23 сентябяр Первый канал пригласит зрителей в новую телевизионную реальность, где стирается грань между виртуальным и настоящим. В вечернем эфире состоится премьера одного из самых ожидаемых телешоу нового сезона — «Фантастики», в котором будут соревноваться цифровые двойники реальных людей с их мимикой, пластикой и жестами.

«Такого шоу в мире ещё не было. Попытки воплотить на ТВ эту технологию, представленную в фильме „Аватар“, были. Но так, как это получилось в „Фантастике“ на Первом канале, не выходило ни у кого», — смело заявляет ведущий шоу Вадим Галыгин.

Шоу «Фантастика». Пресс-служба Первого канала.

Как и недавний проект НТВ «Шоу Аватар», «Фантастика» — инновационное шоу, работающее с технологиями захвата движения. 12 участников скрываются за цифровыми образами необычных существ. Особенность шоу — творческое противостояние двух групп поющих аватаров. Звёзды шоу-бизнеса соревнуются с исполнителями, которые еще не знакомы массовой аудитории. Цифровая оболочка предоставляет тем и другим равные стартовые возможности и шанс стать победителем проекта — таким образом, доказать или заявить свой звёздный статус.

Шоу «Фантастика». Пресс-служба Первого канала.

Жюри проекта «Фантастика» — Дмитрий Маликов, Дарья Мороз, Александра Ребенок и Дмитрий Билан. Пятый член жюри — виртуальный маскот Телек, который имеет право голоса при выставлении баллов. Зрители и жюри пытаются оценить, как за счёт своих сверхспособностей выступил аватар, и угадать, кто им управляет. Сделать это невероятно сложно, учитываются малейшие нюансы измененного голоса, характерные движения, мимика и жесты.

Дарья Мороз:

«Все номера потрясающие , но бывают экстраординарные , когда ты просто открываешь рот. Здесь высокая концентрация всего , что способно поразить. Технически здесь происходит что-то невообразимое. Вроде здесь виртуальная реальность и тут же живые танцоры , костюмы у которых как будто нарисованные. И все это вместе вызывает детский восторг и изумление».

В конце выпуска жюри предстоит рассекретить одного из участников — того, чьё выступление в этот раз понравилось им меньше других.

Шоу «Фантастика». Пресс-служба Первого канала.

В первую очередь члены жюри должны угадать — звезда за аватаром или нет. Если они ошибаются, участник остается в проекте, если угадывают, что это звёзда — им предстоит назвать её имя.

Шоу «Фантастика». Пресс-служба Первого канала. Шоу «Фантастика». Пресс-служба Первого канала. Шоу «Фантастика». Пресс-служба Первого канала. Шоу «Фантастика». Пресс-служба Первого канала. Шоу «Фантастика». Пресс-служба Первого канала. Шоу «Фантастика». Пресс-служба Первого канала.

«Фантастика» — это визуализация совершенно нового уровня. Мы добавили много технологий, которых до этого ни у кого не было. Каждый персонаж создавали 20 человек. Производство программы заняло почти год — работали три студии спецэффектов плюс ещё фрилансеры. Это был совершенно голливудский продакшн. Я занимаюсь графикой 31 год, делал её для «Евровидения», для Олимпиады, но «Фантастика» — самая сложная работа в моей жизни. И самая интересная на сегодняшний момент", — рассказал главый художник проекта Антон Ненашев.