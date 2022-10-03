В минувшую субботу, 1 октября, в эфир телеканала НТВ вышел пятый выпуск музыкального «Шоу Аватар», в котором тайну своей личности раскрыли Кощей Бессмертный, а также Мэри Поппинс. Выпуск оказался примечателен тем, что некоторым ведущим пришлось отвечать за свои слова и выполнять данные обещания, сообщает пресс-служба канала.

По результатам выступления первой тройки аватаров, в которую входили Кощей Бессмертный, Леший и Незнайка, звёздные судьи проекта решили раскрыть личность Кощея Бессмертного. Члены жюри предположили, что аватаром управляет певец Доминик Джокер и угадали.

«Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Мне так понравилось участвовать в проекте, я получил море удовольствия. Кощей — высокий, мускулистый, с короной на голове — полная моя противоположность. А я люблю смеяться над собой. Когда я услышал комментарии жюри о том, что он секси, то решил соответствовать образу. Но так как подобные движения мне не свойственны, получалось несколько коряво. Тем не менее ненадолго запутать судей мне всё же удалось. С первого моего выступления Сергей Лазарев заподозрил неладное. Но помимо цифрового аватара, я выбрал себе еще и аватар вокальный — это Алексей Чумаков. Было сложно скопировать его тембральную окраску, мелизматику, но именно на них и попался Марк Тишман. Это было очень весело!», — рассказывает Доминик Джокер.

«Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ.

Во второй тройке выступали Буратино, Дюймовочка и новый аватар — Маугли. В номинацию попала Дюймовочка. Звёздное жюри выдвинуло версию, что её аватаром управляет юмористка Екатерина Скулкина, но ошиблись, поэтому Дюймовочка продолжит участие в шоу.

Следующими на сцену вышли Мэри Поппинс, Джинн и Мальвина. По итогам выступления участников судьи решили разоблачить Мэри Поппинс. Судьи справились с задачей, узнав в Леди Совершенство певицу Люсю Чеботину.

«Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Я очень хотела принять участие в „Шоу Аватар“! А о том, сколько времени это занимает, совсем не подумала. Тем не менее, моё желание было столь велико, что как только я получила приглашение, отменила все дела и несколько концертов. Обидно уходить. За это время успела ко всем привыкнуть. А ещё я устала бояться, что меня разгадают. Я совершенно не умею врать. Мэри Поппинс — это любимый персонаж из детства, у всех она ассоциируется с магией и волшебством. Я тоже хочу ассоциироваться у людей с магией и волшебством. А вообще, я ждала поцелуй Иды Галич и Тимура Батрутдинова. Ида сказала, что, если под аватаром Мэри Поппинс скрывается Люся Чеботина, они с Тимуром поцелуются. Почему не было поцелуя? Где поцелуй?», — делится Люся Чеботина.

«Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ.

Как говорится «слово не воробей». Вот во время традиционной фотосессии, Иде Галич пришлось выполнять своё обещание. Пока остальные члены жюри смотрели в объектив фотографа, она слилась в поцелуе с «вечным холостяком» Comedy Club Тимуром Батрутдиновым, который, кстати, принимал участие и в реалити-шоу «Холостяк». Какое новое пари ждёт зрителей в новых программах?

«Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ. «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ. «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ. «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ. «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ. «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ. «Шоу Аватар». Пресс-служба телеканала НТВ.

Напомним, что в предыдущих выпусках были раскрыты шоумен Гарик Харламов, управлявший Емелей, певец Александр Шоуа, скрывавшийся за аватаром Человека-амфибии, певица Маша Распутина, оказавшаяся Белоснежкой, певица Зара, управлявшая Красной Шапочкой, и юмористка Елена Воробей, которая скрывалась за цифровым образом Русалочки.