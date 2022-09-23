23 сентября 2002 года состоялась премьера сериала «Бригада», который моментально стал популярным благодаря бандитской романтике. Финал истории с долей под 50% (половина включённых в данный момент телевизоров) превратил его в самый популярный и резонансный проект наступившего XXI века: — героев «Бригады» обсуждали на ТВ, в газетах, на радио, а на каждом втором телефоне в качестве рингтона стояла главная музыкальная тема сериала. Эта работа стала режиссёрским дебютом Алексея Сидорова и принесла широкую известность исполнителям главных ролей.

Впервые за долгое время отечественные зрители увидели премьеру, которая вызвала невероятный общественный резонанс. Удивительно, но эфирный памятник лихим 90-м был воздвигнут на государственном телеканале РТР: сложный период в истории новой России предстаёт временем, выковавшим новый национальный характер — «бригадира» Сашу Белого. Разгромные рецензии появились сразу после премьеры. Создателей фильма обвиняли в романтизации образов бандитов и негативном влиянии на молодёжь. Те говорили, что добивались обратного эффекта, но что-то пошло не так: вместо того чтобы осудить героев, их почему-то поняли и полюбили.

Кадр из сериала «Бригада». kinopoisk.ru Кадр из сериала «Бригада». kinorium.com кадр из сериала «Бригада». kinopoisk.ru Кадр из сериала «Бригада». kinorium.com Кадр из сериала «Бригада». kinopoisk.ru

Криминальная Россия

Алексей Сидоров, Александр Велединский и Игорь Порублев учились вместе на сценарных и режиссёрских курсах, — уже немолодые, обременённые семьями, детьми и первым высшим образованием. Перспектив получить работу, конечно, не было: грянул дефолт 98-го и многое из того, что успело построиться за семь лет, благополучно рухнуло. Начать писать сценарий было идеей Сидорова. К нему, тогда ещё дебютанту, обратился Александр Иншаков, возглавлявший Ассоциацию каскадёров России и уже отметившийся главной ролью в боевике «Крестоносец».

Кадр из сериала «Бригада». kinorium.com

Недавно в интервью он рассказал, что похожая на сюжет «Бригады» история произошла с ним и его другом. Кто-то на кого-то «наехал», Иншаков заступился и едва не стал крайним, но благодаря стойкости и бойцовским навыкам выстоял и заслужил уважение. Так появилась мысль описать в 15 сериях историю становления одной из многочисленных тогда ОПГ, которую организовали четыре друга, когда-то поклявшиеся, что будут вместе навсегда.



Сценаристы писали, используя всё, что когда-либо слышали, читали в газетах, видели по телевизору, пережили и знали сами. Они были никому не известны, провала можно было не бояться. Иншаков и его соратник по Ассоциации каскадёров Анатолий Сивушов для производства сериала основали кинокомпанию «Аватар-фильм». От телеканала РТР продюсерами сериала выступили Александр Акопов и Валерий Тодоровский.

Братва будет довольна

Отметим, Иншаков был звездой подпольного карате ещё в советские времена, поэтому к нему проявляли интерес многие криминальные авторитеты, среди которых был и Вячеслав Иваньков (Япончик). Несколько раз они встречались на каких-то мероприятиях, что впоследствии и дало повод обвинить Александра в связях с организованной преступностью. Конечно же, он всё это отвергал, но после выхода в свет отечественной гангстерской саги разговоры о связи Иншакова с криминалом в артистической среде возникнут снова. Ему припишут роль Джозефа Коломбо, который был главным имиджмейкером итало-американской мафии и курировал процесс создания легендарного фильма «Крёстный отец».

Кадр из сериала «Бригада». kinorium.com

Конечно, дебютант Алексей Сидоров не клон Фрэнсиса Форда Копполы, а бригада Белого совершенно не похожа на коза ностра семьи Корлеоне. Но и Россия не Америка и не Италия. В отличие от семейственных южан, славяне с древнейших времен считали, что лучшие родственники — это друзья. Ещё во времена Киевской Руси братом называли близкого человека, единомышленника.

