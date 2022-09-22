22 сентября
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Рабочий момент съёмок сериала
Смертельный обгон: Пускепалис, Евдокимов, Быков и другие звёзды, погибшие в автокатастрофах

Телеканал «Домашний» покажет страстный турецкий сериал «Ветреный»

На рубеже веков в нашей стране все сходили с ума от латиноамериканских «мыльных опер» — жгучая красота брюнетов, коварство злодеек, очарование простушек покоряли зрительниц. Сейчас во всём мире зрители с большим удовольствием наблюдают за интригами и страстями, бурлящими на берегах Босфора. 8 октября телеканал «Домашний» начинает показ драматического сериала «Ветреный» — истории любви, рождённой из мести.

Кадр из сериала "Ветреный".
Кадр из сериала "Ветреный".
Пресс-служба телеканала "Домашний".

Сериалами из солнечной Турции сегодня засматривается вся планета. В эпоху, когда каждый режиссёр или продюсер хочет выпустить что-то оригинальное или неформатное, турецкие сериалы остаются отдушиной для зрителей, которые ценят размеренные мелодрамы о самых главных чувствах и традиционные семейные саги. Добрались турецкие сериалы и до наших глаз. Не успев ими даже моргнуть, многие россиянки подсели на «дизи» — так называют истории, снятые в этой восточной стране.

Кадр из сериала &quot;Великолепный век&quot;.
Кадр из сериала «Великолепный век».
Пресс-служба телеканала «Домашний».

У нашей публики был шанс оценить качество турецкой телепродукции ещё в начале 1990-х, когда на экраны вышла семисерийная история «Королёк — птичка певчая». Многим она запала в душу, поэтому появление в эфире канала «Домашний» исторического сериала «Великолепный век» стало настоящим событием. Четыре года и 147 серий дворцовой роскоши и гаремных интриг, которые стали поводом и для страстных споров об исторической достоверности всего показанного, и для всплесков фанатизма по отношению к артистам, сыгравшим главных героев. Имя Мерьем Узерли и Хакана Эргенча фанаты сериала выговаривали без запинки и с придыханием!

Сейчас турецкие сериалы смотрят все — от домохозяйки до топ-менеджеров. Их показывают в эфире не только «Домашнего», но и «Субботы!», и «Ю», а мегахит «Постучись в мою дверь» порвал чарты всех онлайн-кинотеатров. Поэтому есть все основания полагать, что зрители тоже тепло примут и «Ветреного», в котором главаные роли исполнили Эбру Шахин и Акын Акынезю.

Кадр из сериала &quot;Ветреный&quot;.
Кадр из сериала «Ветреный».
Пресс-служба телеканала «Домашний».

С детства Азизе Асланбей растила своего внука Мирана с мыслями о мести семье Шадоглу. Он не умеет ни любить, ни быть счастливым, а Рейян верит в чудеса и бесконечную любовь. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга с первого взгляда. Но она — дочь его врага, которому он поклялся отомстить за смерть родителей. Теперь Мирану предстоит сделать сложный выбор: любовь или месть.

Смотрите также
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость