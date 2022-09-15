Нынешней осенью онлайн-кинотеатр IVI поменял логотип и изменил написание названия на русские буквы «Иви». В ближайших планах компании выпуск четырёх собственных сериалов: «Химера», «Замёрзшие», «13-я клиническая» и «Пансион». Первый из них — «Химера» — стал доступен для просмотра 15 сентября. Причём зрители смогут посмотреть сразу все 10 серий проекта. Конечно, не бесплатно. Подобный «запойный» просмотр практикует Netflix, который покинул Россию, но, как видим, дело его живёт!

Война криминальных миров

«Химера» — своеобразный российский вариант «Во все тяжкие», проведёт зрителя самыми тёмными тропками людской жадности и подлости. Авторы покажут три мира, столкнувшихся в борьбе за власть на чёрном рынке, уносящем жизни миллионов и приносящем миллиарды.

Кадр из сериала «Химера». Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Иви».

Это старая мафия с жестокими криминальными традициями, мир кодеров со свежими взглядами и идеями, мир наркоконтроля, балансирующий на грани закона. Все они крепко связаны и жаждут власти, наживы, мести. Их борьба за влияние разгорается на подпольном рынке, куда пришли новые технологии и целеустремленные молодые гении.

Благими намерениями вымощена дорога в ад

По сюжету, талантливый питерский айтишник Дима, которому срочно понадобились деньги на лечение брата соглашается на разовую сделку по продаже запрещённых веществ. Как и следовало ожидать, одним разом это не ограничивается — благая цель стала отправной точкой создания самой крупной сети незаконного оборота запрещенных товаров в стране — «Химеры».

Кадр из сериала «Химера». Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Иви».

В итоге молодой человек оказывается между молотом и наковальней — драглорды объявили охоту на его голову, а представители наркоконтроля мечтают закрыть его в тюрьме. Дима, лавируя между обеими силами, всё глубже погружается в криминальную систему, ведь теперь на карту поставлена не только его жизнь, но и благополучие его близких.

Кадр из сериала «Химера». Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Иви». Кадр из сериала «Химера». Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Иви». Кадр из сериала «Химера». Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Иви». Кадр из сериала «Химера». Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Иви». Кадр из сериала «Химера». Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Иви».

В актёрскую команду вошли Эльдар Калимулин, Александр Кузнецов, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Андрей Смирнов, Василий Михайлов, Ангелина Загребина, Игорь Миркурбанов и другие.

«Мы не можем и дальше прятать голову в песок»

За производство отвечает студия «Среда» Александра Цекало, каждый проект которой вызывает резонанс. «Химера» — масштабная криминальная сага от режиссёра «Хрустального» Душана Глигорова и сценариста Олег Маловичко, который ранее работал над проектами «Метод», «Хрустальный», «Нулевой пациент».

Кадр из сериала «Химера». Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Иви».

За основу истории были взяты резонансные журналистские расследования, которые были направлены на изучение истории отечественного даркнета и его криминализации. «Наркопотребление достигло масштабов национальной эпидемии. В то же время складывается ощущение, что этой проблемы нет, она касается каких-то маргиналов, с которыми, мы, слава богу, не соприкасаемся, и лишь иногда, столкнувшись на улице, ускоряем шаг и отводим глаза. Стоит ли удивляться, что, когда эта беда приходит к нам в дом, мы тоже оказываемся в пузыре, наедине со своей проблемой, кричим, орём, а нас не слышат. Нам нужно понять: мы не можем и дальше прятать голову в песок, ведь чтобы справиться с проблемой, нужно сначала её признать. Поэтому для меня важна эта история», — признался Олег Маловичко.