Четыре дебютанта и Панин в подарок

Саша Белый был центром всех событий. На его роль пробовались Константин Хабенский, Юрий Лагута, Сергей Шнырёв, Вадим Колганов. В какой-то момент от отчаяния позвали блиставшего тогда в «Воре» Владимира Машкова, но тот никак не выглядел 20-летним пацаном, вернувшимся из армии. Безруков пробовался дважды, и только со второго раза актёр Табакерки сумел убедить, что из него выйдет бандит. Аозже он признавался, что видел в этой роли шанс показать себя разного, до того, он играл исключительно светлых и положительных персонажей.

Кадр из сериала «Бригада». kinorium.com

Для Владимира Вдовиченкова и Дмитрия Дюжева роли в «Бригаде» стали первыми большими работами в кино. Оба ухватились за ту возможность, и, как оказалось, не зря. Павел Майков сразу проявил упрямство и не стеснялся критиковать сценарий, но его подкупила возможность сняться в фильме о гангстерах: пистолет, бандиты, криминал — когда ещё удастся поучаствовать в чём-то подобном?!

Кадр из сериала «Бригада». kinopoisk.ru

Единственный, кого Сидоров готов был утвердить без проб — это Андрей Панин. Режиссёр сразу представлял его в роли демонического Каверина, с первой же серии объявившего негласную вражду Белому и его друзьям. Говорят, что актёр запросил за работу большие деньги, но продюсеры встали в позу.

кадр из сериала «Бригада». kinopoisk.ru

До начала съёмок оставалась пара недель, а Каверина играть было некому. 22 августа 2000 года режиссёр праздновал свой 32-й день рождения, и то ли по пьяни, то ли в шутку продюсеры сделали имениннику подарок — дали денег на панинский гонорар. В первые дни съёмок на площадке актёра называли не иначе, как «подарок», но потом бросили: Андрей в роли продажного мента выглядел совершенно органично.

Проклятый путь

Каждая из 15 серий обошлась продюсерам в 200 тысяч долларов, и, надо сказать, потрачены они были не зря. Картина снималась не на привычный для телевидения «бетакам», а на киноплёнку. Это её выгодно отличало от «Бандитского Петербурга», который снимался и выходил в то же время. В сериале было более 100 ключевых персонажей и несколько десятков машин, часть из которых были красиво разбиты.

Кадр из сериала «Бригада». kinorium.com

Впрочем, всё это детали и нюансы, благодаря которым «Бригада» никогда бы не стала по-настоящему популярной. Рекордные рейтинги проекту обеспечили вовсе не взрывы, перестрелки и разнесённые вдребезги «мерседесы», а трогательная история жизни Саши Белова по прозвищу Белый и трёх его друзей — Фила, Космоса и Пчёлы, решивших в конце 1980-х сделать карьеру в рэкете и в конечном итоге жестоко за это поплатившихся. А между началом и финалом саги о бригаде пролегло кровавое десятилетие афер и смертей, побед и поражений, неудачных романов и счастливых браков. Как к этому ни относись, но Россия всё-таки получила своего «Крёстного отца».

Герои нашего времени

Зрители приняли четвёрку «бригадиров» за своих парней из соседнего двора, которых жизнь заставила пойти по кривой дорожке. Многим критикам это не понравилось, и они заклеймили «Бригаду» как проект пропагандистский, воспевающий преступность и вербующий новых бандитов.

Кадр из сериала «Бригада». kinorium.com

Но это, разумеется, не так. Если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть, что режиссёр не столько восхищается, сколько жалеет своих персонажей. И чем дальше развиваются события, тем больше испытывается на прочность их дружба и тем прискорбнее становится их жизнь. Да, они сорят деньгами и купаются в роскоши, но никакие бриллианты и «линкольны» не могут компенсировать ребятам постоянный страх смерти и распадающуюся семью. И если Белов и его друзья — герои 1990-х, то это говорит лишь о том, какими бестолковыми и смутными были прошедшие с начала перестройки годы и как много изначально неплохих и неглупых парней попались на удочку лёгкой наживы.

Кадр из сериала «Бригада». kinorium.com

Тем не менее фильм не об их молодецкой удали. Не об их противостоянии со злым, алчным мафиози. Фильм о том, что они стали такими. Ведь Саша Белый изначально задумывался авторами как человек, которому открыты все дороги. Но он сделал другой выбор. Не оставил друзей, друзья не оставили его. А что потом — об этом никто не думал.