Раньше в первое воскресенье октября в нашей стране традиционно отмечалтся День учителя. Теперь у него есть точная дата — 5 октября. В канун праздника мы вспомнили самых известных киноучителей и тех актёров, которые создали непохожие друг на друга образы педагогов. Итак, учителя бывают разные…

Самый трогательный

«Большая перемена». Скриншот фильма

Роль: учитель истории Нестор Петрович Северов в фильме «Большая перемена» (1972) .

Актёр: Михаил Кононов.

Что осталось за кадром: давно канули в Лету школы рабочей молодёжи, а фильм «Большая перемена», рассказывающий о жизни учащихся такой школы, до сих пор остаётся одним из любимых для тысяч телезрителей и, конечно, Нестор Петрович в исполнении Михаила Кононова — одним из самых популярных киноучителей. Но мало кто знает, что эта роль могла стать для Кононова последней: на съёмках с ним чуть было не случилось несчастье. Помните, в целях воспитания жмота Петрыкина Нестор Петрович изображал утопающего? Так вот, актёр постеснялся признаться коллегам, что плохо плавает, и, когда стали снимать этот эпизод, пошёл ко дну по-настоящему. Его партнёр Ролан Быков, как и положено по сценарию, кинулся в реку. И лишь на берегу выяснилось, что Быков спас Кононова не только по сценарию, но и в реальности.

Самый прозорливый

«Операции „Ы“ и других приключений Шурика». Скриншот фильма

Роль: преподаватель физики по прозвищу Профессор в новелле «Наваждение» из «Операции „Ы“ и других приключений Шурика» (1965) .

Актёр: Владимир Раутбарт.

Что осталось за кадром: «Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нём-м, при нём-м! Как слышно?» — эта фраза сразу же после выхода фильма стала крылатой. А герои сцены Дуб (Виктор Павлов) и Профессор (Владимир Раутбарт) — любимцами телезрителей. И, как ни странно, у Раутбарта эта эпизодическая роль была самой известной в кинокарьере. В 1969 году актёр озвучил Шапокляк в мультфильме «Крокодил Гена» и вскоре ушёл из жизни. Ему было всего 40 лет.

Самый нелепый

«Человек эпохи Возрождения». Скриншот фильма

Роль: преподаватель английской литературы мистер Рэго в комедии «Человек эпохи Возрождения» (1994).

Актёр: Дэнни Де Вито.

Что осталось за кадром: сценарий «Человека эпохи Возрождения» не вызвал восторга у Де Вито, но он согласился сниматься в этой комедии (как-никак режиссёром выступала его знакомая Пенни Маршалл) и вскоре… очень пожалел об этом. Фильм с треском провалился в американском прокате, и продюсеры положили его на два месяца на полку, а потом выпустили в прокат заново, но уже как драму «По книжке». Не помогло: американцы отказывались смотреть кино о рекламном агенте, который отправляется на армейскую базу преподавать английскую литературу. Зато в Европе картина стала настоящим хитом: больше всего незадачливого Билла Рэго полюбили французские и российские зрители.

Самый крутой

«Учитель на замену». Скриншот фильма

Роль: учитель истории мистер Смит в драме «Учитель на замену» (1996).

Актёр: Том Беренджер.

Что осталось за кадром: «Учитель на замену» — лента о бывшем спецназовце, который, узнав, что банда подростков угрожает убийством его подружке-учительнице, устраивается в школу учителем, — собрала приличную сумму в мировом прокате. Однако американские критик, и и особенно родительские школьные комитеты, обвинили фильм в пропаганде насилия и расизме. А для исполнителя главной роли мистера Смита — Тома Беренджера — эта работа связана с очень нерадостными воспоминаниями. Ведь вскоре после выхода картины на экраны Том развёлся со своей женой Лизой. И это несмотря на десять лет, казалось бы, счастливого брака и наличие трёх общих детей. Причина — банальные семейные разногласия.

Самый демократичный

«Ключ без права передачи». Скриншот фильма

Роль: учитель литературы Марина Максимовна в картине «Ключ без права передачи» (1976).

Актриса: Елена Проклова.

Что осталось за кадром: после роли Марины Максимовны Прокловой заинтересовались… комсомольские функционеры. Её приглашали на съезды, совещания, заседания. «Нас водили в подвалы Кремля, где за копейки мы покупали какой-то несусветный дефицит, — рассказывала Елена. — Потом меня выбрали делегатом на съезд ВЛКСМ и я начала готовить доклад, писала ночами. Когда я пришла в райком, мне протянули толстую папку и сказали: „Вот ваш доклад“. Я отвечаю: „Нет, вот мой доклад“. И протянула свою папку. Короче, на съезд я не поехала и больше меня никуда уже не звали».

Самый принципиальный

«Розыгрыш». Скриншот фильма

Роль: учитель математики Мария Васильевна в фильме «Розыгрыш» (1976).

Актриса: Евгения Ханаева.

Что осталось за кадром: режиссёр Владимир Меньшов вспоминал: «Актёры приходили на площадку и начинали ставить условия. А Ханаева уже в девять утра сидела загримированная, хотя работать начинала только к обеду. Но однажды она устроила такой разнос, что мне стало стыдно. Я думал: сидит человек, не торопится. Не сообразил, что передо мной просто воспитанная женщина…»

После выхода фильма на экраны актрисе приходили тысячи писем от учителей, учеников, родителей. Все просили совета. «Я не педагог! Я — актриса!» — отбивалась Ханаева. Однако она ещё долго оставалась в сознании телезрителей Марией Васильевной, принципиальным педагогом.

Самый справедливый

«Доживём до понедельника». Скриншот фильма

Роль: учитель истории Мельников в «Доживём до понедельника» (1968).

Актёр: Вячеслав Тихонов.

Что осталось за кадром: учитель Мельников в исполнении Тихонова стал образцом для подражания для многих поколений учителей. Снимали фильм быстро, так что даже оставалось свободное время. И вот однажды артисты поехали на Валдай. А там озеро, рыбалка, которую Тихонов обожает. Ирина Печерникова вспоминает: «Как-то я постучала в номер к Тихонову. А он стоял на четвереньках, весь номер в лесках, поплавках, блеснах. И с совершенно детским выражением лица сказал: «Ирочка, посмотрите, какая красота!»

Самый романтичный

«Улыбка Моны Лизы». Скриншот фильма

Роль: преподаватель истории искусств мисс Уотсон в «Улыбке Моны Лизы» (2003).

Актриса: Джулия Робертс.

Что осталось за кадром: готовясь к роли, Робертс часами разгуливала по залам Музея современного искусства в Нью-Йорке, читала книги о художниках, посещала лекции по искусству. «Вжиться в образ Уотсон мне помог Нью-Йорк. Я не смогла бы подготовиться к роли в Калифорнии», — признавалась Робертс. Кстати, за роль мисс Уотсон актриса получила свой рекордный гонорар — 25 миллионов долларов.