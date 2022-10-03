3 октября на смену «Ольге» придёт «Нина» — на канале ТНТ начинается показ нового сериала одного из главных комедиографов современного российского кино — Жоры Крыжовникова («Горько!», «Звоните Ди Каприо!», «Родные»). Сериал «Нина» (16+) расскажет необычную историю очень большой семьи во главе с милой, нежной и трогательной женщиной, которая, имея за плечами три брака и воспитывая троих детей, вдруг вынуждена начинать свою жизнь заново.

Нина была счастлива. По крайней мере, ей так казалось. Её третий муж Костя, успешный бизнесмен, обеспечивал не только её и их общую дочь, но и детей женщины от других браков, а также её бывших мужей. Благополучие всех членов этой странной семейки оказывается под угрозой, когда Костя встречает другую женщину, которая им манипулирует.

Кадр из сериала «Нина». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Нине вместе с детьми приходится съехать из частного дома под Нижним Новгородом и перебраться в типовую хлипкую панельку, прихватив с собой одного из бывших мужей — горе-бизнесмена, который привык к материальной поддержке его безумных идей. Параллельно Нина и её средний ребёнок, сын Даня, переживают набеги второго её супруга — сумасшедшего профессора, который остался совсем один и отчаянно рвётся к семье. Кроме Дани, которому любовь родного отца как будто бы не нужна, проблемы переживает и старшая дочка Даша, уже вставшая на путь романтических отношений, и младшая Маша, которая очень хочет, чтобы её папа Костя вернулся в семью.

Кадр из сериала «Нина». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Героиня Виктории Исаковой — новая в галерее женских образов ТНТ. Нина тащит на себе весь этот огромный и любимый ею балаган, пытаясь не сломаться, однако она не из тех женщин, которые не подают виду, что им тяжело. Нина плачет, просит помощи, однако с каждой трудностью она становится сильнее, обретает почву под ногами и учится жить заново в согласии с собой.

Кадр из сериала «Нина». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Нина». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Нина». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Нина». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Нина». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Вместе с Исаковой, драматической актрисой, которая привнесла в комедийный сериал лирическое настроение, в «Нине» снялись Сергей Бурунов в своей самой необычной роли, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин, Юлия Хлынина, Валентина Ляпина, Ирина Розанова.