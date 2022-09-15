Война криминальных миров
«Химера» — своеобразный российский вариант «Во все тяжкие», проведёт зрителя самыми тёмными тропками людской жадности и подлости. Авторы покажут три мира, столкнувшихся в борьбе за власть на чёрном рынке, уносящем жизни миллионов и приносящем миллиарды.
Это старая мафия с жестокими криминальными традициями, мир кодеров со свежими взглядами и идеями, мир наркоконтроля, балансирующий на грани закона. Все они крепко связаны и жаждут власти, наживы, мести. Их борьба за влияние разгорается на подпольном рынке, куда пришли новые технологии и целеустремленные молодые гении.
Благими намерениями вымощена дорога в ад
По сюжету, талантливый питерский айтишник Дима, которому срочно понадобились деньги на лечение брата соглашается на разовую сделку по продаже запрещённых веществ. Как и следовало ожидать, одним разом это не ограничивается — благая цель стала отправной точкой создания самой крупной сети незаконного оборота запрещенных товаров в стране — «Химеры».
В итоге молодой человек оказывается между молотом и наковальней — драглорды объявили охоту на его голову, а представители наркоконтроля мечтают закрыть его в тюрьме. Дима, лавируя между обеими силами, всё глубже погружается в криминальную систему, ведь теперь на карту поставлена не только его жизнь, но и благополучие его близких.
В актёрскую команду вошли Эльдар Калимулин, Александр Кузнецов, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Андрей Смирнов, Василий Михайлов, Ангелина Загребина, Игорь Миркурбанов и другие.
«Мы не можем и дальше прятать голову в песок»
За производство отвечает студия «Среда» Александра Цекало, каждый проект которой вызывает резонанс. «Химера» — масштабная криминальная сага от режиссёра «Хрустального» Душана Глигорова и сценариста Олег Маловичко, который ранее работал над проектами «Метод», «Хрустальный», «Нулевой пациент».
За основу истории были взяты резонансные журналистские расследования, которые были направлены на изучение истории отечественного даркнета и его криминализации. «Наркопотребление достигло масштабов национальной эпидемии. В то же время складывается ощущение, что этой проблемы нет, она касается каких-то маргиналов, с которыми, мы, слава богу, не соприкасаемся, и лишь иногда, столкнувшись на улице, ускоряем шаг и отводим глаза. Стоит ли удивляться, что, когда эта беда приходит к нам в дом, мы тоже оказываемся в пузыре, наедине со своей проблемой, кричим, орём, а нас не слышат. Нам нужно понять: мы не можем и дальше прятать голову в песок, ведь чтобы справиться с проблемой, нужно сначала её признать. Поэтому для меня важна эта история», — признался Олег Маловичко.