20 сентября в онлайн-кинотеатре START сотоится премьера романтической комедии «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской в главной роли. Зрителям поведают о талантливой преподавательнице танцев, для которой главное в жизни — быть собой, а не следовать скучным правилам.

У Ева есть все составляющие жизни свободной 38-летней женщины: любимая работа, регулярный любовник, квартира в ипотеку и безостановочные просьбы о помощи от родных. Казалось, так может продолжаться вечно. Но однажды Ева узнаёт, что «любовь всей её жизни» женился и стал отцом, хотя, когда они были вместе, он был против детей. А это значит, пришло время заняться собственным счастьем — найти идеального мужчину и родить от него ребёнка. Но как же это сложно, когда принцев много, а она — одна…

Кадр из сериала «Ева , рожай!». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Танец для Евы — способ прожить эмоции и состояния: счастье, радость, надежду, обиду, одиночество, раздражение. Последнее чувство героиня особенно часто испытывает в адрес родственников и друзей, которые не стесняются нагружать просьбами незамужнюю, а потому «свободную» Еву. Чередуя обязанности водителя и няньки, Ева попутно отмахивается от назойливых расспросов родных о личном.

Чтобы исполнить роль профессиональной танцовщицы, Елена Подкаминская ещё за три месяца до старта проекта погрузилась в тренировки. По скромным подсчётам, за время подготовки и самих съёмок актриса провела на паркете более ста часов.

Кадр из сериала «Ева , рожай!». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

«При любой возможности я летела в танцевальный зал. И свой рабочий график подстраивала так, чтобы все выходные проводить в нём же. Я была безумно рада самой возможности в обязательном порядке заниматься танцем — в повседневной жизни найти на это время практически невозможно», — говорит Елена

Подкаминская.

Кадр из сериала «Ева , рожай!». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Проект вывел на паркет не только Подкаминскую. По сюжету за внимание Евы борются сразу несколько мужчин. Одному из них — герою Дмитрия Чеботарёва — тоже пришлось начать танцевать. «Мы репетировали танго два дня по несколько часов. И, поскольку до этого у нас с Еленой было не так много совместных сцен, занятия в танцевальном зале стали своего рода знакомством и притиркой друг к другу. Мне кажется, в итоге у нас получился очень чувственный, красивый и нежный танец, который отражает отношение моего героя к Еве, — рассказывает Чеботарёв.

В проекте также сыграли: Галина Польских, Анатолий Белый, Сергей Епишев, Всеволод Болдин, Елизавета Мартинес Карденас, Артём Ёшкин, Павел Савинков и другие.