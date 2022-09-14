14 сентября
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Мёд в сотах.
Как правильно есть и хранить мёд

Это просто «Фантастика»: первые фото самой громкой премьеры Первого канала

23 сентябяр Первый канал пригласит зрителей в новую телевизионную реальность, где стирается грань между виртуальным и настоящим. В вечернем эфире состоится премьера одного из самых ожидаемых телешоу нового сезона — «Фантастики», в котором будут соревноваться цифровые двойники реальных людей с их мимикой, пластикой и жестами.

Шоу "Фантастика".
Шоу "Фантастика".
Пресс-служба Первого канала.

«Такого шоу в мире ещё не было. Попытки воплотить на ТВ эту технологию, представленную в фильме „Аватар“, были. Но так, как это получилось в „Фантастике“ на Первом канале, не выходило ни у кого», — смело заявляет ведущий шоу Вадим Галыгин.

Шоу &quot;Фантастика&quot;.
Шоу «Фантастика».
Пресс-служба Первого канала.

Как и недавний проект НТВ «Шоу Аватар», «Фантастика» — инновационное шоу, работающее с технологиями захвата движения. 12 участников скрываются за цифровыми образами необычных существ. Особенность шоу — творческое противостояние двух групп поющих аватаров. Звёзды шоу-бизнеса соревнуются с исполнителями, которые еще не знакомы массовой аудитории. Цифровая оболочка предоставляет тем и другим равные стартовые возможности и шанс стать победителем проекта — таким образом, доказать или заявить свой звёздный статус.

Шоу &quot;Фантастика&quot;.
Шоу «Фантастика».
Пресс-служба Первого канала.

Жюри проекта «Фантастика» — Дмитрий Маликов, Дарья Мороз, Александра Ребенок и Дмитрий Билан. Пятый член жюри — виртуальный маскот Телек, который имеет право голоса при выставлении баллов. Зрители и жюри пытаются оценить, как за счёт своих сверхспособностей выступил аватар, и угадать, кто им управляет. Сделать это невероятно сложно, учитываются малейшие нюансы измененного голоса, характерные движения, мимика и жесты.

Дарья Мороз:

Шоу

«Все номера потрясающие, но бывают экстраординарные, когда ты просто открываешь рот. Здесь высокая концентрация всего, что способно поразить. Технически здесь происходит что-то невообразимое. Вроде здесь виртуальная реальность и тут же живые танцоры, костюмы у которых как будто нарисованные. И все это вместе вызывает детский восторг и изумление».

В конце выпуска жюри предстоит рассекретить одного из участников — того, чьё выступление в этот раз понравилось им меньше других.

Шоу &quot;Фантастика&quot;.
Шоу «Фантастика».
Пресс-служба Первого канала.

В первую очередь члены жюри должны угадать — звезда за аватаром или нет. Если они ошибаются, участник остается в проекте, если угадывают, что это звёзда — им предстоит назвать её имя.

Шоу &quot;Фантастика&quot;.
Шоу «Фантастика».
Пресс-служба Первого канала.
Шоу &quot;Фантастика&quot;.
Шоу «Фантастика».
Пресс-служба Первого канала.
Шоу &quot;Фантастика&quot;.
Шоу «Фантастика».
Пресс-служба Первого канала.
Шоу &quot;Фантастика&quot;.
Шоу «Фантастика».
Пресс-служба Первого канала.
Шоу &quot;Фантастика&quot;.
Шоу «Фантастика».
Пресс-служба Первого канала.
Шоу &quot;Фантастика&quot;.
Шоу «Фантастика».
Пресс-служба Первого канала.

«Фантастика» — это визуализация совершенно нового уровня. Мы добавили много технологий, которых до этого ни у кого не было. Каждый персонаж создавали 20 человек. Производство программы заняло почти год — работали три студии спецэффектов плюс ещё фрилансеры. Это был совершенно голливудский продакшн. Я занимаюсь графикой 31 год, делал её для «Евровидения», для Олимпиады, но «Фантастика» — самая сложная работа в моей жизни. И самая интересная на сегодняшний момент", — рассказал главый художник проекта Антон Ненашев.

Смотрите также
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость