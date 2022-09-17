Ещё весной основательница тренинга личностного роста «Марафон желаний» Елена Блиновская стала лицом телеканала ТВ-3. Она снялась в серии мини-фильмов, которые через образ Алисы из Зазеркалья отражали главные жизненные перемены самой знаменитости.
«Елена — настоящая крёстная фея для многих женщин, готовых поверить в себя и пойти за своей мечтой», — объяснила выбор в сотрудничестве директор канала Лили Шерозия. Так, например, в одном из роликов представлена биографическая история о том, как стремление к новым знаниям и желание изменить жизнь могут перенести «из обычной квартиры небольшого города в новую реальность, где сбываются самые невероятные мечты». Это отсылка к тому, что воплощать желания в жизнь, Блиновская учила на своих онлайн-марафонах.
Тогда многие отметили, что это достаточно смелый шаг со стороны ТВ-3. В обществе личность психолога вызывает неоднозначную реакцию. Одни её буквально боготворят, другие же — осуждают и критикуют. Особенно волна хейта нахлынула на блогера после выхода её интервью с Ксенией Собчак. Тогда журналистка выставила Блиновскую с совсем неприглядной стороны, разоблачив её марафоны. По словам Ксении, это наглое «инфоцыганство», когда наживаются на глупости и доверчивости людей, продавая им воздух. Дискуссия тогда была очень жаркая, к обсуждению подключились многие звёзды шоу-бизнеса.
Но даже после такой волны хейта Елена не собиралась уходить в глухую оборону, а теперь представляет авторский суперпроект — «Дом исполнения желаний». В ходе передачи Блиновская будет помогать зрительницам менять жизнь к лучшему. «Дом…» разбит на несколько тематических блоков: это кулинарно-трансформационное шоу, трэвел-шоу, «марафон отношений» и короткие мотивационные выпуски продолжительностью до трёх минут. Ролики будут появляться в эфире в течение всего дня, вдохновляя аудиторию к позитивным
переменам.
Напомним, Елена Блиновская — популярная блогерша, которая построила свою карьеру в Сети. Она регулярно проводит «Марафоны желаний» — онлайн-тренинги, записавшись на которые участники обязательно смогут достичь всех своих целей. Якобы. Кстати, само словосочетание «Марафон желаний» женщина зарегистрировала как товарный знак ещё в 2018 году.
Ранее поводом для громких обсуждений вокруг Елены стала её грандиозная вечеринка в Республике Алтай, которую психолог закатила по случаю своего 40-летия. Праздник обошёлся почти в 120 миллионов рублей. Гостей торжества развлекали Филипп Киркоров, Иван Ургант, Екатерина Варнава, Нюша, Валерия, Ксения Бородина и многие другие.