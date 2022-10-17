Глава обычной провинциальной семьи вынужден на всем экономить, чтобы прокормить жену, сына и племянника. Поэтому появление «Майбаха» у ближайшего родственника — это событие сравнимое с полётом на Луну. Острое желание подвезти родных на автомобиле премиум-класса ничем хорошим не заканчивается: авто оказывается в реке, а горе-семейка — в долгу у главного городского бандита, которого побаивается даже местная полиция.
Чтобы не оказаться в одной куче с мусором, который вот-вот сожгут на специализированном заводе, главным героям нужно как-то заработать 50 миллионов рублей за месяц. И тут им в голову приходит гениальная идея: снимать ролики для порносайта, который обещает 20 тысяч евро за самое популярное видео. И чтобы попасть в топ, придётся проявить изобретательность на фоне старых советских ковров на стенах…
«Неличная жизнь» — это многослойная история, которая затрагивает и обширную тему классового неравенства, и вечные семейные проблемы. Главным героям предстоит проверить на прочность родственные связи в самых адских обстоятельствах, когда права на ошибку уже не осталось.