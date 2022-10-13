Развлекательное телевидение сейчас переживает не лучшие времена — из-за сложной внешнеполитической обстановки многие проекты находятся в творческом отпуске. Но на Первом канале решили поднять обывателям настроение и вернули в эфир спортивно-развлекательное шоу «Ледниковый период». Первый эфир — 15 октября.

Жулин против Авербуха

В этом году «Ледниковый перио» пройдёт под слоганом «Снова вместе» — программа соберёт самых харизматичных участников проекта разных лет, а для пущей драматургии пары поделили на две команды. Одних ведёт Илья Авербух, других — Александр Жулин.

Друзья-соперники Илья Авербух и Александр Жулин — наставники команд. Пресс-служба Первого канала.

Такой формат уже практиковался в соревнованиях с 2007 по 2014 год. Оба тренера в прошлых сезонах проекта участвовали в постановке танцев и работе с участниками. Им помогали фигуристы Максим Ставиский, Албена Денкова и тренер по фигурному катанию, хореограф Елена Масленникова.

Состав жюри будет меняться , но в первом выпуске оценивать номера участников будут Дмитрий Хрусталев , Елена Летучая , Татьяна Навка , прима Большого театра Светлана Захарова и педагог , тренер Елена Чайковская , заменившая пока Татьяну Тарасову , которая по состоянию здоровья не смогла принять участие в программе. Пресс-служба Первого канала.

12 пар разделены на две команды и приносят очки в копилку своего коллектива. Любая потеря десятой балла может оказаться роковой. Командный турнир продлится первые четыре эпизода. После двух выпусков тренеры поменяются дуэтами, чтобы конкуренция получилась максимально справедливой. Затем начнётся личный турнир пар и каждый дуэт начнёт выступать уже сам за себя.

Ведущие проекта — Алексей Ягудин , Алина Загитова и Анна Щербакова. Пресс-служба Первого канала.

В этом году у шоу будет трое ведущих — к Алексею Ягудину и Алине Загитовой, которые в тандеме вели два прошедших сезона «Ледникового периода», присоединится олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова.

Старая гвардия плюс новички

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала.

Этот сезон проекта называется «Снова вместе», поэтому в нём будут принимать участие герои, проявившие себя очень ярко в различных сезонах шоу, начиная с первого. Судя по списку участников, нас ожидает очень конкурентный чемпионат. Тем более, что новичков здесь нет, времени на раскатку никому не требуется, а значит зрители сразу увидят красочное шоу высочайшего уровня.

Кто же выйдет на лёд?

В команде Ильи Авербуха: Елена Ильиных и Егор Бероев, Валерия Ланская и Роман Костомаров, Евгения Медведева и Даня Милохин, Дарья Мороз и Максим Маринин, Наталья Подольская и Дмитрий Соловьёв, Виктория Синицина и Иван Скобрев.

Елена Ильиных и Егор Бероев. Пресс-служба Первого канала. Валерия Ланская и Роман Костомаров. Пресс-служба Первого канала. Евгения Медведева и Даня Милохин. Пресс-служба Первого канала. Дарья Мороз и Максим Маринин. Пресс-служба Первого канала. Наталья Подольская и Дмитрий Соловьёв. Пресс-служба Первого канала. Виктория Синицина и Иван Скобрев. Пресс-служба Первого канала.

В команду Александра Жулина вошли Оксана Домнина и Марат Башаров, Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко и Александр Энберт, Алла Михеева и Иван Букин, Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников.

Оксана Домнина и Марат Башаров. Пресс-служба Первого канала. Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Пресс-служба Первого канала. Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко. Пресс-служба Первого канала. Регина Тодоренко и Александр Энберт. Пресс-служба Первого канала. Алла Михеева и Иван Букин. Пресс-служба Первого канала. Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. Пресс-служба Первого канала.

Наряду с Иваном Букиным, чья партнёрша залечивает травму, впервые в проекте примут участие Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фигуристы, которые на днях сочетались узами брака, решили как следует восстановиться после тяжёлого сезона, в котором завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях и серебро — в личном первенстве. Как сообщил в соцсетях Кацалапов, пара решила сосредоточиться на своей личной жизни — сыграть свадьбу, а для удовольствия принять участие в красочном шоу, которе только добавит им популярности у болельщиков.

Милохин и Медведева снова вместе

То, что Даня Милохин примет участие во втором сезоне «Ледникового периода» подряд, никого не удивило. В прошлом году «Ледниковый период» не обсуждал только ленивый. Кому-то нравилось, кому-то нет. Но слышали об этом проекте и о том, как там катается фигуристка Евгения Медведева с тиктокером Даней Милохиным, практически все — хайп стоял на всю страну!

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого канала.

Молодой тиктокер и фигуристка были фаворитами как зрителей, так и жюри в прошлом году. К сожалению, пара разделила третье место с двумя другими парами, но получила приз зрительских симпатий. Будет крайне интересно посмотреть, что эта пара будет показывать на льду на этот раз: прошлом году от их страсти летели искры и плавился лед!

Настоящим сюрпризом стало участие в новом сезоне «Ледникового периода» Елизаветы Арзамасовой, супруги Ильи Авербуха, и Марата Башарова — победителя самого первого сезона шоу. Теперь его партнёршей стала Оксана Домнина.