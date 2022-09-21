20 сентября снова оправдало свой трагический статус. 20 лет назад в этот день пропал без вести Сергей Бодров-младший, а теперь трагически погиб актёр Сергей Пускепалис. Один из самых востребованных актёров России, художественный руководитель Театра драмы имени Фёдора Волкова погиб в ДТП под Ярославлем.

У него всегда было много планов, творческого потенциала и запала. К сожалению, он не первый известный актёр, чью жизнь унесла автомобильная авария. Майя Булгакова, Юрий Степанов, Марина Левтова, Леонид Быков… К сожалению, Сергей пополнил этот скорбный список. Вспоминаем знаменитостей, которые стали жертвами ДТП.

Сергей Пускепалис. Пресс-служба киностудии «Амедиа».

Леонид Быков

Леонид Быков — звезда фильмов «В бой идут одни «старики», «Аты-баты, шли солдаты», «Максим Перепелица». Обаятельный, с грустными глазами и неистребимым украинским акцентом, он заслужил огромную зрительскую любовь с первых же своих ролей.

Леонид Быков. Скриншот из фильма.

…12 апреля 1979 года Леонид возвращался на своей белой «Волге» с дачи под Киевом. Впереди него медленно ехала асфальтоукаточная машина. Актёр решил пойти на обгон, но там ехал грузовик. Чтобы избежать лобового столкновения, Быков резко вывернул руль и на всей скорости врезался в каток. Ему было всего 50 лет…

Виктор Цой

15 августа 1990 года 28-летний музыкант разбился на 35 километре трассы Слока -Талси в Латвии, уснув за рулём. Его «Москвич» на большой скорости врезался в автобус, и легендарный рокер скончался мгновенно. Гибель лидера группы «Кино» была настолько огромным потрясением для молодёжи того времени, что несколько поклонников Цоя даже покончили с собой.

Виктор Цой. kinopoisk.ru

Сергей Супонев

Сергей Супонев. kinopoisk.ru

Любимый телеведущий детских передач 1990-х Сергей Супонев известен по передачам «Марафон-15», «Звёздный час» и «Зов джунглей». В декабре 2001 года Сергей отправился кататься на снегоходе Yamaha по льду Волги. Недалеко от деревни Едимоново Тверской области на его пути встретилась пристань, скрытая слоем снега. На полной скорости снегоход телеведущего врезался в мостки, и Сергей вылетел из седла, скончавшись на месте от полученных травм. Ему было всего 38 лет. Искалеченное тело Супонева пришлось хоронить в закрытом гробу.

Майя Булгакова

Майя Булгакова. kinopoisk.ru

За 40 лет работы в кино Майе Булгаковой довелось сыграть всего две главные роли. Признавая её большой дар, режиссёры предлагали Майе играть только эпизоды. В кино у неё сложилось амплуа женщины трудной судьбы — покинутой, брошенной, измученной жизнью и детьми. Операторы любили снимать Майю крупными планами — бледную, с распущенными светлыми волосами, с глазами, в которых застыли усталость и боль. «Сухой остаток советской женщины», как иронично отзывались критики о героинях Булгаковой.

7 октября 1994 года Булгакова вместе с актрисой Любовью Соколовой ехала на выступление. Водитель «девятки» не справился с управлением, и машина врезалась в столб на дороге. Любовь Соколова попала с переломом руки в больницу, а водитель и Майя Булгакова скончались на месте.

Александр Дедюшко

В ефремовский МХАТн, Александр Дедюшко долго оставался на вторых ролях, играя официантов и участвуя в массовке. Но в конце 1990-х типаж он пришёлся кстати на телевидении, где играл мужественных, суровых героев, «настоящих мужчин». Известность ему принесла главная роль в сериале «Оперативный псевдоним».

Александр Дедюшко с семьёй. kinopoisk.ru

Он погиб 3 ноября 2007 года в результате ДТП на трассе Москва — Уфа. Машина артиста на высокой скорости выехала на встречную полосу и столкнулась с проезжавшим мимо грузовиком лоб в лоб. Вместе с ним погибла супруга Светлана и их 8-летний сын Дмитрий. Виновником ДТП был признан сам Дедюшко — по одной из версий случившегося, Александр уснул за рулём. Опознавали тела мать и сестра актёра, к которым он спешил на вокзал встретить с поезда.

Марина Голуб

Марина Голуб. Пресс-служба телеканала «Россия».

Актриса и телеведущая Марина Голуб погибла в результате серьёзной аварии 10 октября 2012 года. Она возвращалась домой в машине водителя-частника, когда на большой скорости в них влетел «Кадиллак», проскочивший перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Артистка и водитель погибли на месте.

Михаил Евдокимов

Известность артисту принесло участие в программе «Аншлаг». Написанный самим Михаилом монолог «После бани» был буквально «разобран» на цитаты. В 2004 году Евдокимов неожиданно заявил о намерении занять пост губернатора Алтайского края и победил во втором туре, обогнав действующего губернатора Сурикова.

Михаил Евдокимов. kinopoisk.ru

7 августа 2005 года Михаил Евдокимов ехал по Чуйскому тракту из села Верх-Обское в Полковниково. Его водитель пошёл на обгон, невзирая на двойную сплошную. Mercedes Евдокимова столкнулся с попутной машиной и врезался в березу. Михаил Сергеевич, его водитель и телохранитель погибли, а супруга Галина получила переломы ног. Водитель машины, с которой столкнулся Mercedes губернатора — был осуждён, но затем оправдан при повторном рассмотрении дела после вмешательства правозащитников.

Валерий Харламов

Валерий Харламов был легендой советского хоккея. Его блистательной игре не смогла помешать даже авария, в которую он в 1976 году попал вместе с женой Ириной. Спортсмен получил перелом голени, ребер, сотрясение мозга, два месяца Харламов не мог самостоятельно ходить, и врачи сомневались, что хоккеист возобновит карьеру. Но Валерий триумфально вернулся в сборную спустя всего 7 месяцев!

Памятник Валерию Харламову. ССО.

А через пять лет, 27 августа 1981 года, 33-летний Харламов попал в ещё одну аварию. Как и в прошлый раз, в автомобиле вместе с ним сидела жена. Вместе с супругами ехал двоюродный брат Ирины, именно она вела машину и не справилась с управлением на скользкой от дождя дороге. Все трое погибли на месте после удара с грузовиком.