностью до трёх минут. Ролики будут появляться в эфире в течение всего дня, вдохновляя аудиторию к позитивным

переменам.

Елена Блиновская. пресс-служба телеканала ТВ-3.

Напомним, Елена Блиновская — популярная блогерша, которая построила свою карьеру в Сети. Она регулярно проводит «Марафоны желаний» — онлайн-тренинги, записавшись на которые участники обязательно смогут достичь всех своих целей. Якобы. Кстати, само словосочетание «Марафон желаний» женщина зарегистрировала как товарный знак ещё в 2018 году.

Ранее поводом для громких обсуждений вокруг Елены стала её грандиозная вечеринка в Республике Алтай, которую психолог закатила по случаю своего 40-летия. Праздник обошёлся почти в 120 миллионов рублей. Гостей торжества развлекали Филипп Киркоров, Иван Ургант, Екатерина Варнава, Нюша, Валерия, Ксения Бородина и многие другие.