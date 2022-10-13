В субботу, 15 октября, на канале ТНТ стартует новый масштабный проект «Вызов» — спортивно-интеллектуальное шоу, в котором 12 звёзд шоу-бизнеса и 12 талантов из мира науки и искусства объединятся в борьбе за 10 миллионов рублей. Участникам предстоит пройти испытания в парах: звезда плюс интеллектуал.

В Карелию для участия в захватывающем соревновании отправились две команды. Первую представят фигуристка Евгения Медведева, блогер и стилист Карина Нигай, актрисы Виктория Агалакова и Маргарита Аброськина, певица и видеоблогер Катя Адушкина, блогер и музыкант Егор Шип, актёры Даниил Вахрушев, Олег Гаас и Торнике Квитатиани, блогеры Гусейн Гасанов и Евгений Ершов, певица Мия Бойка.

«Вызов» на ТНТ. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Среди представителей второй команды — химик Мария Рындык, писатель Булат Ханов, математик Михаил Гарбуз, скрипач Матвей Блюмин, физик высоких энергий Владислав Шалаев, робототехник Иван Борисов, киберспортсмен Роберт Ufenok77 Фахретдинов, наноинженер Анастасия Атангулова, биолог Владислава Храменкова, минералог Диана Некрасова, ядерный физик Екатерина Щеглова и шахматистка Зарина Шафигуллина.

Ведущими шоу будут выступать Дмитрий Губерниев в тандеме с первым заместителем генерального директора Института развития «Иннопрактика» Натальей Поповой.

В первом выпуске участники поделятся на пары, в каждой из которых будет по одному члену каждой команды. Их задача — лучше всех пройти испытания. Пара, результаты которой окажутся худшими, номинируется на выбывание. Вторую пару номинантов определят сами участники путём голосования. Номинированные на вылет из шоу соревнуются между собой, и проигравшие покидают проект. По правилам пары могут разбиваться и создаваться заново. К большому финалу их проведёт 18 испытаний, в которых участникам нужно научиться работать в команде, идти на компромисс и максимально быстро находить правильное решение задачи.

Тина Канделаки. Пресс-служба телеканала ТНТ.

«В этом шоу мы хотим показать, что звезда — это не всегда тот, кто на хайпе. Карелия, где проводились съёмки, проверит на прочность и находчивость участников, а зритель, я уверена, будет болеть за дуэты, потому что ребята, которые добились таких результатов в столь юном возрасте, вполне возможно, станут новыми Ломоносовыми, Циалковскими и Королёвыми. „Вызов“ покажет многогранность и мощь современного поколения, которое общество зачастую недооценивает», — уверена руководитель ТНТ Тина Канделаки.