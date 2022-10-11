Премьера молодёжного сериала «Лэйт Найт Скул» состоится 12 октября в онлайн-кинотеатре OККО. Восьмисерийная история расскажет о подростках, которые решили открыто заявить о том, что их по-настоящему волнует.

В сети регулярно появляется новое скандальное ток-шоу Late Night School, созданное группой старшеклассников. Проект существует на нелегальном положении и снимается в школьном спортивном зале. В каждом выпуске подростки обсуждают только самые насущные проблемы: отношения с учителями и родителями, буллинг, секс, гендерные стереотипы и многое другое.

Кадр из сериала «Лэйт Найт Скул». Пресс-служба онлайн-кинотеатра ОККО.

Количество просмотров растёт, темы становятся всё острее, и постепенно создатели «подсаживаются на иглу» хайпа, а значит — всё чаще переходят границы разумного. Вместе с популярностью растут проблемы — теперь вместо замечаний в дневнике им грозит реальное отчисление и даже уголовное дело.

Кадр из сериала «Лэйт Найт Скул». Пресс-служба онлайн-кинотеатра ОККО. Кадр из сериала «Лэйт Найт Скул». Пресс-служба онлайн-кинотеатра ОККО. Кадр из сериала «Лэйт Найт Скул». Пресс-служба онлайн-кинотеатра ОККО. Кадр из сериала «Лэйт Найт Скул». Пресс-служба онлайн-кинотеатра ОККО. Кадр из сериала «Лэйт Найт Скул». Пресс-служба онлайн-кинотеатра ОККО.

Детские игры закончились, и самое время сделать осознанный, взрослый выбор между совестью и дешевым хайпом. Но несмотря ни на что, герои Late Night School учатся искренности, преданности и дружбе. Сталкиваясь с серьёзными проблемами, они осознают, что популярность в соцсетях и количество лайков не самое главное в жизни.

Кадр из сериала «Лэйт Найт Скул». Пресс-служба онлайн-кинотеатра ОККО.

«Для меня это особенно важная и личная тема, моей дочери в этом году 16. Услышать новое поколение, понять их проблемы, дать возможность им высказаться открыто, помочь не навязывая свою помощь — вот основные задачи, которые мы, как создатели, ставим перед собой», — говорит продюсер сериала Дмитрий Литвинов.