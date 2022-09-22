На рубеже веков в нашей стране все сходили с ума от латиноамериканских «мыльных опер» — жгучая красота брюнетов, коварство злодеек, очарование простушек покоряли зрительниц. Сейчас во всём мире зрители с большим удовольствием наблюдают за интригами и страстями, бурлящими на берегах Босфора. 8 октября телеканал «Домашний» начинает показ драматического сериала «Ветреный» — истории любви, рождённой из мести.

Сериалами из солнечной Турции сегодня засматривается вся планета. В эпоху, когда каждый режиссёр или продюсер хочет выпустить что-то оригинальное или неформатное, турецкие сериалы остаются отдушиной для зрителей, которые ценят размеренные мелодрамы о самых главных чувствах и традиционные семейные саги. Добрались турецкие сериалы и до наших глаз. Не успев ими даже моргнуть, многие россиянки подсели на «дизи» — так называют истории, снятые в этой восточной стране.

Кадр из сериала «Великолепный век». Пресс-служба телеканала «Домашний».

У нашей публики был шанс оценить качество турецкой телепродукции ещё в начале 1990-х, когда на экраны вышла семисерийная история «Королёк — птичка певчая». Многим она запала в душу, поэтому появление в эфире канала «Домашний» исторического сериала «Великолепный век» стало настоящим событием. Четыре года и 147 серий дворцовой роскоши и гаремных интриг, которые стали поводом и для страстных споров об исторической достоверности всего показанного, и для всплесков фанатизма по отношению к артистам, сыгравшим главных героев. Имя Мерьем Узерли и Хакана Эргенча фанаты сериала выговаривали без запинки и с придыханием!

Сейчас турецкие сериалы смотрят все — от домохозяйки до топ-менеджеров. Их показывают в эфире не только «Домашнего», но и «Субботы!», и «Ю», а мегахит «Постучись в мою дверь» порвал чарты всех онлайн-кинотеатров. Поэтому есть все основания полагать, что зрители тоже тепло примут и «Ветреного», в котором главаные роли исполнили Эбру Шахин и Акын Акынезю.

Кадр из сериала «Ветреный». Пресс-служба телеканала «Домашний».

С детства Азизе Асланбей растила своего внука Мирана с мыслями о мести семье Шадоглу. Он не умеет ни любить, ни быть счастливым, а Рейян верит в чудеса и бесконечную любовь. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга с первого взгляда. Но она — дочь его врага, которому он поклялся отомстить за смерть родителей. Теперь Мирану предстоит сделать сложный выбор: любовь или месть.