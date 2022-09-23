Впервые за долгое время отечественные зрители увидели премьеру, которая вызвала невероятный общественный резонанс. Удивительно, но эфирный памятник лихим 90-м был воздвигнут на государственном телеканале РТР: сложный период в истории новой России предстаёт временем, выковавшим новый национальный характер — «бригадира» Сашу Белого. Разгромные рецензии появились сразу после премьеры. Создателей фильма обвиняли в романтизации образов бандитов и негативном влиянии на молодёжь. Те говорили, что добивались обратного эффекта, но что-то пошло не так: вместо того чтобы осудить героев, их почему-то поняли и полюбили.
Криминальная Россия
Алексей Сидоров, Александр Велединский и Игорь Порублев учились вместе на сценарных и режиссёрских курсах, — уже немолодые, обременённые семьями, детьми и первым высшим образованием. Перспектив получить работу, конечно, не было: грянул дефолт 98-го и многое из того, что успело построиться за семь лет, благополучно рухнуло. Начать писать сценарий было идеей Сидорова. К нему, тогда ещё дебютанту, обратился Александр Иншаков, возглавлявший Ассоциацию каскадёров России и уже отметившийся главной ролью в боевике «Крестоносец».
Недавно в интервью он рассказал, что похожая на сюжет «Бригады» история произошла с ним и его другом. Кто-то на кого-то «наехал», Иншаков заступился и едва не стал крайним, но благодаря стойкости и бойцовским навыкам выстоял и заслужил уважение. Так появилась мысль описать в 15 сериях историю становления одной из многочисленных тогда ОПГ, которую организовали четыре друга, когда-то поклявшиеся, что будут вместе навсегда.
Сценаристы писали, используя всё, что когда-либо слышали, читали в газетах, видели по телевизору, пережили и знали сами. Они были никому не известны, провала можно было не бояться. Иншаков и его соратник по Ассоциации каскадёров Анатолий Сивушов для производства сериала основали кинокомпанию «Аватар-фильм». От телеканала РТР продюсерами сериала выступили Александр Акопов и Валерий Тодоровский.
Братва будет довольна
Отметим, Иншаков был звездой подпольного карате ещё в советские времена, поэтому к нему проявляли интерес многие криминальные авторитеты, среди которых был и Вячеслав Иваньков (Япончик). Несколько раз они встречались на каких-то мероприятиях, что впоследствии и дало повод обвинить Александра в связях с организованной преступностью. Конечно же, он всё это отвергал, но после выхода в свет отечественной гангстерской саги разговоры о связи Иншакова с криминалом в артистической среде возникнут снова. Ему припишут роль Джозефа Коломбо, который был главным имиджмейкером итало-американской мафии и курировал процесс создания легендарного фильма «Крёстный отец».
Конечно, дебютант Алексей Сидоров не клон Фрэнсиса Форда Копполы, а бригада Белого совершенно не похожа на коза ностра семьи Корлеоне. Но и Россия не Америка и не Италия. В отличие от семейственных южан, славяне с древнейших времен считали, что лучшие родственники — это друзья. Ещё во времена Киевской Руси братом называли близкого человека, единомышленника.
Четыре дебютанта и Панин в подарок
Саша Белый был центром всех событий. На его роль пробовались Константин Хабенский, Юрий Лагута, Сергей Шнырёв, Вадим Колганов. В какой-то момент от отчаяния позвали блиставшего тогда в «Воре» Владимира Машкова, но тот никак не выглядел 20-летним пацаном, вернувшимся из армии. Безруков пробовался дважды, и только со второго раза актёр Табакерки сумел убедить, что из него выйдет бандит. Аозже он признавался, что видел в этой роли шанс показать себя разного, до того, он играл исключительно светлых и положительных персонажей.
Для Владимира Вдовиченкова и Дмитрия Дюжева роли в «Бригаде» стали первыми большими работами в кино. Оба ухватились за ту возможность, и, как оказалось, не зря. Павел Майков сразу проявил упрямство и не стеснялся критиковать сценарий, но его подкупила возможность сняться в фильме о гангстерах: пистолет, бандиты, криминал — когда ещё удастся поучаствовать в чём-то подобном?!
Единственный, кого Сидоров готов был утвердить без проб — это Андрей Панин. Режиссёр сразу представлял его в роли демонического Каверина, с первой же серии объявившего негласную вражду Белому и его друзьям. Говорят, что актёр запросил за работу большие деньги, но продюсеры встали в позу.
До начала съёмок оставалась пара недель, а Каверина играть было некому. 22 августа 2000 года режиссёр праздновал свой 32-й день рождения, и то ли по пьяни, то ли в шутку продюсеры сделали имениннику подарок — дали денег на панинский гонорар. В первые дни съёмок на площадке актёра называли не иначе, как «подарок», но потом бросили: Андрей в роли продажного мента выглядел совершенно органично.
Проклятый путь
Каждая из 15 серий обошлась продюсерам в 200 тысяч долларов, и, надо сказать, потрачены они были не зря. Картина снималась не на привычный для телевидения «бетакам», а на киноплёнку. Это её выгодно отличало от «Бандитского Петербурга», который снимался и выходил в то же время. В сериале было более 100 ключевых персонажей и несколько десятков машин, часть из которых были красиво разбиты.
Впрочем, всё это детали и нюансы, благодаря которым «Бригада» никогда бы не стала по-настоящему популярной. Рекордные рейтинги проекту обеспечили вовсе не взрывы, перестрелки и разнесённые вдребезги «мерседесы», а трогательная история жизни Саши Белова по прозвищу Белый и трёх его друзей — Фила, Космоса и Пчёлы, решивших в конце 1980-х сделать карьеру в рэкете и в конечном итоге жестоко за это поплатившихся. А между началом и финалом саги о бригаде пролегло кровавое десятилетие афер и смертей, побед и поражений, неудачных романов и счастливых браков. Как к этому ни относись, но Россия всё-таки получила своего «Крёстного отца».
Герои нашего времени
Зрители приняли четвёрку «бригадиров» за своих парней из соседнего двора, которых жизнь заставила пойти по кривой дорожке. Многим критикам это не понравилось, и они заклеймили «Бригаду» как проект пропагандистский, воспевающий преступность и вербующий новых бандитов.
Но это, разумеется, не так. Если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть, что режиссёр не столько восхищается, сколько жалеет своих персонажей. И чем дальше развиваются события, тем больше испытывается на прочность их дружба и тем прискорбнее становится их жизнь. Да, они сорят деньгами и купаются в роскоши, но никакие бриллианты и «линкольны» не могут компенсировать ребятам постоянный страх смерти и распадающуюся семью. И если Белов и его друзья — герои 1990-х, то это говорит лишь о том, какими бестолковыми и смутными были прошедшие с начала перестройки годы и как много изначально неплохих и неглупых парней попались на удочку лёгкой наживы.
Тем не менее фильм не об их молодецкой удали. Не об их противостоянии со злым, алчным мафиози. Фильм о том, что они стали такими. Ведь Саша Белый изначально задумывался авторами как человек, которому открыты все дороги. Но он сделал другой выбор. Не оставил друзей, друзья не оставили его. А что потом — об этом никто не думал.