Российский федеральный общедоступный канал «Матч ТВ» представил концепцию нового телесезона — «Больше спорта!». В этом сезоне зрителей ждут кардинальные изменения контента — из сетки телевещания уйдут все фильмы и сериалы без спортивной составляющей. Ой, что это? Слышите, кто-то заплакал? Видимо, это загрустил Стивен Сигал, чьи фильмы больше не покажут на третьей кнопке.

«С нового телесезона „Матч“ — это место, где стало ещё больше спорта и ещё больше эмоций, — сказал генеральный продюсер канала Александр Тащин. — Только спорт даёт нам те неподдельные эмоции и ту страсть, которые объединяют совершенно разных людей. Мы хотим, чтобы таких эмоций стало больше. В новом сезоне мы по-новому подойдём и к нашему контенту — вопреки санкциям увеличим количество спортивных трансляций, уберём из сетки вещания все фильмы и сериалы без спортивной составляющей», — сообщает «Матч ТВ».

По словам Тащина, в «Матч ТВ» хотят, чтобы зрители знали: в любое время суток, включив телеканал, они увидят контент о спорте. «Это могут быть прямые трансляции, аналитические студии, ток-шоу, новостные программы и специальные репортажи. С нового телесезона „Матч“ — это место, где стало ещё больше спорта и ещё больше эмоций», — добавил он.

Кадр из фильма «Царство». IMDB.com

В последнее время «Матч ТВ» часто показывал различные фильмы и сериалы, которые никак не относятся к спорту, например криминальные боевики, азиатские кунг-фу-фильмы или сериалы типа «Фартового».

С начала марта «Матч ТВ» лишился прав на трансляцию ряда спортивных событий. В частности, телеканал потерял возможность показывать «Формулу-1», чемпионат Английской Премьер-лиги, которую за большие деньги «отбил» у онлайн-кинотеатра ОККО. Столкнувшись с нехваткой контента, канал стал уделять больше внимания внутрироссийским соревнованиям, которые раньше показывали только на канале «Матч. Страна». Например, широкое освещение получила Спартакиада лучших спортменов России, национальный чемпионат по лёгкой атлетике, а также чемпионат по регби, спортивной гимнастике, по хоккею на траве и даже бадминтону!

Поль Погба с Кубком мира. fifa.com

Кроме того, было объявлено, что «Матч ТВ» покажет все 64 матча чемпионата мира по футболу в федеральном эфире, на тематических каналах и цифровых платформах холдинга. Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.