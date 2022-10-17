С 17 октября на телеканале ТНТ начинается показ сериала «Неличная жизнь», с Алексеем Серебряковым, Максимом Лагашкиным и Еленой Лядовой в главных ролях. Это остроумного драмеди с ноткой криминала и абсурда от авторов знаменитого сериала «Жуки», — сооющает пресс-служба канала. В центре сюжета окажется рядовая российская семья, которая вынуждена снимать хоум-видео, чтобы отдать долги.

Глава обычной провинциальной семьи вынужден на всем экономить, чтобы прокормить жену, сына и племянника. Поэтому появление «Майбаха» у ближайшего родственника — это событие сравнимое с полётом на Луну. Острое желание подвезти родных на автомобиле премиум-класса ничем хорошим не заканчивается: авто оказывается в реке, а горе-семейка — в долгу у главного городского бандита, которого побаивается даже местная полиция.

Кадр из сериала «Неличная жизнь». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Чтобы не оказаться в одной куче с мусором, который вот-вот сожгут на специализированном заводе, главным героям нужно как-то заработать 50 миллионов рублей за месяц. И тут им в голову приходит гениальная идея: снимать ролики для порносайта, который обещает 20 тысяч евро за самое популярное видео. И чтобы попасть в топ, придётся проявить изобретательность на фоне старых советских ковров на стенах…

Кадр из сериала «Неличная жизнь». Пресс-служба телеканала ТНТ.

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Кадр из сериала «Неличная жизнь». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Неличная жизнь». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Неличная жизнь». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Неличная жизнь». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Неличная жизнь». Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Неличная жизнь» — это многослойная историякоторая затрагивает и обширную тему классового неравенстваи вечные семейные проблемы. Главным героям предстоит проверить на прочность родственные связи в самых адских обстоятельствахкогда права на ошибку уже не осталось.