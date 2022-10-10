10 октября
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Счастливая девушка.
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Марина Кравец и Анна Хилькевич проверят на детекторе лжи крепость чувств участников шоу «Влюбись, если сможешь»

Телеканал ТНТ, создавший легендарный «ДОМ-2» и добровольно от него отказавшийся, видимо, сожалеет о расставании с реалити об отношениях, поэтому запускает новый проект — «Влюбись, если сможешь». В нём 11 участников попытаются найти любовь и выиграть денежный приз. В отличие от большинства новых передач, которые выходят в эфире в выходные дни, романтическое шоу будут показывать по будням, прямо как когда-то «ДОМ-2».

В новом реалити-шоу "Влюбись, если сможешь" будет место не только романтике, но и интригам.
В новом реалити-шоу "Влюбись, если сможешь" будет место не только романтике, но и интригам.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Клуб разбитых сердец

По словам создателей шоу, молодые люди будут искать своего идеального партнёра и постараются влюбиться. Кастинг прошли те, кто имел за плечами опыт неудачных отношений, но теперь готов разобраться в себе и открыт для новых отношений. «На кастингах мы прежде всего искали людей с историей, причём мы не делали акцент на внешних данных претендентов, — говорит продюсер проекта Лика Бланк. — Нам была важна личная драма. Так, у нас, к примеру, есть девушка, сбежавшая от жениха в день свадьбы, и мужчина, который расстался с женой, потому что он бесплоден. Отбирая участников, мы искали истории». Перед стартом шоу с каждым из участников провёл сессию психолог. Кроме того, специалист входил в команду проекта и сопровождал съёмочный процесс.

Реалити-шоу &quot;Влюбись, если сможешь&quot;.
Реалити-шоу «Влюбись, если сможешь».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Влюбись, если сможешь» — не просто реалити о любви и отношениях. Для участников проекта это настоящая игра, с испытаниями и проверками. На роскошной вилле в одном из самых дорогих районов Кейптауна, где живут участники, всё располагает к романтике и любви. Поэтому, казалось бы, найти её не так уж сложно. Но все карты путает денежный приз. В зависимости от того, как участники проходят испытания, призовой банк проекта увеличивается или уменьшается. Именно он ставит под сомнение искренность и превращает в игру их
отношения.

Парное выступление

С первого дня всех участников разделят на пары. Тот, кто останется одиночкой в конце недели, покинет проект. Каждую неделю на место ушедшего участника приходит новый.

Реалити-шоу &quot;Влюбись, если сможешь&quot;.
Реалити-шоу «Влюбись, если сможешь».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Остаться на проекте и дойти до финала можно только в парах, которые будут формироваться каждую неделю. Участников будут ждать регулярные парные испытания и большие тематические вечеринки. Но на каждом из этих мероприятий их будут поджидать различные соблазны и искушения, которые могут сбить не самых стойких с пути к денежному призу.

Масла в огонь будут подливать регулярные проверки на детекторе лжи: правдивые ответы помогут сохранить призовой фонд, а каждая ложь резко его сократит. Участников ждёт жёсткое психологическое испытание, ведь, чтобы не потерять деньги, нужно оставаться честными, но правда может ранить.

Кто есть кто?

Разобраться в себе и своих отношениях, а также проверить, насколько честными являются их намерения, участникам помогут ведущие Анна Хилькевич и Марина Кравец.

Анна Хилькевич - ведущая шоу.
Анна Хилькевич — ведущая шоу.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Понимаю, почему выбор ведущих пал на меня, — говорит звезда „Универа“. — Потому что я за семью, за отношения, за настоящую любовь, и мне кажется, что я обладаю высоким уровнем эмпатии, поэтому смогу понять, действительно ли человек пытается найти любовь, или он приехал заработать деньги. Я буду проводить много времени с участниками, буду подругой для девушек на проекте, а они поделятся со мной своими переживаниями. Я вникну в их жизнь, помогу разобраться. Для них я одновременно и друг, и коуч».

Марина Кравец - ведущая реалити-шоу &quot;Влюбись, если сможешь&quot;.
Марина Кравец — ведущая реалити-шоу «Влюбись, если сможешь».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

А вот у Марины Кравец будет другая роль на проекте: «Если Аня станет для участников своей девчонкой и подружкой для них, то я буду держать дистанцию: задавать честные и, возможно, не всегда удобные вопросы, относиться с иронией или даже недоверием. Суть в том, что в нашем шоу мы очень быстро поймём, кто из участников пришёл за хайпом, а кто за любовью, а затем покажем зрителям, кто есть кто. Будет очень интересно и драматично».

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