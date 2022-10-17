17 октября
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Безнадёга заставила героев Максима Лагашкина и Елены Лядовой снимать домашнее порно

С 17 октября на телеканале ТНТ начинается показ сериала «Неличная жизнь», с Алексеем Серебряковым, Максимом Лагашкиным и Еленой Лядовой в главных ролях. Это остроумного драмеди с ноткой криминала и абсурда от авторов знаменитого сериала «Жуки», — сооющает пресс-служба канала. В центре сюжета окажется рядовая российская семья, которая вынуждена снимать хоум-видео, чтобы отдать
долги.

Постер сериала "Неличная жизнь".
Постер сериала "Неличная жизнь".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Глава обычной провинциальной семьи вынужден на всем экономить, чтобы прокормить жену, сына и племянника. Поэтому появление «Майбаха» у ближайшего родственника — это событие сравнимое с полётом на Луну. Острое желание подвезти родных на автомобиле премиум-класса ничем хорошим не заканчивается: авто оказывается в реке, а горе-семейка — в долгу у главного городского бандита, которого побаивается даже местная полиция.

Кадр из сериала &quot;Неличная жизнь&quot;.
Кадр из сериала «Неличная жизнь».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Чтобы не оказаться в одной куче с мусором, который вот-вот сожгут на специализированном заводе, главным героям нужно как-то заработать 50 миллионов рублей за месяц. И тут им в голову приходит гениальная идея: снимать ролики для порносайта, который обещает 20 тысяч евро за самое популярное видео. И чтобы попасть в топ, придётся проявить изобретательность на фоне старых советских ковров на стенах…

Кадр из сериала &quot;Неличная жизнь&quot;.
Кадр из сериала «Неличная жизнь».
Пресс-служба телеканала ТНТ.


«Неличная жизнь» — это многослойная история, которая затрагивает и обширную тему классового неравенства, и вечные семейные проблемы. Главным героям предстоит проверить на прочность родственные связи в самых адских обстоятельствах, когда права на ошибку уже не осталось.
Кадр из сериала &quot;Неличная жизнь&quot;.
Кадр из сериала «Неличная жизнь».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Кадр из сериала &quot;Неличная жизнь&quot;.
Кадр из сериала «Неличная жизнь».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Кадр из сериала &quot;Неличная жизнь&quot;.
Кадр из сериала «Неличная жизнь».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Кадр из сериала &quot;Неличная жизнь&quot;.
Кадр из сериала «Неличная жизнь».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Кадр из сериала &quot;Неличная жизнь&quot;.
Кадр из сериала «Неличная жизнь».
Пресс-служба телеканала ТНТ.
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