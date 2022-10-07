9 октября в телеэфире станет ещё более тесно от ростовых кукол и аватаров — на СТС стартует новое шоу «Маска. Танцы», которое является сюжетным ответвлением знаменитой «Маски». Накануне премьеры стало известно, какие персонажи будут покорять сердца зрителей и членов жюри своими хореографическими способностями, а так же кто станет ведущим программы.

Как и в случае с песенным конкурсом на НТВ, который уже три сезона ведёт Вячеслав Макаров, продюсеры «Маски. Танцы» решили довериться новичку. Впервые в своей богатой на события жизни, Юрий Музыченко — фронтмен группы The Hatters, популярный видеоблогер и участник команды «КликКлак», станет ведущим развлекательного телепроекта, сообщает пресс-службе телеканала.

Юрий Музыченко — ведущий шоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС.

Как известно, после окончания школы Юрий обучался в театральной академии, а затем работал в мастерской театра клоунады «Лицедеи», поэтому общение с костюмированными персонажами ему не в первой. Хотя, как признался дебютант, предложение стать ведущим большого телепроекта стало для него неожиданностью: «Это совершенно новый экспириенс и необычный вызов. На сцене всегда был защищён инструментами, музыкой, сценическим образом. А здесь только я и предлагаемые обстоятельства: просто один на один с с шоу».

Больше всего музыканта удивили персонажи нового телепроекта: «Я работал в эстрадном театре, поэтому всё, что ярко, весело и по-доброму, мне особенно близко. А костюмы здесь классные! Подумываю попросить себе Щётку после ухода этого героя из шоу. Я бы этот костюм использовал и на выступлениях, и в театре, где только можно».

Члены жюри шоу «Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС.

На съёмках шоу Юрия поддержали члены жюри — Мария Горбань, Сергей Светлаков, Клава Кока, Егор Дружинин, Тимур Родригез — и зрители в зале, которые скандировали: «Юра, мы с тобой!»

По правилам все участники разделены на группы. После выступления героев зрители выбирают номинантов на выбывание. В финале выпуска одну звезду спасают они, а вторую — жюри. Оставшийся участник раскрывает свою личность и покидает проект.

Зрителей и жюри порадуют: Зебра, Гадюка, Снежный барс, Сова, Щётка, Лягушка, Чёрный лебедь, Дискошар, Пугало, Божья коровка, Попкорн, Морской конёк, Свёкла и Сатурн.

Свекла. Пресс-служба телеканала СТС. Попкорн. Пресс-служба телеканала СТС. Гадюка. Пресс-служба телеканала СТС. Лягушка. Пресс-служба телеканала СТС. Пугало. Пресс-служба телеканала СТС. Божья Коровка. Пресс-служба телеканала СТС. Морской Конёк. Пресс-служба телеканала СТС. Зебра. Пресс-служба телеканала СТС. Снежный Барс. Пресс-служба телеканала СТС. Сова. Пресс-служба телеканала СТС. Сатурн. Пресс-служба телеканала СТС. Чёрный Лебедь. Пресс-служба телеканала СТС. Щётка. Пресс-служба телеканала СТС.

Художники проекта поставили перед собой сложнейшую задачу: сделать яркие объёмные костюмы, в которых можно дышать, легко двигаться, выполнять хореографические движения и акробатические трюки. Некоторые костюмы оснащены специальными вентиляторами, а для безопасного и комфортного выступления на сцене предусмотрено антискользящее покрытие.