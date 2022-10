Первый выпуск закончился в пользу жулинцев, что привело даже к недовольству Авербуха. Обычно хладнокровный тренер дал волю эмоциям из-за низких оценок Дани Милохину и Жене Медведевой. Естественно, такое положение не устраивает амбициозную команду и во время второго проката она дала настоящий бой соперникам, приготовив яркие, а порой неожиданные номера.

Шоу «Ледниковый период». Второй выпуск шоу Пресс-служба Первого канала.

Максим Маринин и Даша Мороз поразили публику не только огненными спецэффектами, но и блестящим танцем на льду под хит Show must go on. А Марат Башаров и Оксана Домнина появились на льду в образах пожилой пары: у него седые усы, у неё — белый парик. Трогательный номер Unforgettable, пара посвятила своим бабушкам и дедушкам, растрогал всех до слёз.

Шоу «Ледниковый период». Второй выпуск шоу Пресс-служба Первого канала.

А вот Регину Тодоренко вместо слёз душил шарф. Как оказалось, костюмеры слишком надёжно закрепили аксессуар на шее телеведущей, что на время ей довелось почувствовать себя Айседорой Дункан. Благо, рядом был ещё более надёжный, чем шарф, Александр Энберт. Фигурист не позволил неожиданности омрачить светлый номер на песню «Эхо любви».

Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко отправились на пикник, а Даня Милохин и Женя Медведева — в школу. Они сыграли влюблённых одноклассников, которые празднуют выпускной. Председатель жюри тренер Елена Чайковская лестно отозвалась о фигуристе Милохине: «Молодой человек так владеет коньками, что говорить не о чем!»

Алла Михеева и Иван Букин в розовых пластиковых очках отожгли под Felicita и получили высокие оценки от жюри. «Смешить очень трудно, — объяснила свою оценку Наталья Бестемьянова. — но Алла это умеет».

Шоу «Ледниковый период». Второй выпуск шоу Пресс-служба Первого канала.

Оценивать номера в будут звезда актёр Дмитрий Миллер, фигуристы Наталья Бестемьянова, Татьяна Навка, Александра Степанова и тренер Елена Чайковская, временно заменившая Татьяну Тарасову. Обещают, что в третьем и четвёртом выпуске «Ледникового периода» Татьяна Анатольевна вернётся на своё место.