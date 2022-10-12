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Илья Авербух отдал жену в надёжные руки олимпийского чемпиона

В эфир Первого канала возвращается один из самых высокорейтинговых проектов — 15 октября начинается показ нового сезона «Ледникового периода». Всех волновало, кто же примет участие в передаче на этот раз? Ведь тандем фигуристки Евгении Медведевой с тиктокером Даней Милохиным в прошлом году заставил смотреть шоу даже тех, кто давно не включал телевизор. В этом году тоже будет на кого посмотреть!

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Пресс-служба Первого канала.

На сей раз продюсеры решили прибегнуть к беспроигрышному варианту и пригласить участников предыдущих сезонов. Среди звёзд, которые решились снова вернуться на лёд и побороться за победу, победитель самого первого сезона Марат Башаров, Валерия Ланская, Егор Бероев, Дарья Мороз, Наталья Подольская, Иван Скобрев, Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко, Алла Михеева и и Иван Колесников.

Ледниковый период.
Ледниковый период.
Пресс-служба Первого канала.

Выйдет на лёд и супруга продюсера проекта Ильи Авербуха — Лиза Арзамасова. В юности звезда «Папиных дочек» стала самой молодой участницей телепроекта, а потом принимала участие в ледовых шоу. Несмотря на уверенное владение коньками, профессионалом её назвать сложно, поэтому в пару Арзамасовой поставили настоящего знатока своего дела — олимпийского чемпиона Никиту Кацалапова, завоевавшего «золото» и «серебро» на прошедших в Пекине Олимпийских Играх-2022.

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Пресс-служба Первого канала.

«Мы пробовали разные варианты партнёров для Лизы. И, как известно, у Кацалапова есть некоторые проблемы из-за травмы спины, поэтому мы искали для него самую лёгкую девочку. Такой оказалась Лиза Арзамасова», — рассказал хореограф о том, как выбирал партнёра по льду для своей супруги. А ещё он один из самых красивых фигуристов современности, поэтому воздушная Елизавета и статный Никита будут одной из самых красивых пар проекта.

Марат Башаров и Татьяна Навка.
Марат Башаров и Татьяна Навка.
Пресс-служба Первого канала.

Кстати, на «Ледниковом периоде» часто кипят любовные страсти -все помнят как Марат Башаров вскружил голову Татьяне Навке, Егор Бероев увлёкся Екатериной Гордеевой, а Оксана Домнина чуть не бросила Романа Костомарова, потеряв голову от Владимира Яглыча. Но Илья Авербуз должен быть спокоен — Никита недавно связал себя узами брака Его избранницей стала Виктория Синицына, с которой он катается в паре последние 8 лет и завоевывает все главные титулы в карьере. Она, кстати, тоже принимает участие в соревнованиях.

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Пресс-служба Первого канала.

Напомним, «Ледниковый период» для Арзамасовой и Авербуха — особенная история: актриса и фигурист познакомились друг с другом много лет назад именно на этом шоу. Тогда это была просто работа — роман начался позже: знаменитости встретились спустя несколько лет и уже не смогли расстаться. В 2020 году они поженились и сейчас воспитывают сына Льва. Пока Елизавета и Илья будут задействованы на съёмках, за малышом присмотрят бабушки и дедушки.

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