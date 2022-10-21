21 октября в онлайн-кинотеатре Kion премьера второго сезона авантюрной комедии «Секреты семейной жизни» (18+), которая приятно всех удививила в прошлом году. Казалось бы, история семейной пары на грани развода стара и банальна как мир до 24 февраля, но в умелых руках авторов она обрела нотки безумия фильмов Гая Ричи и Квентина Тарантино, приятно выделившись на общем сериальном фоне.

Сериалы, которые снимаются для онлайн-платформ, очень любят неоднозначных персонажей. Но их создатели не всегда понимают разницу между героями с недостатками и откровенными подонками. То, что сценаристам видится игрой на опасные темы, зрителю может показаться ковырянием в мерзости без особой цели. «Секреты семейной жизни» стали приятным исключением из правил.

Кадр из сериала «Секреты семейной жизни». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

Его герои — молодая семейная пара в исполнении Петра Скворцова и Алёны Михайловой — хуже, чем просто плохие люди, они — убийцы. Однако авторы сериала умно поступили, придумав героям жизненные и понятные зрителям мотивации. Убийства — фон для разборок двух миллениалов с собой, друг другом и жизненными перспективами. Получилось неожиданно бодро, весело и неглупо.

Кадр из сериала «Секреты семейной жизни». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

В новом сезоне герои находятся в шаге не только от развода, но и от тюремного заключения. Санитайзеры оказались в ловушке следователя Романа (Фёдор Лавров): он раскрыл их план и решил шантажировать молодых людей, заставляя продолжать череду убийств блогеров. Многое меняется на похоронах Леры: Полина знакомится с её братом (Риналь Мухаметов), между двумя людьми возникает взаимное притяжение. Однако ситуация усугубляется из-за новых, весьма нетривиальных заказов следователя Романа, который неожиданно решает уйти из органов и стать депутатом, запустив свою политическую карьеру.

Кадр из сериала «Секреты семейной жизни». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

Согласно его плану, новой жертвой Санитайзеров должна стать крайне популярная блогерша Кира Крауч (Регина Тодоренко). Никите и Полине предстоит выбраться из круговорота шантажа, перестать убивать людей и попытаться реабилитировать свой брак. Впрочем, может быть молодым людям уже нечего сохранять…

Кадр из сериала «Секреты семейной жизни». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

По словам создателей проекта, второй сезон «Секретов семейной жизни» не просто поддерживает градус комического абсурда, заданный первым сезоном — продолжение заметно поднимает ставки в этом круговороте насилия и любви.

Кадр из сериала «Секреты семейной жизни». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. Кадр из сериала «Секреты семейной жизни». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. Кадр из сериала «Секреты семейной жизни». Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

Центральный сюжет противостояния семейной пары и кровожадного до власти и денег следователя сопровождается интригующими второстепенными линиями новых харизматичных героев. Главными темами второго сезона становятся не только отношения внутри молодой пары (Никита и Полина по-прежнему посещают психолога, которому изливают душу), циничная борьба блогеров за популярность и подноготная политических интриг. В фокусе внимания — любовный четырехугольник. Борьбу за Полину ведут сразу трое мужчины, которые — по разным причинам — хотели бы связать с ней свою жизнь.